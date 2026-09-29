Magaly Medina y su contudente mensaje luego de la sentencia a favor de ‘Cuto’ Guadalupe: “La dueña del circo”

Magaly Medina publicó un mensaje en redes sociales tras conocerse la sentencia de primera instancia a favor de Cuto Guadalupe.

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Magaly Medina reaccionó en redes sociales luego de conocerse la sentencia de primera instancia emitida a favor de Luis Alberto Guadalupe Rivera, conocido como ‘Cuto’ Guadalupe, en el proceso que inició por los delitos contra el honor en las modalidades de injuria y difamación agravada.

La conductora compartió un mensaje que fue interpretado como una respuesta a la controversia judicial con el exfutbolista.

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“Y recuerda, a quien te quiera ver la cara de payasa, enséñale quién es la maldita dueña del circo”, escribió en sus redes sociales.

La publicación apareció después de que Cuto Guadalupe difundiera la resolución del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Lima, que condenó a la periodista a tres años de pena privativa de libertad suspendida por dos años. Además, el fallo estableció una multa de 202 días, equivalente a S/57.216,50, y una reparación civil de S/200 mil.

Magaly Medina anunció que apelará la sentencia y pidió a Cuto Guadalupe no considerar el proceso como terminado. La conductora sostuvo que confía en que una instancia superior revise los argumentos que llevaron al juzgado a emitir el fallo.

Magaly Medina compartió un potente en sus redes sociales luego de sentencia a favor de Cuto Guadalupe

Magaly Medina respondió tras el fallo judicial a favor de Cuto Guadalupe

Antes de compartir su publicación en redes sociales, Magaly Medina se refirió directamente a Cuto Guadalupe luego de que el exfutbolista hiciera pública la decisión judicial. La presentadora sostuvo que su defensa recurrirá la sentencia emitida en primera instancia.

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“No cantes victoria Cuto Guadalupe porque lo tuyo se lo trae abajo cualquier juez bien pensante”, manifestó la periodista.

La resolución difundida condena a Magali Jesús Medina Vela como autora de delitos contra el honor, en las modalidades de injuria y difamación agravada, en agravio de Luis Alberto Guadalupe Rivera. La pena privativa de libertad fue fijada en tres años, aunque su ejecución permanece suspendida durante un periodo de dos años.

Durante ese plazo, la conductora deberá cumplir una serie de reglas de conducta establecidas por el juzgado. Entre ellas figura no cambiar de domicilio ni salir del país sin autorización judicial previa. Asimismo, tendrá que presentarse cada 30 días ante la autoridad correspondiente para registrar su firma y someterse al control de sus actividades.

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El fallo también dispone que Medina debe abstenerse de emitir frases o comentarios que puedan constituir insulto o difamación contra Cuto Guadalupe. Además, deberá evitar cometer otro delito mientras se mantenga vigente la suspensión de la pena.

La multa impuesta por el juzgado asciende a 202 días-multa, equivalentes a S/57.216,50. Esta obligación debe ser cumplida en el plazo de 10 días desde la notificación de la resolución, de acuerdo con el documento difundido.

La sentencia también establece una reparación civil de S/200 mil, que deberá ser pagada de manera solidaria por Magaly Medina y Andina de Radiodifusión S.A.C., señalada en la resolución como tercero civil responsable. Este monto corresponde a un concepto distinto de la multa fijada dentro del proceso.

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Magaly Medina niega burlarse de la fe de Cuto Guadalupe y lanza fuerte frase. Captura: Magaly TV La Firme.

“La Fe de Cuto ya no existe”: los comentarios cuestionados por la conductora

Uno de los puntos centrales de la reacción de Magaly Medina estuvo relacionado con la naturaleza de las expresiones que emitió en su programa. La conductora recordó algunos comentarios vinculados con la llamada “Fe de Cuto”, frase que se popularizó luego de la exposición pública de la situación familiar del exfutbolista.

“Yo al decir ‘ahora con esto que le descubrimos a la esposa la Fe de Cuto ya no existe’, cosas así. ¿Esto va a ser demandable?”, preguntó durante su pronunciamiento.

La periodista consideró que sus comentarios se produjeron dentro del contexto de un programa de espectáculos y sobre una situación que, según su postura, formaba parte de una conversación pública.

“Eso es una porquería, la Justicia tendría que tener un poco de discernimiento, uno espera que los jueces no le hagan caso a este tipo de tonterías”, añadió.

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Magaly Medina cuestionó que este tipo de controversias lleguen a la vía judicial y planteó que sus expresiones correspondían a opiniones o comentarios emitidos en televisión. Su postura contrasta con la de Cuto Guadalupe, quien sostuvo que esas intervenciones afectaron su honor y el de su familia.

La conductora insistió en que el caso aún no ha concluido, debido a que se trata de una decisión emitida en primera instancia. Por ello, su defensa presentará los recursos correspondientes ante una instancia superior.

La periodista fue la primera en contar que Cuto Guadalupe la demandó por burlarse de su fe. Magaly TV L a Firme

Cuto Guadalupe afirmó que recibió la sentencia sin ánimo de revancha

Cuto Guadalupe comunicó que el Poder Judicial falló a su favor en la querella que interpuso contra Magaly Medina. El exfutbolista compartió la resolución en sus redes sociales y aseguró que recibió la decisión con tranquilidad.

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“No recibo esta decisión con ánimo de revancha. La recibo con tranquilidad, porque se ha hecho justicia, y porque el honor de una persona y su familia no puede usarse para ganar sintonía”, expresó.

Guadalupe sostuvo que el caso no se centró en la difusión del ampay de Charlene Castro, madre de su hijo, sino en los comentarios posteriores atribuidos a la conductora sobre la forma en que afrontó esa situación.

La controversia se remonta al 15 de mayo de 2023, cuando ‘Magaly TV, La Firme’ difundió imágenes de Charlene Castro al salir de un hotel de Barranco junto a otro hombre. Tras la emisión, Cuto Guadalupe ofreció una conferencia de prensa y sostuvo que no expondría ni juzgaría públicamente a la madre de su hijo.

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“Yo no soy quien para juzgar, yo también cargo mi cruz, nadie es perfecto”, declaró entonces el exjugador.

Según Guadalupe, esa decisión de mantener una posición de respeto se convirtió después en objeto de comentarios y burlas en el programa de Magaly Medina. El exfutbolista indicó que su relación de pareja ya había terminado, aunque consideraba importante evitar una mayor exposición de la madre de su hijo.

“No iba a juzgar ni a humillar a la madre de mi hijo. La relación de pareja había terminado, pero mi deber era proteger a ambos del maltrato público, no sumarme a él”, escribió.

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Mientras Cuto Guadalupe considera que el fallo representa una respuesta judicial a sus reclamos, Magaly Medina mantiene su posición de cuestionar la sentencia. El proceso continuará luego de que la conductora anuncie formalmente la apelación de la decisión emitida por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Lima.

Magaly Medina deberá pagar S/200 mil y una multa tras fallo a favor de Cuto Guadalupe