Perú

Jóvenes van a recoger un auto que compraron en San Juan de Lurigancho y son atacados a balazos por sujetos en moto

Los atacantes llegaron en una motocicleta y dispararon contra el grupo en plena vía pública. Criminalística encontró diez casquillos de bala y la Policía busca identificar a los responsables

Dos jóvenes fueron atacados a balazos por sujetos que llegaron en una motocicleta a Canto Chico, San Juan de Lurigancho. Ambos murieron tras ser trasladados al hospital, mientras un tercer hombre resultó herido. Fuente: ATV Noticias
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Dos jóvenes murieron baleados cuando acudieron a recoger un automóvil que estaban comprando en San Juan de Lurigancho. El ataque ocurrió alrededor de las 10 p. m. en la calle Libertad, en la zona de Canto Chico, donde los hombres llegaron para remolcar un station wagon blanco con ayuda de una grúa. Un tercer hombre resultó herido durante la balacera.

Según el reporte de ATV Noticias, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta rondaron por los alrededores antes de detenerse a pocos metros del lugar. Uno de ellos descendió del vehículo y abrió fuego contra las personas que se encontraban en la vía pública. Después de los disparos, ambos atacantes escaparon con rumbo desconocido.

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Una de las víctimas fue identificada por sus familiares como Joaquín Carbajal, de 23 años. Los dos jóvenes que recibieron los impactos de bala fueron trasladados al hospital de Canto Grande, donde los médicos confirmaron sus muertes. La Policía Nacional del Perú inició las diligencias para esclarecer el caso y determinar por qué los atacantes dispararon contra el grupo.

Calle de noche con un vehículo blanco, mototaxis, cinta policial amarilla y un recuadro circular que muestra una marca de tiza en el asfalto
La calle Libertad en San Juan de Lurigancho permanece acordonada tras el ataque armado que causó la muerte de dos jóvenes que acudieron a recoger un vehículo. (Composición: Infobae Perú / ATV Noticias)

Jóvenes llegaron a Canto Chico para recoger el auto que estaban comprando

El ataque ocurrió en la calle Libertad, cerca de un parque de Canto Chico. De acuerdo con la información difundida por los medios, los jóvenes acudieron al lugar para recoger el automóvil que estaban adquiriendo y solicitaron una grúa para remolcarlo. El propietario del vehículo residía en esa zona de San Juan de Lurigancho.

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Según los testimonios recogidos por el medio televisivo, los ocupantes de una motocicleta comenzaron a rondar por los alrededores poco después de la llegada de la grúa. Minutos más tarde, dejaron el vehículo menor a poca distancia de donde se encontraban los jóvenes.

Uno de los sujetos descendió de la motocicleta y disparó contra las personas que estaban reunidas en el lugar. Los atacantes huyeron inmediatamente después de la balacera, mientras los vecinos y familiares acudieron para auxiliar a los heridos.

Los familiares señalaron que los jóvenes habían acudido para realizar el traslado del automóvil y manifestaron su desconcierto por lo ocurrido. Según el noticiero, una de las víctimas no vivía cerca del lugar del ataque, por lo que sus parientes dijeron desconocer si existía algún vínculo con los agresores.

Un automóvil familiar de color blanco estacionado de noche sobre el asfalto, con ladrillos colocados debajo de una rueda delantera
Un vehículo blanco permanece en la calle Libertad de San Juan de Lurigancho, donde dos hombres fueron asesinados a tiros cuando intentaban remolcarlo. (Captura: ATV Noticias)

Joaquín Carbajal, de 23 años, murió junto a otro joven tras la balacera

Una de las víctimas mortales fue identificada como Joaquín Carbajal, de 23 años. Sus familiares reconocieron al joven después del ataque ocurrido en Canto Chico. La identidad del segundo fallecido no fue precisada en los reportes televisivos proporcionados.

Los dos jóvenes que recibieron los disparos fueron trasladados de emergencia al hospital de Canto Grande con apoyo de sus familiares y residentes de la zona. Sin embargo, ambos murieron debido a la gravedad de sus heridas, según la información difundida por América Noticias.

Letrero luminoso del área de emergencia del Hospital San Juan de Lurigancho en la noche, con un automóvil y personas frente al ingreso
La fachada del área de emergencia del Hospital San Juan de Lurigancho, donde confirmaron el fallecimiento de dos jóvenes atacados a tiros. (Captura: ATV Noticias)

El ataque también dejó a un tercer hombre herido. De acuerdo con América Noticias, el familiar que acompañaba a una de las víctimas sufrió un roce de bala en el cuello y necesitó atención médica.

Los vecinos escucharon una ráfaga de disparos que generó alarma entre quienes se encontraban en los alrededores. Tras la agresión, los responsables escaparon en la motocicleta y dejaron a las víctimas en la vía pública.

Policía encuentra diez casquillos de bala e investiga el móvil del crimen

Peritos de Criminalística llegaron al lugar para inspeccionar la escena y recoger evidencias que permitan reconstruir el ataque. Durante las diligencias, encontraron aproximadamente diez casquillos de bala, que serán considerados en los análisis correspondientes.

Los testimonios recogidos también apuntaron a que uno de los atacantes habría intentado identificar a una persona antes de disparar. Según esa versión, el sujeto se acercó a uno de los presentes y lo tomó del hombro. Sin embargo, todavía no se ha establecido si los agresores buscaban a alguien en particular.

Como parte de las investigaciones, las autoridades solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en los inmuebles cercanos. Los registros podrían ayudar a identificar a los responsables y determinar la ruta que utilizaron para escapar.

La Unidad del Grupo Especial contra el Crimen Organizado de San Juan de Lurigancho asumió las diligencias. Las autoridades buscan esclarecer las circunstancias del doble homicidio y determinar el móvil del ataque armado.

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