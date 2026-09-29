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Canal que transmitirá los amistosos de Universitario en la Copa Brasilia de vóley 2026: dónde ver el cuadrangular de forma gratuita

Brasília Vôlei, anfitrión del certamen, confirmó el medio que emitirá los cuatro partidos del torneo. Conoce todos los detalles de la participación de las ‘pumas’

Canal que transmitirá los amistosos de Universitario en la Copa Brasilia de vóley 2026.
Canal que transmitirá los amistosos de Universitario en la Copa Brasilia de vóley 2026.
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Universitario de Deportes disputará su primer torneo internacional de pretemporada entre el viernes 2 y el sábado 3 de octubre. El equipo dirigido por Paco Hervás participará en la Copa Brasilia, donde enfrentará a Fluminense, Gerdau Minas y Brasília Vôlei.

Ya se conocían las fechas del certamen internacional y el escenario: el Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal, con capacidad para 1.200 espectadores. Sin embargo, aún no había información precisa sobre la transmisión del evento.

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A continuación, conoce el canal que emitirá la Copa Brasilia de forma gratuita en Perú y Brasil:

Dónde ver los partidos de Universitario en Copa Brasilia de vóley 2026

En De Una también se refirieron a la transmisión de la Copa Brasilia en Perú. Los periodistas Julio Peña y Daniella Fernández indicaron que el cuadrangular amistoso se podría seguir a través del canal de YouTube de Brasília Vôlei.

Sin embargo, el club anfitrión confirmó que los cuatro partidos del torneo internacional se transmitirán por el canal de YouTube de Metrópoles Esportes, un medio brasileño que supera los 200 mil suscriptores.

“La gran novedad de este año es que los partidos se retransmitirán en directo, en exclusiva y de forma gratuita, en el canal de YouTube de Metrópoles Esportes a partir de este viernes (2 de octubre)”, informó el sitio web.

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La Copa Brasilia se transmitirá por el canal de Youtube Metrópoles Esportes.
La Copa Brasilia se transmitirá por el canal de Youtube Metrópoles Esportes.

Programación de la Copa Brasilia de vóley 2026

Viernes 2 de octubre

  • Gerdau Minas vs Universitario (16:00 horas / Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal / canal de YouTube de Metrópoles Esportes)
  • Brasilia Volei vs Fluminense (18:30 horas / Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal / canal de YouTube de Metrópoles Esportes)

Sábado 3 de octubre

  • Partido por el tercer lugar (14:00 horas / Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal / canal de YouTube de Metrópoles Esportes)
  • Final (16:30 horas / Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal / canal de YouTube de Metrópoles Esportes)
Programación de la Copa Brasilia de vóley 2026, donde Universitario participará previo a la Liga Peruana de Vóley.
Programación de la Copa Brasilia de vóley 2026, donde Universitario participará previo a la Liga Peruana de Vóley.

La sensible baja de Universitario en Copa Brasilia

Universitario de Deportes arribó a Brasil para disputar sus primeros encuentros internacionales de preparación. El cuadro ‘crema’ competirá en la Copa Brasilia de vóley, certamen que se jugará entre el viernes 2 y el sábado 3 de octubre.

El plantel, dirigido por ‘Paco’ Hervás, partió hacia territorio brasileño en las últimas horas. No obstante, la central Maricarmen Guerrero, una de las contrataciones para la temporada 2026/2027, quedó fuera de la delegación a causa de una lesión.

Julio Peña dio a conocer la ausencia de la exjugadora de Alianza Lima durante la más reciente emisión de De Una. “Universitario viajó ayer a Brasil. Maricarmen Guerrero, uno de los refuerzos de las ‘pumas, no viajó con el equipo debido a una lesión”, afirmó el periodista.

Las 'pumas' afrontarán cuadrangular internacional en Brasil. Créditos: De Una / Ovación.

Peña explicó que Guerrero sufrió una dolencia física en los últimos días. “Es una pena que Maricarmen Guerrero no pueda estar por lesión, pero el resto del plantel estará bajo las órdenes del profesor Francisco ‘Paco’ Hervás”, sostuvo.

La intención es que Guerrero continúe con su recuperación en Lima, junto con las demás jugadoras del elenco de Ate que no viajaron a Brasilia. El objetivo es que pueda llegar en condiciones y disputar algunos minutos en la Noche de las Pumas, programada para el viernes 9 de octubre.

El plantel de Universitario para la Liga Peruana de Vóley 2026/27

  • Líberos: Mirian Patiño y Estrella Bustamante.
  • Puntas: Cat Flood, Aixa Vigil, Angelica Bustamante, Cielo Balcazar y Karla Ortiz.
  • Centrales: Sarah Evaristo, Taya Beller, Fátima Villafuerte, Maricarmen Guerrero y Claudia Palza.
  • Opuestas: Maluh Oliveira y Daniela Muñoz.
  • Armadoras: Seleisa Elisaia, Lucía Magallanes y Ingrid Herrada.

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