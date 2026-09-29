Universitario vs Gerdau Minas: día y hora del debut ‘crema’ en la Copa Brasilia de vóley 2026

Universitario se enfrentará a Gerdau Minas en el inicio de la Copa Brasilia de vóley 2026.

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Universitario de Deportes afrontará su primer torneo de pretemporada. El equipo dirigido por Paco Hervás viajará a Brasil para disputar la Copa Brasilia, certamen cuadrangular en el que enfrentará a dos clubes locales. Conoce la programación del debut de las ‘pumas’ en el torneo internacional.

Día y hora del Universitario vs Gerdau Minas

Universitario debutará en la Copa Brasilia ante Gerdau Minas el viernes 2 de octubre, a las 16:00 horas de Perú y 18:00 horas de Brasil. El partido se disputará en el Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal.

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Estos son los horarios del encuentro en otros países:

México: 15:00 horas

Colombia y Ecuador: 16:00 horas

Estados Unidos, Venezuela, Chile y Bolivia: 17:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 18:00 horas

Gerdau Minas, reciente campeón del Brasil Cup

El cuadro peruano perdió el set clave y quedó sin chance de alargar el partido - Crédito: América.

¿Dónde ver Universitario vs Gerdau Minas?

Hasta ahora, no existe un anuncio oficial sobre la señal que emitirá la Copa Brasilia en Perú. Se evalúa la posibilidad de que Universitario o algún medio de Brasil transmita los encuentros por YouTube.

En cambio, la Noche de las Pumas, jornada de presentación del plantel, contará con transmisión a través de esa plataforma.

Programación de la Copa Brasilia de vóley 2026

Viernes 2 de octubre

Gerdau Minas vs Universitario (16:00 horas)

Brasilia Volei vs Fluminense (18:30 horas)

Sábado 3 de octubre

Partido por el tercer lugar (14:00 horas)

Final (16:30 horas)

Programación de la Copa Brasilia de vóley 2026, donde Universitario participará previo a la Liga Peruana de Vóley.

El plantel de Universitario para la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Líberos: Mirian Patiño y Estrella Bustamante.

Puntas: Cat Flood, Aixa Vigil, Angelica Bustamante, Cielo Balcazar y Karla Ortiz.

Centrales: Sarah Evaristo, Taya Beller, Fátima Villafuerte, Maricarmen Guerrero y Claudia Palza.

Opuestas: Maluh Oliveira y Daniela Muñoz.

Armadoras: Seleisa Elisaia, Lucía Magallanes y Ingrid Herrada.