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Elecciones municipales y regionales 2026: Conoce la forma correcta de votar, cuidado con estos errores que invalidan tu voto

La ONPE ha establecido modelos diferenciados de cédula de sufragio para los electores de Lima Metropolitana, Cercado de Lima y las diferentes circunscripciones regionales

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Elecciones regionales y municipales en riesgo: JNE denuncia déficit de S/589 millones| Andina
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A pocos días de las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre, es necesario recordar que durante la jornada electoral una marca incorrecta puede anular el voto o dejar sin efecto una de las elecciones incluidas en la cédula que se entregará a los ciudadanos.

Las mesas de sufragio atenderán de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y cada jurisdicción tendrá un modelo de cédula diferenciada con un modelo que variará según la cantidad de autoridades que correspondan elegir, con diseños diferenciados para Lima Metropolitana, Cercado de Lima y las circunscripciones regionales.

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El voto válido exige colocar una cruz (+) o un aspa (X) sobre el símbolo de la organización política elegida. La intersección de la marca debe quedar dentro del recuadro y permitir identificar sin dudas la preferencia del elector.

Cuándo una marca anula el voto

Una parte de la cruz o del aspa puede sobresalir levemente del recuadro sin que eso anule de manera automática la cédula, siempre que la opción seleccionada sea inequívoca. Es decir, que el cruce entre las líneas se ubique dentro del recuadro de la elección. Sin embargo, cuando la intersección queda fuera del espacio destinado al voto, la marca puede ser considerada nula.

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La ciudadanía elegirá a nuevas autoridades municipales y regionales en octubre de 2026| Andina
La ciudadanía elegirá a nuevas autoridades municipales y regionales en octubre de 2026| Andina

La cédula tampoco admite círculos, vistos, líneas, garabatos ni otros signos que sustituyan la cruz o el aspa. Escribir el nombre de un candidato, frases, comentarios o el número de documento de identidad no expresa una preferencia válida y puede anular el voto.

También pierde validez la elección en la que el ciudadano marca dos organizaciones políticas dentro de una misma columna. La recomendación es realizar un único trazo y no intentar corregirlo con nuevas marcas, porque esas modificaciones pueden impedir que se determine la voluntad del elector.

En las elecciones municipales, el voto se emite por la organización política que presenta la lista de alcalde y regidores. No se debe seleccionar a cada regidor de forma individual, ya que todos integran una misma candidatura municipal.

Voto cruzado entre elecciones, válido y sin nulidad

La cédula puede reunir distintas elecciones: gobernador y vicegobernador regional, consejeros regionales, alcalde y regidores provinciales, y alcalde y regidores distritales. Cada columna corresponde a una decisión electoral independiente.

Elecciones municipales y regionales 2026: Conoce la forma correcta de votar, cuidado con estos errores que invalidan tu voto. (Foto: Composición - Infobae)
Elecciones municipales y regionales 2026: Conoce la forma correcta de votar, cuidado con estos errores que invalidan tu voto. (Foto: Composición - Infobae)

Por esa razón, es válido optar por una organización política para el ámbito regional y por otra para el municipal. Este voto cruzado no se confunde con marcar dos símbolos dentro de una misma elección, conducta que sí genera nulidad.

El elector también puede dejar una columna sin marca si no desea elegir a ninguna organización en esa elección. El voto en blanco no afecta las otras secciones de la cédula que hayan sido completadas correctamente.

La ONPE distribuyó modelos impresos y cédulas de simulación para que los votantes conozcan el diseño antes de acudir a las urnas. Durante la jornada, las instrucciones del local de votación deben revisarse antes de marcar con lapicero la cruz o el aspa en el recuadro correspondiente.

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