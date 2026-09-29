Universitario vs Gerdau Minas: día y hora del debut ‘crema’ en la Copa Brasilia de vóley 2026

Universitario de Deportes afrontará su primer torneo de pretemporada. El equipo dirigido por Paco Hervás viajará a Brasil para disputar la Copa Brasilia, certamen cuadrangular en el que enfrentará a dos clubes locales. Conoce la programación del debut de las ‘pumas’ en el torneo internacional.
Día y hora del Universitario vs Gerdau Minas
Universitario debutará en la Copa Brasilia ante Gerdau Minas el viernes 2 de octubre, a las 16:00 horas de Perú y 18:00 horas de Brasil. El partido se disputará en el Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal.
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Estos son los horarios del encuentro en otros países:
- México: 15:00 horas
- Colombia y Ecuador: 16:00 horas
- Estados Unidos, Venezuela, Chile y Bolivia: 17:00 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 18:00 horas
Gerdau Minas, reciente campeón del Brasil Cup
¿Dónde ver Universitario vs Gerdau Minas?
Hasta ahora, no existe un anuncio oficial sobre la señal que emitirá la Copa Brasilia en Perú. Se evalúa la posibilidad de que Universitario o algún medio de Brasil transmita los encuentros por YouTube.
En cambio, la Noche de las Pumas, jornada de presentación del plantel, contará con transmisión a través de esa plataforma.
Programación de la Copa Brasilia de vóley 2026
Viernes 2 de octubre
- Gerdau Minas vs Universitario (16:00 horas)
- Brasilia Volei vs Fluminense (18:30 horas)
Sábado 3 de octubre
- Partido por el tercer lugar (14:00 horas)
- Final (16:30 horas)
El plantel de Universitario para la Liga Peruana de Vóley 2026/27
- Líberos: Mirian Patiño y Estrella Bustamante.
- Puntas: Cat Flood, Aixa Vigil, Angelica Bustamante, Cielo Balcazar y Karla Ortiz.
- Centrales: Sarah Evaristo, Taya Beller, Fátima Villafuerte, Maricarmen Guerrero y Claudia Palza.
- Opuestas: Maluh Oliveira y Daniela Muñoz.
- Armadoras: Seleisa Elisaia, Lucía Magallanes y Ingrid Herrada.
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