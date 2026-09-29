Perú

Geoglifos de Nasca en riesgo: detectan excavaciones, maquinaria y vías dentro de un paisaje arqueológico protegido de la región Ica

La inspección en el paisaje arqueológico Bogotalla–Tulin también identificó depósitos, un campamento y dos vías habilitadas para vehículos. DDC exhortó a no ampliar las excavaciones

Una inspección interinstitucional encontró infraestructura y evidencias de excavación aparentemente vinculadas con actividades mineras dentro de un espacio protegido del patrimonio cultural. Composición: Infobae
Una inspección interinstitucional encontró infraestructura y evidencias de excavación aparentemente vinculadas con actividades mineras dentro de un espacio protegido del patrimonio cultural. Composición: Infobae
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El Paisaje Arqueológico Líneas y Geoglifos de Bogotalla–Tulin, en el distrito de El Ingenio, provincia de Nasca, quedó bajo una nueva inspección por la presencia de instalaciones vinculadas de forma aparente con actividades mineras. La diligencia permitió identificar maquinaria, depósitos, campamentos y zonas con excavaciones dentro de un espacio protegido del patrimonio cultural.

La intervención reunió a la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica, la Fiscalía Especializada en Patrimonio Cultural, la Policía Nacional del Perú, la Dirección Regional de Energía y Minas de Ica y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. El objetivo fue verificar en campo las instalaciones y actividades existentes en el sector.

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De acuerdo con la DDC Ica, el recorrido permitió registrar remoción de terreno, apertura de vías y una estructura tipo boca mina. El punto más cercano a un geoglifo se ubica a unos 70 metros del área donde se detectaron las excavaciones.

El sector forma parte del Paisaje Arqueológico Líneas y Geoglifos de Bogotalla–Tulin, reconocido como Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Nación mediante una resolución del Ministerio de Cultura emitida el 22 de octubre de 2025. Además, está comprendido dentro del área de reserva arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca.

Inspección detectó maquinaria, depósitos y excavaciones

La DDC Ica registró remoción de terreno, apertura de dos vías y estructuras asociadas de forma aparente con actividades mineras en Bogotalla–Tulin. Difusión
La DDC Ica registró remoción de terreno, apertura de dos vías y estructuras asociadas de forma aparente con actividades mineras en Bogotalla–Tulin. Difusión

Durante la diligencia, el equipo técnico de la DDC Ica registró infraestructura asociada de forma aparente con actividades mineras. Entre los elementos identificados figuran depósitos destinados a minerales, agregados y accesorios para maquinaria pesada.

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También se encontraron estructuras de material noble con una extensión aproximada de 300 metros cuadrados. El área inspeccionada contaba además con maquinaria pesada, depósitos de minerales y líquidos, generadores eléctricos, un contenedor y un campamento.

La revisión permitió identificar evidencias de excavación y remoción del terreno mediante maquinaria pesada. Según la DDC Ica, estas acciones produjeron alteraciones en la superficie y un impacto visual sobre el entorno paisajístico del bien cultural.

Otro de los elementos registrados durante la inspección corresponde a la apertura de accesos para vehículos. Una de las trochas carrozables cuenta con una longitud aproximada de 100 metros, mientras que otra vía ubicada en el sector este alcanza unos 500 metros.

El equipo técnico también identificó una abertura con características de boca mina. La estructura presenta una altura aproximada de 1,5 metros y un ancho de dos metros.

La cercanía entre las excavaciones y los geoglifos fue uno de los aspectos considerados durante el recorrido. La DDC Ica estableció que el geoglifo más próximo se encuentra a aproximadamente 70 metros del área intervenida.

DDC Ica pidió detener la ampliación de excavaciones

El director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica expone la crítica situación del patrimonio cultural en Nazca y Palpa, afectado por la minería ilegal y las invasiones. Se han iniciado trabajos de monitoreo y vigilancia para salvaguardar esta reserva mundial. Facebook: PocoFloro

Ante los hallazgos, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica exhortó durante la diligencia a no continuar con la ampliación de las excavaciones. La medida tuvo carácter preventivo y buscó evitar posibles afectaciones sobre evidencias arqueológicas y geoglifos ubicados en la parte superior del cerro.

Luis Enrique Mendoza Urcia, representante de la DDC Ica, también se refirió a la coordinación con las entidades vinculadas al control de las actividades mineras. Al ser consultado sobre la participación de la Dirección Regional de Energía y Minas, afirmó: “Voy a ser claro. Yo tengo acá treinta días y no hay”.

Mendoza sostuvo que la DDC requiere coordinación con las entidades responsables de determinar autorizaciones vinculadas con actividades mineras y con las áreas de reserva. Según explicó, antes de permitir trabajos en determinados sectores corresponde verificar si estos forman parte de zonas protegidas por el Ministerio de Cultura.

El representante de Cultura señaló además que Tulin no sería el único sector bajo observación por posibles afectaciones. Según sus declaraciones, el equipo técnico de la institución realiza labores de monitoreo sobre distintas áreas de la reserva arqueológica.

Mendoza también indicó que algunas vías carrozables cruzan sectores donde existen geoglifos. Sobre este punto, afirmó: “Están afectando muchos geoglifos. No es la única”.

El funcionario explicó que, ante posibles daños al patrimonio, la DDC Ica debe recurrir a la Fiscalía y a la Policía Nacional para las acciones correspondientes. También señaló que la institución busca coordinar con la Dirección Regional de Energía y Minas para conocer la situación de las actividades detectadas.

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