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Pakistán se rehace en Copa ASEAN 2026 de la mano de Nolberto Solano: empató contra Filipinas anotando primeros históricos goles para FIFA

Si hubo alguna duda sobre las capacidades de ‘Nobby’, las mismas quedaron disipadas por la inmediata recuperación de los ‘halcones’ tras ir abajo en el segundo partido de la Fase de Grupos

Nolberto Solano conduce a Pakistán a un nuevo éxito. - Crédito: PFF
Nolberto Solano conduce a Pakistán a un nuevo éxito. - Crédito: PFF
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La marcha de Pakistán en la Copa FIFA ASEAN 2026 ha cambiado un poco en la segunda fecha de la Fase de Grupos. Después de la dura goleada encajada contra Tailandia en el debut, el elenco a cargo de Nolberto Solano se ha recuperado al empatar contra Filipinas, en un partido en el que iba dos goles abajo en el primer acto.

La agresividad de los anfitriones fue clave para decantar la balanza a su favor con una anotación de Sandro Reyes. Aunque los ‘halcones’ reaccionaron con algunas intencionalidades, un desajuste defensivo ocasionó un penal que fue canjeado por gol por Bjørn Kristensen.

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Nolberto Solano ofreciendo conferencia de prensa en la Copa ASEAN. - Crédito: FIFA
Nolberto Solano ofreciendo conferencia de prensa en la Copa ASEAN. - Crédito: FIFA

Lejos de obnubilarse por las circunstancias adversas, el ‘Maestrito’ reflejó mucha tranquilidad desde la parcela técnica y modificó su estructura dándole entrada a dos cambios capitales que revitalizaron al seleccionado nacional. De ahí que llegase, nada más iniciando el complemento, el descuento por obra de Ali Khan, uno de los legionarios captados por el entrenador peruano.

A partir de ese acercamiento en el score, Pakistán fue subiendo su nivel hasta que halló la igualada definitiva por intermedio de Abdul Samad. Posteriormente, Nolberto Solano siguió firme en su idea de brindarle oportunidades a nuevos elementos que dotaron al elenco de creatividad y frescura. El 2-2 logrado permite aún soñar con la siguiente instancia.

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Empate a dos contra Filipinas, dueño de casa, remando luego de ir dos goles abajo en el score. | VIDEO: FIFA

Gran hito

Lo hecho transmite la sensación de una mejora exponencial de Pakistán con Nolberto Solano a los mandos. Por si fuera poco, la igualada conseguida va más allá de un simple resultado, ya que los goles anotados son considerados como históricos al ser los primeros en un evento FIFA.

El punto cosechado también forma de un hito invaluable para unos ‘halcones’ que están convencidos en seguir subiendo su ritmo de competencia con la experiencia de ‘Nobby’, que pasó de ser una apuesta a una realidad como líder de una tropa en obras.

Pakistán tiró de fortaleza para empatar contra Filipinas en la Copa FIFA ASEAN. - Crédito: AFP
Pakistán tiró de fortaleza para empatar contra Filipinas en la Copa FIFA ASEAN. - Crédito: AFP

Aunque, indudablemente, lo más especial ha sido conseguir un empate, e incluso buscar la remontada, contra un rival que aventaja en varias posiciones en el ranking FIFA. Filipinas aparece en el casillero 136 y Pakistán está ubicado en la plaza 198. 60 puntos de margen no son poca cosa.

Meses atrás, los ‘pakis’ habían roto una mala racha al consagrarse campeones en un evento futbolístico tras más de siete décadas con la consecución del Torneo Jubileo de Diamante, el cual le dio acceso para participar en la inédita Copa FIFA ASEAN 2026.

El seleccionado pakistaní, con Nolberto Solano a la cabeza, consiguió un título en fútbol después de 74 años. | VIDEO: Yes TV

Valoraciones positivas

Terminado el compromiso, que se llevó a cabo en el estadio Si Jalak Harupat, Nolberto Solano hizo su aparición en la sala de prensa para ofrecer un análisis del desarrollo de las acciones, enfocando su atención en el exigente nivel presentado por el organizador.

Fue una experiencia muy valiosa para todos. Fue un equipo fantástico, una selección nacional increíble. Sabemos que Filipinas es un equipo duro, y tienen jugadores extraordinarios, muy buenos jugadores y un equipo sólido”, destacó.

Pakistán hizo una aparición esperpéntica en la Copa FIFA ASEAN 2026. - Crédito: PFF
Pakistán debutó con goleada ante Tailandia, pero luego se recompuso empatando contra Filipinas. - Crédito: PFF

Aunque, a todas luces, lo más ponderable fue el carácter de los suyos: “Fue difícil al principio, luego marcaron, pero lo más importante es que hoy estoy muy satisfecho con el equipo y su reacción”.

Con una unidad lograda, Pakistán mantiene viva sus esperanzas de seguir en carrera en la Copa FIFA ASEAN 2026. Su ensayo final será contra Vietnam. Todo lo que no sea un triunfo significará el adiós, pero con la frente en alto.

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