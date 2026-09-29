Partidos de hoy, martes 29 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

Guardar

La programación internacional de fútbol concentra hoy martes 29 de setiembre una agenda repartida entre amistosos de selecciones, la UEFA Nations League, la Concacaf Nations League, así como otros torneos que reúnen a equipos de América, Europa, Asia y Oceanía.

El primer amistoso de la fecha enfrenta a Australia y Brasil tras el 1-1 jugado días atrás.. Luego será el turno de Rusia e Irán. La actividad también tendrá a Estados Unidos frente a Chile, que viene de perder con Canadá.

PUBLICIDAD

México y Perú completan los amistosos anunciados para este martes. La ‘bicolor’ buscará mejorar la imagen que mostró de la goleada sufrida ante los estadounidenses.

La UEFA Nations League tendrá uno de sus partidos centrales con España ante Croacia, previsto en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, de Sevilla, en el grupo 3 de la Liga A. Además, República Checa recibirá a Inglaterra en Praga.

El tercer encuentro señalado es Escocia contra Suiza, por el grupo 1 de la Liga B. El seleccionado suizo comenzó con tres puntos y los escoseses sumaron una unidad en su estreno.

La jornada europea también contempla otros partidos de la Nations League: Finlandia vs Bielorrusia, Moldavia vs Islas Feroe, Eslovenia vs Macedonia del Norte, San Marino vs Albania, Eslovaquia vs Kazajistán, Bulgaria vs Estonia y Luxemburgo vs Islandia.

PUBLICIDAD

La Concacaf Nations League incluye actividad con la siguiente programación: Guayana Francesa vs Sint Maarten, Islas Vírgenes Británicas vs Islas Turcas y Caicos e Islas Vírgenes Estadounidenses vs Bahamas.

Por otro lado, el fútbol colombiano tendrá dos partidos por el Torneo Clausura de la Primera A. Deportivo Pereira recibirá a Independiente de Santa Fe en el estadio Santiago de las Atalayas.

El segundo compromiso enfrentará a Deportivo Independiente Medellín y Millonarios. El conjunto conocido como DIM será local en una fecha que reúne a cuatro equipos con protagonismo en la máxima categoría de Colombia.

La Copa Chile también tendrá el partido entre Deportes Puerto Montt y Colo Colo, correspondiente a los cuartos de final. El duelo de ida se jugará en el estadio Bicentenario Chinquihue.

PUBLICIDAD

Partidos amistosos internacionales

- Australia vs Brasil (05:00 horas / Globo, SporTV, Network 10, Paramount+)

- Rusia vs Irán (11:00 horas)

- Estados Unidos vs Chile (19:00 horas / Disney+)

- México vs Perú (20:00 horas / América TV, Bicolor+ Premium)

- Papua Nueva Guinea vs Islas Salomón (23:00 horas)

Partidos de UEFA Nations League

- Finlandia vs Bielorrusia (11:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Moldavia vs Islas Feroe (11:00 horas / Disney+)

- España vs Croacia (13:45 horas / ESPN, Disney+)

- República Checa vs Inglaterra (13:45 horas / ESPN 2, Disney+)

- Escocia vs Suiza (13:45 horas / Disney+)

- Eslovenia vs Macedonia del Norte (13:45 horas / Disney+)

- Eslovaquia vs Kazajistán (13:45 horas / Disney+)

- San Marino vs Albania (13:45 horas / Disney+)

- Bulgaria vs Estonia (13:45 horas / Disney+)

- Luxemburgo vs Islandia (13:45 horas / Disney+)

Partidos de Concacaf Nations League

- Islas Vírgenes Británicas vs Islas Turcas y Caicos (14:00 horas / YouTube Concacaf)

- Islas Vírgenes Estadounidenses vs Bahamas (15:00 horas / YouTube Concacaf)

- Guayana Francesa vs San Martín (16:00 horas / YouTube Concacaf)

- Anguila vs Aruba (18:00 horas / YouTube Concacaf)

- Belice vs San Vicente y Granadinas (21:00 horas / YouTube Concacaf)

Partidos de fútbol colombiano

- Deportivo Pereira vs Independiente de Santa Fe (15:30 horas / RCN, Win Sports)

- DIM vs Millonarios (20:05 horas / RCN, Win Sports)

Partido de Copa Chile

- Deportes Puerto Montt vs Colo Colo (15:30 horas / TNT Sports, Max)