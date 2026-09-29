Dónde ver Perú vs México HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Perú tendrá una evaluación de fuego contra México, en Nueva Jersey. - Crédito: Difusión

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Las pruebas de mayor importancia para la selección peruana siguen su línea recta. Tras el desastre consumado contra Estados Unidos, en Orlando, el conjunto nacional se desplazará hacia Nueva Jersey con la consigna de levantar el ánimo y juego contra México hoy, martes 29 de septiembre.

Dónde ver Perú vs México, amistoso por fecha FIFA 2026

El segundo examinatorio de la selección peruana en la gira por Norteamérica será transmitido de manera exclusiva por América Televisión, canal que cuenta con los derechos oficiales de la disciplina nacional. De igual manera, la app América TVGO difundirá el lance por internet. Consignar que la nueva plataforma Bicolor + compartirá la difusión desde su respectivo espacio.

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La divulgación de las acciones completas de los partidos en los que participa la selección mexicana corren por responsabilidad de una amplia gama de teleoperadoras. A nivel abierto, Canal 5 y Azteca 7 transmitirán en tiempo real; por señal de paga los encargados serán TUDN, Azteca Deportes y Claro Sports; entretanto, Amazon Prime y ViX Premium harán lo propio por Streaming.

Perú enfrenta a México en su segundo amistoso en Norteamérica.

Horario de Perú vs México, amistoso por fecha FIFA 2026

El encuentro amistoso se jugará en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, y marcará el segundo compromiso de la selección nacional durante esta fecha FIFA. El inicio está fijado para las 20:00 horas en Perú, 19:00h en México y 21:00 en la costa este de Estados Unidos, donde se ubica el recinto.

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En Colombia y Ecuador, el partido también comenzará a las 20:00 horas. Bolivia y Venezuela lo seguirán desde las 21:00h, mientras que Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay tendrán la transmisión a las 22:00h. En España, el duelo podrá verse a partir de las 03:00 horas del miércoles 30 de septiembre. Los horarios permitirán seguir el partido según la ubicación de cada aficionado.

Así llega Perú al amistoso internacional FIFA 2026

Perú debe darle vuelta a bochornosa página de Estados Unidos para centrar su completa atención en su siguiente examen contra México. En un nuevo ensayo, los de Mano Menezes están obligados a mejorar exponencialmente y dar una imagen más adecuada a lo que representa el histórico estilo de la ‘blanquirroja’.

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El entrenador brasileño, cuyos registros se encuentran en rojo después de un semestre en la zona técnica, dispondrá de una serie de puntuales para retocar la configuración titular. Se prevé que Gianluca Lapadula se mantendrá como jerarca, acompañado de Jairo Vélez. Descontada también la presencia de Yoshimar Yotún y Pedro Gallese.

Seleccionados peruanos entonando el Himno Nacional, en Orlando. - Crédito: FPF

Así llega México al amistoso internacional FIFA 2026

México es otro elenco que ha dado inicio a una reconstrucción total de la mano del histórico Rafael Márquez, quien ha sucedido al veterano Javier Aguirre tras la Copa del Mundo 2026. En su debut a los mandos del ‘tri’, sacó un valioso empate a uno contra Colombia.

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Fue Gilberto Mora, la nueva promesa ‘azteca’, el autor del único gol del encuentro que dejó buenas sensaciones en materia de dinámica colectiva, aunque hace falta pulir la contundencia en ataque, un aspecto que deberá dar señales de mejoría en su siguiente ensayo FIFA.

Alineaciones probables del Perú vs México por amistoso internacional FIFA 2026

- Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Renzo Garcés, Miguel Araujo, Marcos López; Erick Noriega, André Carrillo, Yoshimar Yotún; Jhonny Vidales, Gianluca Lapadula, Jairo Vélez.

- México: Raúl Rangel; Jesús Gallardo, Jorge Sánchez, Johan Vásquez, Israel Reyes; Gilberto Mora, Luis Chávez, Erik Lira; Armando González, Roberto Alvarado, Hirving Lozano.