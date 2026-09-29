Candidatos a la alcaldía de Comas en las Elecciones municipales 2026: lista completa de los postulantes y los partidos por el que postulan

Los conflictos limítrofes entre Comas y San Martín de Porres han sido una constante en la historia de este distrito, generando tensiones y disputas territoriales. (Andina)

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Dieciséis aspirantes se disputan el sillón municipal de Comas, uno de los distritos más poblados de Lima Norte, en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 del 4 de octubre. Entre ellos figuran dos exalcaldes con antecedentes judiciales, la actual burgomaestre encargada y dirigentes con trayectoria partidaria de larga data, según consta en la plataforma Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Raúl Díaz Pérez, candidato de Avanza País, fue alcalde de Comas durante el período 2019-2022. Abogado formado en la Universidad Tecnológica del Perú, con estudios de posgrado en Suiza y Estados Unidos, trabajó previamente como asesor en el Congreso de la República. Durante su gestión se designó como gerente general a Nicanor Boluarte, hermano de la entonces presidenta Dina Boluarte, y contrató como asesor legal de la comuna al abogado Mateo Castañeda, ambos hoy vinculados a investigaciones. En marzo de 2024 obtuvo un contrato como asesor legal en el Ministerio del Interior por 30.000 soles, del que declaró haber cobrado solo 10.000 antes de dejarlo.

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Un segundo exalcalde también busca el retorno. Nicolás Octavio Kusunoki Fuero, del Partido Cívico Obras, gobernó el distrito entre 2011 y 2014 bajo la agrupación Siempre Unidos. Ese período quedó marcado por una crisis de acumulación de basura que le valió el apodo de “el rey de la basura”.

Ulises Villegas fue el alcalde elegido en las elecciones 2022, pero fue suspendido tras ser sentenciado por el Poder Judicial. (Foto: Municipalidad de Comas)

Carmen Mónica Acuña Jara, de Podemos Perú, ocupa actualmente la alcaldía de Comas como encargada. Asumió el cargo en abril de 2026, luego de que el Concejo Municipal aprobara la suspensión del entonces alcalde Ulises Villegas y la designara como primera regidora hábil para reemplazarlo. En mayo de 2026, el municipio le otorgó licencia sin goce de haber para participar en el proceso electoral. En los sondeos de intención de voto se ubica entre los tres primeros lugares.

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Jean Pool Granados Lazo encabeza el simulacro de votación de CPI con 21,6% de los votos válidos, a nombre de Renovación Popular. Estudió Ciencias de la Comunicación en el Instituto Tecnológico John Logie Baird y se desempeña como gerente general de la empresa Aepec SAC. Según su declaración jurada ante el JNE, integró previamente el Partido Popular Cristiano y la agrupación Vamos Perú, y en 2022 compitió por la alcaldía distrital bajo la lista de Avanza País.

Roxana Marylia Ari Acuña, candidata de Alianza para el Progreso, ejerció como regidora de la Municipalidad Distrital de Comas entre 2019-2022. Es educadora física egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde también obtuvo un magíster en gestión educativa, y presidió la Asociación Cultural y Deportiva Virgen del Chapi. En la contienda de 2022 postuló a la alcaldía por el Frente Esperanza.

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Ana Yuriko Niño de Guzmán Tengan, del Partido Democrático Somos Perú, se desempeñó como secretaria general distrital de esa agrupación durante la gestión de Ulises Villegas.

Desde su origen hasta su consolidación como distrito, Comas ha sido protagonista de una evolución constante, marcada por la migración y desafíos urbanísticos. (Andina)

Josmell Max Peralta Peña, del Partido Morado, cuenta con una extensa trayectoria en la administración pública local. Fue secretario general del Concejo de la Municipalidad Distrital de Comas entre 2003 y 2006, regidor del distrito entre 2007 y 2010, y procurador público municipal en Santa Anita entre 2011 y 2018, según el plan de gobierno presentado por su partido ante el JNE. Actualmente ejerce como procurador público en la Municipalidad Provincial de Huaura-Huacho e integra el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Morado.

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Rosa Lidia Corzo Saldarriaga, de Perú Primero, es contadora egresada de la Universidad Particular San Martín de Porres y tiene un primer título en Diseño y Análisis de Sistemas por la Universidad San Ignacio de Loyola. Se desempeñó como gerenta administrativa en una corporación internacional y cursa actualmente una maestría en Gestión Pública en la Universidad de Ciencias Aplicadas.

Victoria Villanueva Quiñones, candidata de Progresemos, es licenciada en Administración y superior en retiro de la Policía Nacional del Perú, con experiencia en unidades de inteligencia. Su plan de gobierno propone crear el Comité de Seguridad Ciudadana bajo su presidencia directa, con un esquema de análisis en tres niveles: operativo, estratégico y táctico.

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Juan Carlos Condori Chávez, del Partido Popular Cristiano, es abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal con una maestría en Regulación de Servicios Públicos por la Universidad del Pacífico. Cuenta con más de once años de experiencia como especialista legal en procesos de expropiación y adquisición de predios para proyectos de infraestructura, entre ellos el Anillo Vial Lima-Callao, según su perfil profesional.

Entre los candidatos con menor exposición pública figuran Pierre Orlando Apian Castillo, de Acción Popular, quien se desempeña como gerente de Administración Tributaria de la Municipalidad Centro Poblado Santa María de Huachipa desde mayo de 2025; Samuel Horacio Guerrero Castillo, de Fuerza Popular; César Augusto Cosiche Tenorio, de Ahora Nación; Nerio Wilson Sánchez Quiroz, de Perú Moderno; Óscar Alfredo Quevedo Pérez, de Perú Acción, y Javier Sósimo Carrasco Condori, del Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú.

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