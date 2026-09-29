Jorge Cazulo da un salto importante en su carrera como DT: dirigirá en la Primera División de Uruguay

Jorge Cazulo tuvo éxito como entrenador de la reserva de Sporting Cristal. Crédito: Prensa SC

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Jorge Cazulo afrontará un nuevo desafío en su carrera como entrenador. El exfutbolista e ídolo de Sporting Cristal fue anunciado como nuevo director técnico de Boston River de la Primera División de Uruguay y tendrá así su primera experiencia como entrenador principal de un equipo profesional en la máxima categoría.

“Bienvenido, Jorge. Jorge Cazulo es el nuevo director técnico del plantel principal. Lo acompañarán Pablo Dorelo (AT) y Alex Farto (PF). Ya entrena al primer equipo en La Sastrería. Comienza una nueva etapa con mucha ilusión”, anunció el mencionado club a través de sus canales oficiales.

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El nombramiento se produjo luego de la salida de Ignacio Ithurralde y el posterior interinato de Diego Jaume. Cazulo se convierte así en el tercer técnico designado por el club durante 2026, después de Israel Damonte e Ithurralde. Jaume, quien asumió el equipo de manera temporal, regresará a sus funciones en la categoría Sub 16.

Boston River anunció la llegada de Jorge Cazulo a su banquillo. Crédito: Captura IG

El ídolo de Sporting Cristal dirigirá en Uruguay

Para los hinchas peruanos, la figura de Cazulo está estrechamente ligada a Sporting Cristal, club en el que desarrolló la mayor parte de su carrera profesional. El uruguayo llegó al fútbol peruano y permaneció durante nueve temporadas en la institución celeste, donde se convirtió en uno de sus principales referentes.

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El ‘Piqui’, como se le conocía, se retiró del fútbol profesional en 2021, a los 38 años, después de 16 temporadas como futbolista. Poco después inició su transición hacia la dirección técnica precisamente en el club ‘cervecero’, incorporándose al trabajo de las divisiones menores.

Su experiencia en el fútbol formativo fue creciendo progresivamente. Dirigió categorías juveniles, pasó por la reserva y también estuvo al frente del equipo Sub 20. En 2023 consiguió uno de sus principales logros como entrenador al conquistar el Torneo de Reservas con el conjunto rimense.

De esta manera, el exvolante comenzó a construir una nueva carrera lejos de las canchas, pero manteniendo su vínculo con Sporting Cristal y aprovechando los conocimientos adquiridos durante sus años como futbolista.

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Jorge Cazulo dirigió la reserva de Sporting Cristal y salió campeón en 2023. Créditos: Alex Melgarejo.

Reciente experiencia en Argentina

En junio de 2025, Cazulo continuó su preparación fuera del Perú y se incorporó al comando técnico de Mariano Soso en Defensa y Justicia. El uruguayo se desempeñó como asistente técnico, función que compartió con otros integrantes del cuerpo técnico del entrenador argentino.

Durante ese periodo, Cazulo participó en 33 partidos junto al equipo de Soso, con un registro de 10 victorias, 11 empates y 12 derrotas. La etapa llegó a su fin cuatro meses antes de su llegada a Boston River.

Ahora, el ‘Piqui’ afrontará el reto más importante de su todavía corta carrera como entrenador: dirigir por primera vez a un equipo de Primera División. Después de trabajar con jóvenes en Sporting Cristal y sumar experiencia en el fútbol profesional argentino, buscará poner en práctica todo lo aprendido en esta nueva etapa.

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Jorge Cazulo ejerció como mano derecha de Mariano Soso en Defensa y Justicia de Argentina. - créditos: Defensa y Justicia

El objetivo de Boston River

El desafío inmediato de Cazulo será mejorar la situación de Boston River en el Torneo Clausura y mantener al equipo en la pelea por un lugar en las próximas competiciones internacionales.

El conjunto uruguayo ocupa actualmente el undécimo puesto del Clausura, con ocho puntos, mientras que en la tabla anual suma 30 unidades y se ubica decimocuarto. La distancia con la zona de clasificación a la Copa Sudamericana es de ocho puntos.

El nuevo técnico ya comenzó a trabajar con el plantel en La Sastrería, por lo que tendrá poco tiempo para preparar su primer partido oficial. Su llegada marca, además, una nueva etapa en un proceso que comenzó después de su retiro y que ahora lo lleva a asumir el desafío más importante de su todavía corta carrera como entrenador.

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