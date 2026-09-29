Colegios que serán locales de votación en las Elecciones 2026 no tendrán clases hasta el lunes: conoce desde cuándo se suspenden

Un soldado patrulla, mientras la gente hace cola para votar en un colegio electoral después de que las elecciones generales de Perú se extendieran a un segundo día en algunos recintos de la capital debido a la tardía instalación de las mesas de votación y la ausencia de ciudadanos asignados para recibir a los votantes, en Lima, Perú, 13 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

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Miles de estudiantes de colegios públicos y privados no tendrán clases durante el viernes 2 y el lunes 5 de octubre debido a la habilitación de sus instituciones educativas como locales de votación para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La disposición alcanza a los centros incluidos en la relación remitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El Ministerio de Educación (Minedu) informó que un total de 10 728 instituciones educativas quedarán a disposición exclusiva de la ONPE desde las 16:00 horas del viernes 2 de octubre hasta las 18:00 horas del lunes 5 de octubre. Durante ese periodo, los espacios escolares serán utilizados para las actividades vinculadas al proceso electoral previsto para el domingo 4 de octubre.

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La medida modifica de forma temporal el desarrollo habitual de las actividades escolares en los colegios seleccionados. El Minedu precisó que las direcciones y gerencias regionales de Educación (DRE/GRE), junto con las unidades de gestión educativa local (UGEL), deberán adoptar las disposiciones necesarias para asegurar la continuidad del servicio educativo.

Las horas de clase que no puedan desarrollarse por la entrega de los colegios a la ONPE deberán ser recuperadas de manera obligatoria. Según el Minedu, esta recuperación deberá realizarse de forma presencial en las instituciones educativas involucradas, de acuerdo con las medidas organizativas y pedagógicas que establezcan las autoridades educativas correspondientes.

¿Desde cuándo se suspenderán las clases en los colegios habilitados?

Una funcionaria electoral revisa las listas de votantes mientras se reanuda la votación en los colegios electorales afectados por retrasos y problemas logísticos durante las elecciones generales en Lima, Perú, el lunes 13 de abril de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

La entrega de las instituciones educativas a la ONPE comenzará a las 16:00 horas del viernes 2 de octubre. Desde ese momento, los colegios incluidos en la relación de locales de votación quedarán destinados exclusivamente al desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El uso electoral de los establecimientos continuará durante el fin de semana y se extenderá hasta las 18:00 horas del lunes 5 de octubre. Por ello, los colegios comprendidos en esta disposición no retomarán sus actividades escolares regulares durante ese periodo.

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El Minedu comunicó esta disposición mediante el Oficio Múltiple N.° 00051-2026-MINEDU/VMGI-DIGC, con fecha 15 de setiembre de 2026. El documento fue dirigido a las DRE/GRE y UGEL para coordinar la entrega de los establecimientos incluidos en la relación proporcionada por la ONPE.

¿Qué pasará con las horas de clase perdidas?

- crédito Andina

La suspensión temporal de las actividades escolares no supone la eliminación de las horas de clase correspondientes. El Minedu estableció que las horas efectivas que no puedan cumplirse deberán ser recuperadas de manera obligatoria.

Las DRE/GRE y UGEL serán responsables de disponer las medidas organizativas y pedagógicas necesarias dentro de sus respectivas competencias. Estas acciones deberán permitir el cumplimiento de los periodos efectivos de labor escolar y la continuidad del servicio educativo.

El comunicado del Minedu especifica que la recuperación de las horas deberá realizarse de manera presencial en las instituciones educativas que fueron puestas a disposición de la ONPE. La forma concreta de organización dependerá de las disposiciones adoptadas por las autoridades educativas competentes.

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¿Qué ocurrirá con los colegios después de las elecciones?

La ONPE realizó la primera jornada de capacitación para miembros de mesa de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en más de 4.000 instituciones educativas del país. (Fuente: ONPE) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los directores de las instituciones educativas designadas como locales de votación deberán facilitar las condiciones necesarias para el funcionamiento de los establecimientos durante el proceso electoral.

Una vez concluido el proceso, los directores también deberán verificar que los ambientes sean devueltos en las mismas condiciones en las que fueron entregados. Esta tarea forma parte de las disposiciones comunicadas por el Minedu para los colegios incluidos en la relación de locales de votación.

La cartera de Educación señaló que las instituciones deberán ser entregadas de forma oportuna a la ONPE y que las autoridades educativas deberán adoptar las medidas correspondientes para mantener los periodos lectivos previstos.

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Elecciones Regionales y Municipales 2026: ¿cuándo serán?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 están programadas para el domingo 4 de octubre. Los colegios seleccionados funcionarán como locales para recibir a los ciudadanos convocados a ejercer su derecho al voto.

La ONPE remitió la relación de instituciones educativas que serán utilizadas durante la jornada electoral. Sobre esa base, el Minedu informó a las DRE/GRE y UGEL cuáles son los establecimientos que deberán ser entregados para las actividades del proceso electoral.

El uso temporal de estos colegios se extenderá desde la tarde del viernes 2 de octubre hasta la tarde del lunes 5 de octubre, periodo durante el cual los establecimientos estarán bajo disposición exclusiva de la ONPE.

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