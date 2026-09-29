Universitario hace oficial la salida de Héctor Cúper: club sorprende con decisión en pleno parón FIFA

Héctor Cúper ha dejado de ser entrenador de Universitario de Deportes. Crédito: Universitario.

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Tras días de incertidumbre por el futuro de Héctor Cúper en la dirección técnica de Universitario, en las oficinas del Estadio Monumental resolvieron llegar a un acuerdo para finalizar el vínculo con el director técnico argentino. Bajo su mando, el equipo no llegó a consolidar una idea de juego definida pese a que la escuadra ‘merengue’ se mantiene en el segundo lugar del Torneo Clausura 2026.

“El Club Universitario de Deportes informa a la opinión pública y a la hinchada crema que, tras una reunión sostenida entre la administración y el director técnico Héctor Cúper, se acordó dar por culminado su vínculo como entrenador del primer equipo”, así anunció en sus medios oficiales la entidad ‘crema’ la partida del adiestrador, que llegó a Campo Mar en mayo del 2026.

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“El Club agradece al profesor Héctor Cúper y a su cuerpo técnico por el profesionalismo y compromiso demostrados durante su permanencia en la institución, y les desea éxitos en sus próximos desafíos personales y profesionales”, sumó el comunicado.

Universitario anunció la salida de Héctor Cúper como entrenador del primer equipo. Crédito: X Universitario.

El balance de Cúper en Ate arroja siete victorias, cinco empates y dos derrotas en 14 partidos dirigidos. El técnico ganó el clásico ante Alianza Lima, aunque la actuación de sus dirigidos generó dudas y el triunfo llegó gracias a un error del rival. La derrota que aceleró su salida fue la última presentación ante Deportivo Garcilaso en Cusco, con un contundente 4 a 0 que le costó al equipo la punta del torneo ante un rival directo.

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Ahora la dirigencia confía en un nuevo timón para el último tramo del año, en una temporada donde el equipo necesita quedarse con el Torneo Clausura para aspirar al cuarto título consecutivo.

Cuatro técnicos en un año

El banquillo crema tuvo movimiento constante durante la temporada. Javier Rabanal abrió el año al mando del plantel, pero fue destituido tras malos resultados. Le siguió Jorge Araujo, quien recibió la confianza de la dirigencia y consiguió resultados positivos antes de cederle el cargo a Cúper.

Javier Rabanal inició el año como entrenador de Universitario, pero fue cesado en el cargo tras negativos resultados en Liga 1 y Copa Libertadores.

El argentino tomó las riendas del equipo y ahora se convierte en el tercer entrenador saliente del año, tras la goleada en contra que terminó de encaminar su salida.

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De acuerdo con el comunicado del club, “de manera interina, el profesor Piero Alva dirigirá los entrenamientos del primer equipo. En los próximos días, el Club informará oportunamente sobre la designación del nuevo cuerpo técnico”.

¿Quién podría ser el próximo entrenador de Universitario?

La principal alternativa que maneja la dirigencia es Fabián Bustos. El entrenador argentino quedó libre tras su salida de Millonarios, club colombiano que dirigió en 32 partidos, con 16 victorias, nueve empates y siete derrotas.

Fabián Bustos, técnico campeón con Universitario en su centenario. Crédito: Universitario.

Bustos ya tiene antecedentes en la institución: dirigió a Universitario en 2024, durante el año del centenario, y logró un registro histórico en el fútbol peruano al ganar todos los partidos como local en la Liga 1. El técnico se marchó a inicios de 2025 tras recibir una oferta de Olimpia de Paraguay, y hoy vuelve a aparecer como la carta principal de la dirigencia para un equipo que conoce de cerca.

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Según reportes de medios locales, hasta el momento no existe una negociación formal entre las partes, aunque personas cercanas a la institución habrían tomado contacto con el entorno del entrenador para conocer su disponibilidad. Universitario volverá a la actividad el sábado 10 de octubre, cuando reciba a Melgar en el Estadio Monumental por la fecha 11 del Torneo Clausura, encuentro en el que se conocerá si ya cuenta con un nuevo comando técnico definido.