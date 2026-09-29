Perú

Doña Peta comete infidencia al revelar el género del bebé de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte

La madre del futbolista confirmó el embarazo de la brasilera y sorprendió al hablar del género

Reporte televisivo del programa América Hoy sobre las declaraciones de Petronila Gonzáles, conocida como Doña Peta. En el video, Gonzáles responde a preguntas en una conferencia de prensa y en una entrevista sobre el género del bebé de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte, además de abordar los comentarios sobre su relación con la madre de sus nietos.
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La familia de Paolo Guerrero se prepara para recibir a un nuevo integrante. La noticia del embarazo de Ana Paula Consorte fue confirmada por la propia influencer brasileña, aunque todavía había detalles que la pareja no había expuesto ante el público.

Uno de ellos era el sexo del bebé. Sin embargo, Doña Peta, madre del delantero peruano, habló sobre la gestación ante las cámaras de América Hoy y dejó una frase que dio pie a las especulaciones sobre la llegada de una niña.

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La madre del jugador de Alianza Lima expresó su alegría por la próxima ampliación de la familia y señaló que Ana Paula atraviesa esta etapa sin mayores complicaciones.

Ella no tiene antojos, hace buen embarazo. Dicen que es mujercita, me gustan las nietas mujeres, yo no he tenido hija mujer”, comentó Doña Peta durante su conversación con el programa de América TV.

Primer plano de Petronila Gonzáles sonriendo con un texto en letras rojas superpuesto que dice "DICEN QUE ES MUJERCITA"
Petronila Gonzáles declara en una entrevista televisiva sobre el sexo del bebé de su hijo Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte.

Sus palabras tomaron por sorpresa a los seguidores de la pareja. Aunque la madre de Guerrero utilizó la expresión “dicen”, su declaración fue interpretada como una pista sobre el género del bebé que espera la brasileña.

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Hasta el momento, ni Paolo Guerrero ni Ana Paula Consorte se pronunciaron públicamente para confirmar si tendrán una niña o un niño. La pareja había optado por mantener en reserva parte de la información vinculada a este nuevo embarazo.

De confirmarse lo señalado por Doña Peta, el capitán histórico de la selección peruana volvería a ser padre de una hija. Para su madre, la posibilidad tiene además un valor especial por su deseo de sumar más nietas a la familia.

El bebé será el sexto hijo de Paolo Guerrero. El futbolista ya es padre de tres menores de edad de relaciones previas y de dos niños junto a Ana Paula Consorte.

Imagen dividida con un retrato de Petronila González a la izquierda y Ana Paula Consorte junto a Paolo Guerrero a la derecha
Petronila González ofrece detalles sobre el nuevo integrante de la familia del futbolista Paolo Guerrero y la modelo Ana Paula Consorte.

La brasileña, por su parte, tiene una hija mayor, fruto de una relación anterior. Con la llegada de este bebé, se convertirá en madre de cuatro hijos y tendrá su tercer hijo con el delantero peruano.

Ana Paula Consorte confirmó así su embarazo

La noche del lunes 28 de septiembre, Ana Paula Consorte despejó las versiones que circulaban desde hacía semanas sobre una posible gestación. La influencer compartió un video en sus redes sociales para anunciar que espera a su tercer bebé con Paolo Guerrero.

Ya eres nuestro amor más esperado”, escribió en la publicación que acompañó el material audiovisual. La secuencia reunió a sus tres hijos, quienes fueron parte central del anuncio familiar.

En uno de los pasajes, uno de los pequeños se dirigió a la cámara para contar la novedad. “Hola, amigos, les voy a contar que mi mamá tiene un bebé en la barriga”, dijo con entusiasmo.

Ana Paula Consorte comparte un video en el interior de su vivienda junto a sus hijos. En la grabación, la modelo interactúa con los menores mientras leen notas e impresiones en la sala de estar. El contenido registra interacciones familiares donde conversan y sonríen frente a la cámara.

El niño también mostró su vínculo con el bebé en camino. “El bebé llora, amo mucho al bebé. Mi bebé, ven bebé”, se le escucha expresar en otro momento de la grabación.

La hija mayor de Consorte también participó en el video y puso sobre la mesa una pregunta que, hasta ahora, no recibió respuesta directa de sus padres. “Claro que yo quiero saber si se viene una hermanita o un hermanito”, manifestó.

El anuncio confirmó una nueva etapa para la pareja, que mantiene una relación desde 2023. La llegada del bebé sumará un integrante a la familia que Guerrero y Consorte formaron junto a sus hijos.

La publicación de la brasileña recibió mensajes de felicitación de sus seguidores. Mientras tanto, las declaraciones de Doña Peta instalaron la expectativa sobre una posible niña, un dato que los futuros padres todavía no oficializaron.

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