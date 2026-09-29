Perú

Fujimori promete trabajar con todos los que sean electos sin mirar “color”, aunque canciller está “más cerca del celeste”

La mandataria evitó respaldar candidaturas y pidió a los ciudadanos informarse antes de votar, pese a que el ministro Carlos Espá se declaró afín al partido de Rafael López Aliaga

Keiko Fujimori
Keiko Fujimori aseguró que trabajará con todas las autoridades regionales y municipales elegidas el 4 de octubre, sin importar su afiliación política
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La presidenta Keiko Fujimori afirmó este martes que trabajará con las autoridades que sean elegidas en los próximos comicios regionales y municipales, independientemente de su afiliación política, después de que el canciller Carlos Espá señalara que está “más cerca del celeste”, en alusión al color de Renovación Popular.

“Yo trabajaré con cada uno de ellos, con los que sean elegidos, no importa de qué color político sean. Acá lo importante es trabajar por el desarrollo de nuestro país”, declaró al ser consultada sobre las elecciones del próximo 4 de octubre.

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“No voy a hacer ningún comentario político partidario. Lo único que puedo hacer es una reflexión a los ciudadanos para que elijan de manera informada”, agregó.

La mandataria destacó además la importancia de las autoridades regionales y municipales en la gestión pública y sostuvo que, una vez elegidas, deberán trabajar de manera coordinada con el Gobierno nacional.

Durante la inauguración de obras de prevención de desbordes en Chincha, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, instó a los ciudadanos a emitir un voto informado en las próximas elecciones. Aseguró que trabajará con todas las autoridades que resulten electas, independientemente de su partido político. | Canal N

Sus declaraciones se produjeron después de que el ministro de Relaciones Exteriores señalara, durante una entrevista con el programa Beto a Saber, que, aunque no puede expresar preferencias electorales, es hincha de Alianza Lima y que el azul de ese club “se acerca, digamos, al celeste”.

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“Yo estoy más cerca del celeste que otro color”, declaró, en una alusión al partido que lidera el excandidato presidencial Rafael López Aliaga, quien busca volver de manera encubierta a la Municipalidad de Lima (MML) como candidato a primer regidor.

Espá también afirmó que hubiera preferido que el exburgomaestre concluyera su gestión. en lugar de renunciar al cargo para participar en las elecciones presidenciales que finalmente ganó Fujimori, pues “dejó varias cosas inconclusas”.

“Y entonces ahora pienso que, en el caso hipotético, sin estar diciendo claramente qué preferencia tengo, que él reciba el favor popular y que sea reelegido, va a tener la oportunidad de terminar esas obras”, continuó.

Perú celebra este domingo sus elecciones regionales y municipales, menos de cuatro meses después de concluir los comicios presidenciales, al haber coincidido por primera vez en un mismo año estos procesos electorales, lo que puede cambiar el mapa político del país en el segundo y tercer nivel de la administración estatal.

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados a estos comicios para escoger a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.696 alcaldes distritales. Gran parte de la atención está puesta en la capital, Lima, donde se escoge a un alcalde metropolitano y a otros 42 alcaldes distritales.

Rafael López Aliaga
Sus declaraciones surgieron después de que el canciller Carlos Espá dijera que está “más cerca del celeste”, color asociado a Renovación Popular

Los ganadores se escogerán para ejercer los cargos en el periodo 2027-2030, que coincidirá en su totalidad dentro del periodo presidencial 2026-2031 para el que se eligió a Fujimori.

Desde 2015 está prohibido que los gobernadores regionales y alcaldes opten a la reelección inmediata, pero los políticos han encontrado la forma de esquivar esa ley: se presentan en el número dos de las listas y, en caso de ser elegidos, el primero dimite para que este acceda al cargo de manera indirecta por sucesión, en lo que supone una reelección encubierta.

Bajo esa vía, más de 130 alcaldes en todo el país buscan la reelección encubierta en estos comicios. El más conocido es el favorito para volver a ser alcalde de Lima: López Aliaga, quien ganó los comicios de 2022, dimitió para ser candidato presidencial en 2026 y ahora quiere volver a la alcaldía a través de este polémico método.

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