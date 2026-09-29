Semana de la Moda de París: Natalie Vértiz y Alessia Rovegno se lucieron en evento donde cantó Celine Dion y desfiló Kendall Jenner

Céline Dion cerró el desfile con “I’m Alive”, mientras Kendall Jenner y Jane Fonda participaron en la pasarela. Alessia Rovegno y Natalie Vértiz estuvieron como invitadas.

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Natalie Vértiz y Alessia Rovegno fueron parte del público de Le Défilé de L’Oréal Paris, uno de los eventos de la Semana de la Moda de París que reunió a figuras como Kendall Jenner, Jane Fonda, Eva Longoria y Céline Dion. Las peruanas compartieron en sus redes sociales imágenes de su paso por la capital francesa y de los momentos que más las impactaron durante la pasarela.

El desfile se realizó el 28 de septiembre en la Plaza Joffre, con la Torre Eiffel como escenario de fondo. La edición 2026 llevó el concepto “Express Your Worth”, una propuesta que reunió a actrices, modelos, cantantes y deportistas de distintas generaciones en torno a mensajes de autoestima, diversidad y libertad de expresión.

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Natalie Vértiz compartió su emoción desde París al asistir a Le Défilé de L’Oréal Paris

La presencia de Céline Dion fue una de las sorpresas de la noche. La artista canadiense cerró el espectáculo con una interpretación de “I’m Alive”, acompañada por varias de las embajadoras y participantes que salieron nuevamente a la pasarela al final de la presentación.

Natalie Vértiz compartió su emoción antes de ingresar al evento

A través de sus historias de Instagram, Natalie Vértiz mostró los preparativos previos a su asistencia a Le Défilé. En uno de sus videos, la esposa de Yaco Eskenazi expresó la ilusión que le generaba estar en París para presenciar el encuentro organizado por la firma de belleza.

“Un sueño hecho realidad. Lo que soñaba con este momento”, escribió la conductora peruana en una de las publicaciones. En otra secuencia, se refirió a la capital francesa como “la ciudad del amor” y mostró detalles de su preparación antes de dirigirse al lugar del evento.

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La exreina de belleza siguió desde su ubicación cada una de las apariciones en la pasarela. La presencia de Kendall Jenner, quien abrió el desfile con un vestido negro transparente de largo completo, generó una de sus reacciones más espontáneas.

“You’re doing great, Kenny”, publicó Vértiz mientras veía a la modelo estadounidense recorrer la pasarela. Jenner encabezó un reparto que incluyó a Viola Davis, Cara Delevingne, Simone Ashley, Aishwarya Rai, Andie MacDowell, Eva Longoria, Kristen Bell y Jane Fonda.

Natalie Vértiz compartió su emoción desde París al asistir a Le Défilé de L’Oréal Paris

Jane Fonda y Elena Rose también llamaron la atención de la peruana

La presencia de Jane Fonda, de 88 años, fue otro de los momentos que Vértiz destacó en sus videos. La actriz estadounidense participó en el desfile junto con mujeres de diferentes edades y trayectorias.

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Vértiz también dedicó un mensaje a Elena Rose, cantante y compositora venezolana que participó en el espectáculo. La artista interpretó “cosita linda” al inicio de la jornada y compartió el escenario con Renata Notni, Eva Longoria, Anitta, Liniker y Tais Araujo en un bloque dedicado a la representación latina.

Elena Rose cantó en Le Défilé L'Oréal Paris "Express Your Worth". (Photo by Kristy Sparow/Getty Images for L'Oréal Paris)

“Y representando a todas las latinas, Diosa”, escribió la presentadora peruana al ver a Elena Rose en escena. La cantante venezolana explicó que su participación tuvo un significado especial por la posibilidad de llevar su música y sus raíces a un evento de alcance internacional.

La compositora ha construido parte de su trayectoria detrás de canciones de otros intérpretes de la música latina. En 2025 obtuvo el Latin Grammy a Canción del Año como compositora y, en 2026, recibió el BMI Impact Award, según la información difundida por L’Oréal Paris.

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Céline Dion cerró la noche con “I’m Alive”

El momento que más conmovió a Natalie Vértiz fue la aparición de Céline Dion para el cierre. La intérprete salió al escenario con un vestido negro y cantó “I’m Alive” ante el público, con la Torre Eiffel iluminada como fondo.

“Cuando salió Céline Dion casi me muero, mi ídola. Wow, lo que la amo”, escribió la modelo peruana en una de sus historias. Luego agregó: “Verla en vivo, qué regalo. La amo, es espectacular. Te amamos, queen”.

La cantante canadiense había sido embajadora de L’Oréal Paris en 2019 y su presentación fue anunciada como una sorpresa del desfile. Tras su actuación, varias de las mujeres que participaron en la pasarela se unieron a ella para el cierre.

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Al finalizar la jornada, Vértiz publicó una reflexión sobre el mensaje del evento. “Un sueño. Mujeres poderosas que saben su valor y que no tienen miedo de expresarlo. Sisterhood”, escribió junto a registros de la salida conjunta de las artistas.

La conductora peruana compartió imágenes desde la capital francesa y destacó la presencia de Jane Fonda, Elena Rose y otras mujeres invitadas al encuentro de moda. IG/ Natalie Vértiz

Alessia Rovegno celebró su paso por París

Por su parte, Alessia Rovegno también documentó su asistencia a Le Défilé de L’Oréal Paris. La modelo y exreina de belleza publicó imágenes mientras se preparaba para el evento y resumió su experiencia con un mensaje en francés e inglés: “Bonjour Paris. A L’Oréal moment”.

La publicación mostró a la peruana durante los preparativos para una de las actividades de la Semana de la Moda de París. Rovegno se sumó así a la lista de figuras peruanas que siguieron de cerca la cita organizada por la marca francesa.

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La edición 2026 de Le Défilé reunió a representantes de la moda, el cine, la música y el deporte. El espectáculo se realizó frente a la Escuela Militar de París y abrió la agenda de la Semana de la Moda, que continuará en la ciudad francesa hasta el 6 de octubre.

Alessia Rovegno mostró parte de sus preparativos antes de acudir al evento de moda frente a la Torre Eiffel