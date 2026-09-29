Entradas para Sporting Cristal vs ADT: precios y cómo comprar boletos para el duelo por semifinales vuelta de la Copa de la Liga 2026

Entradas para Sporting Cristal vs ADT por las semifinales vuelta de la Copa de la Liga 2026

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Sporting Cristal definirá ante ADT su clasificación a la final de la Copa de la Liga 2026 en Lima, luego de obtener una ventaja mínima en el primer cruce de semifinales. El equipo celeste será local en el Estadio Alberto Gallardo y buscará cerrar la eliminatoria frente a su público.

El partido de vuelta se jugará el jueves 1 de octubre de 2026, desde las 15.00 horas de Perú. El ‘vendaval celeste’ llegará a la capital con la obligación de revertir la serie para alcanzar la definición del torneo.

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Precios de entradas

Los ‘cerveceros’ ya tiene a la venta los boletos para el duelo crucial contra ADT que se jugará en el estadio Alberto Gallardo. El equipo de Roberto Mosquera necesita el apoyo de su hinchada para meterse en la gran final de la Copa de la Liga 2026. Los tickets están disponibles en el portal de Joinnus.

- Oriente Central Butaca 1955: S/. 20.00

- Oriente Lateral: S/. 15.00

- Occidente Lateral: S/. 35.00

- Occidente Butaca Zona D: S/. 45.00

- Occidente Butaca Zona C: S/. 50.00

- Occidente Butaca Zona B: S/. 55.00

- Occidente Butaca Zona A: S/. 55.00

- Occidente VIP: S/. 70.00

- Palco: S/. 99.00

Sporting Cristal recibirá a ADT por las semifinales vuelta de la Copa de la Liga 2026.

Canal TV para ver Sporting Cristal vs ADT por las semifinales vuelta

Sporting Cristal y ADT definirán la semifinal de la Copa de la Liga 2026 el jueves 1 de octubre en el Estadio Alberto Gallardo. El cuadro celeste jugará como local en Lima, donde se cerrará la llave tras el partido de ida disputado en Tarma.

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Los aficionados podrán seguir el partido por América TV, a través del Canal 4 a nivel nacional. La señal también estará disponible en las plataformas digitales América tvGO y Bicolor+.

Infobae Perú realizará la cobertura de la jornada con la previa, el desarrollo del encuentro, las jugadas destacadas y las declaraciones de los protagonistas.

Sporting Cristal y ADT continuarán luchando por el boleto a la final de la Copa de la Liga 2026 en el estadio Alberto Gallardo. Crédito: ITEA

Así quedó Sporting Cristal vs ADT de ida en Tarma

Sporting Cristal buscará la final de la Copa de la Liga 2026 con la ventaja que obtuvo en Tarma. El equipo rimense avanzará si empata por cualquier marcador en la revancha ante ADT en su condición de local.

El partido de vuelta se disputará el jueves 1 de octubre en el Estadio Alberto Gallardo, desde las 15.00 horas de Perú.

La serie quedó encaminada tras el triunfo celeste por 1-0 como visitante en la semifinal de ida. Gabriel Santana convirtió el único gol a los 15 minutos del primer tiempo.

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El brasileño desbordó por el sector izquierdo, ingresó al área rival y definió con un remate cruzado que superó al arquero Carlos Solis. Después de esa anotación, los rimenses sostuvieron el resultado y evitó que el ‘vendaval celeste’ encontrara la igualdad.

Sporting Cristal se llevó un triunfo clave en su visita a Tarma. A pesar del dominio de ADT en el segundo tiempo, la figura de Diego Enríquez en el arco fue decisiva para mantener el 1-0. Mira el resumen completo aquí.

Programación de las semifinales vuelta de la Copa de la Liga 2026

Jueves 1 de octubre

- Sporting Cristal vs ADT (15:00 horas / estadio Alberto Gallardo / América TV, Bicolor+)

Martes 6 de octubre

- Alianza Atlético vs Sport Boys (15:00 horas / estadio Campeones del 36 / América TV, Bicolor+)

Programación de las semifinales vuelta de la Copa de la Liga 2026