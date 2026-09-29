Voto Informado: así puedes consultar los planes de gobierno de los candidatos por Lima y los 43 distritos de la capital

Una ciudadana peruana deposita su voto en el ánfora de la ONPE, mientras otros votantes esperan y miembros de mesa registran la participación en la segunda vuelta presidencial de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los ciudadanos de Lima Metropolitana podrán revisar los planes de gobierno, las hojas de vida y las listas de postulantes antes de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 a través de Voto Informado, la plataforma habilitada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La herramienta, a la que puedes acceder dándole CLICK ACÁ, permite acceder a la información oficial presentada por las organizaciones políticas que participan en la elección para la Alcaldía de Lima y las municipalidades distritales.

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Las elecciones se realizarán este domingo 4 de octubre de 2026. Ese día, las mesas de votación funcionarán de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Los electores elegirán autoridades regionales, provinciales y distritales para el nuevo periodo de gobierno.

La jornada incluye la elección del alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de los alcaldes de los 42 distritos que cuentan con un municipio. El Cercado de Lima está bajo administración directa de la Municipalidad Metropolitana, por lo que no tiene una municipalidad distrital independiente.

El procedimiento incluye abrir el ánfora, revisar cada papeleta, completar las actas y publicar los resultados que se obtuvieron en la mesa de votación| Foto: ONPE

Hojas de vida y los planes

El punto de partida para conocer las propuestas electorales es la plataforma Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones. El sistema permite consultar información sobre los candidatos y las organizaciones políticas inscritas en el proceso.

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La plataforma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reúne las hojas de vida de los postulantes y los planes de gobierno presentados por cada organización política. También ofrece información electoral y la posibilidad de comparar determinados contenidos con el fin de facilitar el acceso de los ciudadanos a los datos de las candidaturas.

Para iniciar la búsqueda, el elector debe ingresar a Voto Informado y seleccionar la circunscripción electoral que corresponda a su lugar de votación. La consulta permite ubicar candidaturas según la región y el ámbito electoral.

En el caso de los comicios municipales, esta revisión puede servir para conocer a quienes aspiran a dirigir una municipalidad distrital, donde las candidaturas suelen tener menor exposición pública que las que compiten por la Alcaldía de Lima.

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La ficha de cada postulante contiene información declarada por el propio candidato ante el sistema electoral. Allí es posible revisar datos sobre estudios, experiencia laboral, bienes, rentas y otros elementos que forman parte de la hoja de vida presentada ante las autoridades electorales.

Un elector deposita su cédula de sufragio en la urna electoral durante una jornada de votación organizada por la ONPE en Perú. (ONPE)

Comparar propuestas

Los documentos de gobierno de las organizaciones políticas también están disponibles en Voto Informado. El JNE indica que la plataforma incorpora los planes de gobierno y sus respectivos resúmenes, lo que permite contrastar las propuestas de los aspirantes que participan en una misma jurisdicción.

Un elector de San Juan de Lurigancho, por ejemplo, puede revisar qué plantea cada candidatura sobre asuntos como seguridad ciudadana, transporte, comercio, limpieza pública, infraestructura, espacios públicos y servicios municipales. La información disponible corresponde a los documentos presentados por las organizaciones políticas.

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El mismo método de consulta puede utilizarse para conocer las propuestas de los candidatos en Ate, Comas, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Los Olivos y San Martín de Porres, entre otros distritos de la capital.

La recomendación es revisar el documento completo de cada agrupación política y no limitar la decisión electoral a publicaciones en redes sociales, declaraciones de campaña o piezas publicitarias. Los planes de gobierno concentrados en la plataforma permiten identificar las propuestas que cada organización registró para la elección.

La ONPE realizó la primera jornada de capacitación para miembros de mesa de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en más de 4.000 instituciones educativas del país. (Fuente: ONPE) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda

El JNE también cuenta con una Consulta de Listas y Candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Esta herramienta permite filtrar la información por departamento, provincia, distrito y organización política.

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La consulta es útil para los electores que aún no conocen a los postulantes que buscan ocupar la alcaldía de su distrito. A través de este sistema y de Voto Informado, los ciudadanos pueden verificar quiénes integran las listas que participan en cada jurisdicción.

La información electoral puede cambiar durante las distintas etapas del proceso. Una candidatura presentada no necesariamente tiene la misma situación que una candidatura admitida o inscrita de forma definitiva. El cronograma aprobado por el JNE contempla inscripción de listas, publicación de candidaturas, presentación y resolución de tachas, exclusiones y apelaciones.

Por esta razón, si existe alguna diferencia entre una publicación periodística y los registros de la plataforma electoral, el elector debe considerar la información oficial más reciente publicada por el JNE.

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Miembros de un Jurado Electoral Especial revisan las papeletas de votación en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mientras el candidato presidencial izquierdista de Perú, Roberto Sánchez, dice que no reconocerá el resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país, alegando fraude, mientras su rival conservadora Keiko Fujimori mantiene una estrecha ventaja, en Lima, Perú, el 23 de junio de 2026. REUTERS/Leslie Moreno

Lima elegirá alcalde

En Lima Metropolitana se elegirá al alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que ejerce las funciones de gobierno municipal provincial en la capital. Además, se votará por los alcaldes de los 42 distritos que tienen municipalidad distrital.

Entre los distritos que elegirán autoridad municipal figuran San Juan de Lurigancho, Ate, Comas, San Martín de Porres, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Los Olivos, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Miraflores, San Isidro, La Molina y San Borja.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señala que, en todo el país, las Elecciones Regionales y Municipales 2026 definirán 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.696 alcaldes distritales, además de consejeros y regidores.

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La imagen muestra a tres miembros de mesa en un centro de votación en Perú, durante una jornada electoral organizada por la ONPE, con una urna blanca visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Veintiséis organizaciones

De acuerdo con la información difundida el 7 de septiembre de 2026 a partir de los registros electorales, 26 organizaciones políticas participan en la elección por la Alcaldía de Lima Metropolitana.

La relación incluye a Carlos Alberto Tejada Noriega, de Acción Popular; Susel Ana María Paredes Piqué, de Ahora Nación; Juan Carlos Alvarado Mestanza, de Alianza Electoral Venceremos; Elio Fernando Riera Garro, de Alianza para el Progreso; y Francis James Allison Oyague, de Avanza País - Partido de Integración Social.

También aparecen Samir Frank Quispe Caballero, de Batalla Perú; Yehude Simon Munaro, de Coalición Transformadora Tierra Verde; Segundo Valdez Zavala, del Frente Popular Agrícola FIA del Perú; Rubén Daniel Bonilla Espinoza, de Fuerza Ciudadana; Samuel Marcos Daza Taype, de Fuerza Popular; y Oswaldo Hernán Vargas Cuéllar, de Juntos por el Perú.

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La lista continúa con Mónica Yadira Yaya Luyo, del Partido Aprista Peruano; Ricardo Pablo Belmont Cassinelli, del Partido Cívico Obras; Carlos Francisco Gallardo Neyra, del Partido del Buen Gobierno; Flor de María Hurtado Valdez, del Partido Demócrata Verde; y Carlos Ricardo Bruce Montes de Oca, del Partido Democrático Somos Perú.

También figuran Elizabeth María del Rosario León Chinchay, del Partido Frente de la Esperanza 2021; Victoria Betzabé La Cruz Garcés, del Partido Morado; Sandro Caller Gutiérrez, del Partido Patriótico del Perú; Luis Alberto Huette Tolentino, del Partido Político Pueblo Consciente; Edgardo Renán de Pomar Vizcarra, del Partido Popular Cristiano; Daniel Belizario Urresti Elera, de Podemos Perú; Luis Miguel Llanos Carrillo, de Progresemos; y Santiago Rosendo Abarca León, de Visión Perú.

En dos organizaciones no figura un candidato con el cargo de alcalde dentro de la fórmula. En Perú Libre, Yuri César Castro Romero aparece como primer regidor. En Renovación Popular, Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla figura como primer regidor, tras la salida de los respectivos candidatos a la alcaldía.