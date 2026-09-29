Perú

Costa peruana alcanzará “nuevos records” de calor este verano 2027 por el Fenómeno El Niño

La comisión prevé temperaturas por encima de los valores habituales y advierte cambios en las lluvias, los caudales y la presencia de especies marinas

Dos mujeres caminan en la calle bajo el sol mientras se cubren la cabeza con sombrillas
Dos mujeres se protegen del sol con sombrillas en Perú ante las altas temperaturas registradas por el fenómeno El Niño. (Agencia Andina)
Guardar

La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) prevé que el fenómeno El Niño Costero mantenga sus efectos en Perú hasta el otoño de 2027. El organismo anticipó que el calor en la costa podría superar registros previos durante el próximo verano, debido a la persistencia del calentamiento del mar frente al litoral nacional.

La proyección figura en un comunicado emitido tras una reunión realizada el lunes 28. ENFEN señaló que la intensidad de este episodio recién disminuiría hacia el otoño de 2027. El reporte divide sus previsiones por periodos y advierte cambios en la temperatura del aire, las lluvias, los caudales de los ríos y la presencia de especies marinas en zonas cercanas a la costa.

PUBLICIDAD

Verano de 2027 concentraría temperaturas por encima de los valores habituales

Durante el verano de 2027, las temperaturas del aire serían muy superiores a sus niveles habituales en toda la costa peruana, según la comisión. El escenario incluye una alta probabilidad de nuevos récords de calor, una posibilidad que alcanza desde las ciudades del norte hasta los distritos del sur ubicados frente al Pacífico.

La entidad vinculó este comportamiento con el calentamiento de las aguas marinas, rasgo central de El Niño Costero. Para los meses entre octubre y diciembre, previó precipitaciones por encima de lo normal en la costa norte, la costa central y los valles de la vertiente occidental andina norte. También contempló lluvias puntuales de intensidad moderada a fuerte, sobre todo en Tumbes, donde estos episodios ya se presentaron en los últimos días.

PUBLICIDAD

Ese patrón tendría efectos sobre los ríos Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque, cuyos caudales aumentarían por encima de sus referencias habituales en ese trimestre. La previsión contrasta con la sierra sur y la Amazonía, donde las precipitaciones y los caudales se mantendrían en niveles normales o inferiores. En la región hidrográfica del lago Titicaca, el reporte proyectó caudales por debajo de lo normal.

Personas caminan por una acera junto a una calle costera; un hombre se limpia la frente y una mujer lleva un ventilador portátil
Varias personas transitan por la costa de Perú protegidas del sol en medio de las altas temperaturas registradas por el fenómeno de El Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lluvias y especies marinas también cambiarían durante el episodio

El documento añade que el mar peruano podría registrar cambios en la distribución de especies. Durante las próximas semanas, en el centro y sur del ámbito marítimo nacional, aumentaría la presencia de especies de aguas cálidas al sur de sus zonas habituales. ENFEN mencionó al bonito, al pez sierra y a la samasa, además de perico, barrilete, melva y atún aleta amarilla cerca del litoral.

Para el mismo verano, la comisión prevé lluvias superiores a lo normal en la costa norte, la costa central y la sierra norte occidental. En cambio, la sierra sur y la región amazónica presentarían déficit hídrico. El informe plantea menos precipitaciones respecto de otros periodos y una situación de sequía en esas áreas, mientras las condiciones del litoral seguirían asociadas al calentamiento marino.

Ante estas proyecciones, ENFEN recomendó a autoridades y ciudadanos revisar los avisos meteorológicos y los pronósticos estacionales para adoptar medidas de reducción del riesgo de desastres. También pidió consultar la información oficial de las entidades técnico-científicas y utilizar el Visor Indeci para conocer los escenarios de riesgo actualizados.

Temas Relacionados

Costa peruanaFenómeno El NiñoVerano 2027peru-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Héctor Cúper deja Universitario: ¿quién asumirá el mando del primer equipo tras su salida?

La ‘U’ ya definió quién estará al frente del equipo de manera temporal y trabaja en la búsqueda del entrenador que tomará el cargo en la reanudación del Torneo Clausura

Héctor Cúper deja Universitario: ¿quién asumirá el mando del primer equipo tras su salida?

Magaly Medina y su contudente mensaje luego de la sentencia a favor de ‘Cuto’ Guadalupe: “La dueña del circo”

La conductora publicó una reflexión en redes sociales luego de que Cuto Guadalupe obtuviera una sentencia favorable en primera instancia por injuria y difamación agravada.

Magaly Medina y su contudente mensaje luego de la sentencia a favor de ‘Cuto’ Guadalupe: “La dueña del circo”

Fujimori promete trabajar con todos los que sean electos sin mirar “color”, aunque canciller está “más cerca del celeste”

La mandataria evitó respaldar candidaturas y pidió a los ciudadanos informarse antes de votar, pese a que el ministro Carlos Espá se declaró afín al partido de Rafael López Aliaga

Fujimori promete trabajar con todos los que sean electos sin mirar “color”, aunque canciller está “más cerca del celeste”

Jóvenes van a recoger un auto que compraron en San Juan de Lurigancho y son atacados a balazos por sujetos en moto

Los atacantes llegaron en una motocicleta y dispararon contra el grupo en plena vía pública. Criminalística encontró diez casquillos de bala y la Policía busca identificar a los responsables

Jóvenes van a recoger un auto que compraron en San Juan de Lurigancho y son atacados a balazos por sujetos en moto

Universitario hace oficial la salida de Héctor Cúper: club sorprende con decisión en pleno parón FIFA

Por medio de sus redes sociales, la institución de Odriozola comunicó que el estratega argentino de 70 años no continuará al mando del plantel

Universitario hace oficial la salida de Héctor Cúper: club sorprende con decisión en pleno parón FIFA
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fujimori promete trabajar con todos los que sean electos sin mirar “color”, aunque canciller está “más cerca del celeste”

Fujimori promete trabajar con todos los que sean electos sin mirar “color”, aunque canciller está “más cerca del celeste”

Roberto Sánchez pide renuncia del premier Luis Galarreta: “Si quiere amenazar (...), que dé un paso al costado”

EE.UU. retiró la visa al juez peruano Juan Carlos Núñez Matos: el magistrado falló a favor de régimen chino en caso del puerto de Chancay

Los permisos que tienen los trabajadores por votar en otra ciudad en las Elecciones municipales y regionales 2026

Fujimorismo obstaculiza el proceso para remover al defensor Josué Gutiérrez

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina y su contudente mensaje luego de la sentencia a favor de ‘Cuto’ Guadalupe: “La dueña del circo”

Magaly Medina y su contudente mensaje luego de la sentencia a favor de ‘Cuto’ Guadalupe: “La dueña del circo”

Cuto Guadalupe le gana juicio a Magaly Medina: Poder Judicial dicta prisión suspendida y pago de reparación civil

Yahaira Plasencia revela que fue su novio Luis Fernando quien le escribió a Magaly Medina para conciliar

Concierto de Trueno en Lima cambia de local tras clausura de Arena 1 en San Miguel

Productora responde a fans de Robbie Williams que piden conocer nueva fecha antes de pedir reembolso: “Será mucho antes del 5 de octubre”

DEPORTES

Héctor Cúper deja Universitario: ¿quién asumirá el mando del primer equipo tras su salida?

Héctor Cúper deja Universitario: ¿quién asumirá el mando del primer equipo tras su salida?

Universitario hace oficial la salida de Héctor Cúper: club sorprende con decisión en pleno parón FIFA

Jorge Cazulo da un salto importante en su carrera como DT: dirigirá en la Primera División de Uruguay

Pakistán se rehace en Copa ASEAN 2026 de la mano de Nolberto Solano: empató contra Filipinas anotando primeros históricos goles para FIFA

Dónde ver Perú vs México HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026