Concierto de Trueno en Lima cambia de local tras clausura de Arena 1 en San Miguel

Concierto de Trueno cambia de lugar tras la clausura de Arena 1 en San Miguel

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El concierto de Trueno en Lima cambiará de recinto tras la clausura de Arena 1. El rapero argentino se presentará el próximo 1 de octubre en el anfiteatro del Parque de la Exposición, según informaron los organizadores del espectáculo mediante un comunicado dirigido a sus seguidores.

El show formará parte de la gira TURR4ZO World Tour, con la que el artista recorrerá distintos países de Asia, Europa y América. La fecha se iba a realizar inicialmente en Arena 1 Park, pero el cierre del recinto en San Miguel obligó a modificar la sede del evento.

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Las entradas adquiridas para el concierto en Arena 1 seguirán siendo válidas para la nueva locación. La producción aseguró que se mantendrá la fecha anunciada, así como la distribución de zonas y el layout correspondiente a cada boleto comprado por el público.

El rapero argentino llegará a Lima como parte de su gira TURR4ZO World Tour.

Trueno se presentará en el anfiteatro del Parque de la Exposición

La organización confirmó el cambio de recinto, luego de que Arena 1 fuera clausurado. El comunicado indicó que la decisión se adoptó tras recibir solicitudes y recomendaciones de los asistentes.

“Ante los recientes acontecimientos y la clausura de Arena 1, recinto donde estaba programado el concierto de Trueno en Lima para el 1 de octubre, y atendiendo a las solicitudes y recomendaciones recibidas por parte de nuestro público, nos vemos en la necesidad de realizar un cambio de locación”, informó la producción.

El nuevo escenario para el espectáculo será el anfiteatro del Parque de la Exposición. La empresa destacó que el cambio no implica una modificación en la fecha de la presentación del rapero argentino.

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“El concierto se llevará a cabo en el anfiteatro del Parque de la Exposición, manteniendo la misma fecha previamente anunciada, 1 de octubre”, precisó el comunicado.

Los organizadores también aclararon que los asistentes no deberán realizar un cambio de boleto para ingresar al show. Las entradas emitidas para Arena 1 serán reconocidas en el nuevo espacio, según la zona adquirida durante la venta.

“Las entradas adquiridas para Arena 1 continuarán siendo válidas para la nueva locación, respetándose el mismo layout y la distribución de las zonas adquiridas”, señalaron.

El anuncio llega luego de la clausura de Arena 1 Park tras las incidencias registradas durante el concierto de Robbie Williams. Esa medida también llevó a que otras producciones musicales previstas en el recinto evalúen cambios en su programación y sedes.

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Trueno se presentará el 1 de octubre en el anfiteatro del Parque de la Exposición tras el cambio de local de su concierto en Lima.

Qué deben hacer quienes compraron entradas para Trueno

La producción indicó que quienes ya cuentan con entradas no necesitan efectuar ningún trámite para que sus boletos sean válidos en el anfiteatro del Parque de la Exposición. El acceso se mantendrá bajo las condiciones correspondientes a la localidad adquirida originalmente.

Para casos especiales, solicitudes o consultas vinculadas con el traslado del concierto, los organizadores habilitaron sus canales de contacto. Los seguidores podrán comunicarse mediante mensaje directo o a través del correo electrónico info@vec.pe.

“Este es un hecho completamente ajeno a nosotros o el artista, por lo que agradecemos arduamente su comprensión y el apoyo de siempre”, expresó la producción en el mensaje difundido para los asistentes.

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El concierto de Trueno en Lima se realizará el miércoles 1 de octubre. Las entradas continúan a la venta en Joinnus, de acuerdo con la información difundida por los organizadores.

La presentación será una oportunidad para que el público peruano escuche en vivo las canciones de Turr4zo, el cuarto álbum de estudio del artista. El disco articula una propuesta de hip hop con elementos asociados a la cultura argentina, referencias de barrio, samples y recursos sonoros que dialogan con sus raíces.

La gira internacional toma el nombre de esta producción y busca llevar esa identidad a distintos escenarios. El recorrido contempla alrededor de 20 fechas en Asia, Europa y América, en una etapa de expansión para el artista dentro de la música urbana en español.

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Las entradas para ver a Trueno en Lima seguirán siendo válidas para el anfiteatro del Parque de la Exposición.

Trueno llega a Lima con la gira TURR4ZO World Tour

Trueno regresará a la capital peruana con un espectáculo centrado en sus grandes éxitos y en las canciones de Turr4zo. La propuesta del rapero combina hip hop, freestyle y referencias culturales que han acompañado su crecimiento artístico.

El músico argentino se ha consolidado como una de las figuras de la escena urbana en español. Su recorrido lo llevó de las competencias de freestyle a los escenarios internacionales, donde desarrolla una propuesta vinculada con la energía del rap y elementos de la cultura turra argentina.

En Turr4zo, el cantante incorpora sonidos y expresiones relacionadas con esa identidad. El álbum reúne referencias de barrio y recursos que conectan el pasado con el presente de su propuesta musical.

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La gira también coincide con su participación en COLORS, una plataforma musical de origen alemán que presenta a artistas de distintas partes del mundo a través de sesiones audiovisuales de estética minimalista. Con esa aparición, Trueno se sumó a los músicos latinoamericanos que han formado parte de ese espacio.

La nueva fecha en el anfiteatro del Parque de la Exposición permitirá mantener en pie el encuentro con sus seguidores en Lima. La producción pidió al público mantenerse atento a sus canales oficiales ante cualquier comunicación relacionada con el concierto.

“Nos vemos en el show de Turr4zo Tour - Lima Perú con Trueno este 1 de octubre en el anfiteatro del Parque de la Exposición”, concluyó el comunicado.

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El concierto de Trueno estaba programado inicialmente en Arena 1, recinto que fue clausurado en San Miguel.