Perú

Si tengo RQ, ¿la Policía me puede detener e impedirme votar este domingo 4 de octubre? Esto dice la ley

La Ley Orgánica de Elecciones prevé una cuestionada disposición que favorece a los ciudadanos con requisitoria durante los comicios, salvo una única excepción

Detenido PNP
Norma permite que requisitoriados acudan a votar sin posibilidad de que la PNP los pueda detener. Foto: Andina
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La Ley Orgánica de Elecciones protege a los ciudadanos con requisitoria vigente durante la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, previstas para este domingo 4 de octubre. El artículo 343 de la norma establece que ninguna autoridad puede detener a un elector el día de los comicios ni 24 horas antes, salvo que se trate de un caso de flagrante delito.

El texto de la ley señala de manera textual que “ninguna autoridad puede detener o reducir a prisión el día de las elecciones, ni veinticuatro horas antes, a los ciudadanos capacitados para votar, salvo caso de flagrante delito”. Esto implica que, desde el sábado 3 de octubre hasta el cierre de la votación del domingo, una persona con orden de captura o requisitoria (RQ) no puede ser aprehendida por ese motivo mientras conserve su condición de elector habilitado.

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Texto impreso que presenta los artículos 343 y 344 sobre el procedimiento en caso de detención de ciudadanos en las elecciones de Perú
Un documento de la legislación electoral de Perú establece la prohibición de detener a los ciudadanos aptos para votar veinticuatro horas antes y durante los comicios.

TC ratificó protección

La protección legal ya fue puesta a prueba en un caso concreto. El Tribunal Constitucional (TC) resolvió en el expediente 03087-2021-PHC/TC el caso de un ciudadano detenido en su local de votación durante la segunda vuelta de las elecciones generales de 2021, cuando efectivos policiales lo intervinieron por una requisitoria vigente.

El colegiado declaró fundada la demanda de hábeas corpus por mayoría de cuatro votos contra dos y calificó la detención como ilegal, dado que no se produjo por flagrancia sino por una orden judicial previa. En su fallo, el TC precisó que “no está permitido restringir la libertad personal de ningún ciudadano que esté en capacidad de ejercer su derecho al voto”, fuera del supuesto de flagrante delito.

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El tribunal remarcó, además, que el derecho al sufragio exige que las personas ejerzan su voto sin ningún impedimento, lo que configura un régimen especial de tutela para la libertad personal durante los procesos electorales.

TC declaró fundada demanda de ciudadano detenido durante las elecciones
TC declaró fundada demanda de ciudadano detenido durante las elecciones

Qué pasa si la detención ocurre de todas formas

El artículo 344 de la Ley Orgánica de Elecciones prevé un mecanismo de control para estos casos. Las autoridades que tengan a su cargo centros de detención deben brindar facilidades a las autoridades electorales para comprobar si existe una detención ilegal contra algún ciudadano con derecho a votar.

Ante una denuncia de los personeros de las organizaciones políticas o de los familiares del detenido, y una vez comprobada la irregularidad, corresponde interponer una acción de hábeas corpus ante el juez penal para revertir la medida.

Un proyecto busca modificar la norma actual

La protección vigente enfrenta cuestionamientos desde distintos sectores. En marzo de este año, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, presentó el Proyecto de Ley 14254 ante el Congreso de la República con el objetivo de modificar los artículos 342 y 343 de la norma electoral.

Proyecto de ley para que la Policía pueda detener a requisitoriados el día de las elecciones.
Proyecto de ley para que la Policía pueda detener a requisitoriados el día de las elecciones.

La iniciativa plantea que las personas con requisitoria puedan ser detenidas el mismo día de las elecciones, pero únicamente después de haber ejercido su derecho al voto. El texto del proyecto agrega a los artículos vigentes la posibilidad de detención “por mandamiento escrito y motivado del juez emitido con anterioridad al día de las elecciones”, además de establecer que se deben brindar “las facilidades necesarias para el ejercicio del sufragio” antes de concretar el arresto.

No obstante, el proyecto no ha sido aprobado por el Congreso hasta la fecha, por lo que la regla que rige para las ERM 2026 sigue siendo la prohibición absoluta de detenciones por requisitoria durante la ventana de protección de 24 horas antes de los comicios y durante toda la jornada electoral.

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