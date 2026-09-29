Costa peruana alcanzará “nuevos records” de calor este verano 2027 por el Fenómeno El Niño

Dos mujeres se protegen del sol con sombrillas en Perú ante las altas temperaturas registradas por el fenómeno El Niño. (Agencia Andina)

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La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) prevé que el fenómeno El Niño Costero mantenga sus efectos en Perú hasta el otoño de 2027. El organismo anticipó que el calor en la costa podría superar registros previos durante el próximo verano, debido a la persistencia del calentamiento del mar frente al litoral nacional.

La proyección figura en un comunicado emitido tras una reunión realizada el lunes 28. ENFEN señaló que la intensidad de este episodio recién disminuiría hacia el otoño de 2027. El reporte divide sus previsiones por periodos y advierte cambios en la temperatura del aire, las lluvias, los caudales de los ríos y la presencia de especies marinas en zonas cercanas a la costa.

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Verano de 2027 concentraría temperaturas por encima de los valores habituales

Durante el verano de 2027, las temperaturas del aire serían muy superiores a sus niveles habituales en toda la costa peruana, según la comisión. El escenario incluye una alta probabilidad de nuevos récords de calor, una posibilidad que alcanza desde las ciudades del norte hasta los distritos del sur ubicados frente al Pacífico.

La entidad vinculó este comportamiento con el calentamiento de las aguas marinas, rasgo central de El Niño Costero. Para los meses entre octubre y diciembre, previó precipitaciones por encima de lo normal en la costa norte, la costa central y los valles de la vertiente occidental andina norte. También contempló lluvias puntuales de intensidad moderada a fuerte, sobre todo en Tumbes, donde estos episodios ya se presentaron en los últimos días.

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Ese patrón tendría efectos sobre los ríos Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque, cuyos caudales aumentarían por encima de sus referencias habituales en ese trimestre. La previsión contrasta con la sierra sur y la Amazonía, donde las precipitaciones y los caudales se mantendrían en niveles normales o inferiores. En la región hidrográfica del lago Titicaca, el reporte proyectó caudales por debajo de lo normal.

Varias personas transitan por la costa de Perú protegidas del sol en medio de las altas temperaturas registradas por el fenómeno de El Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lluvias y especies marinas también cambiarían durante el episodio

El documento añade que el mar peruano podría registrar cambios en la distribución de especies. Durante las próximas semanas, en el centro y sur del ámbito marítimo nacional, aumentaría la presencia de especies de aguas cálidas al sur de sus zonas habituales. ENFEN mencionó al bonito, al pez sierra y a la samasa, además de perico, barrilete, melva y atún aleta amarilla cerca del litoral.

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Para el mismo verano, la comisión prevé lluvias superiores a lo normal en la costa norte, la costa central y la sierra norte occidental. En cambio, la sierra sur y la región amazónica presentarían déficit hídrico. El informe plantea menos precipitaciones respecto de otros periodos y una situación de sequía en esas áreas, mientras las condiciones del litoral seguirían asociadas al calentamiento marino.

Ante estas proyecciones, ENFEN recomendó a autoridades y ciudadanos revisar los avisos meteorológicos y los pronósticos estacionales para adoptar medidas de reducción del riesgo de desastres. También pidió consultar la información oficial de las entidades técnico-científicas y utilizar el Visor Indeci para conocer los escenarios de riesgo actualizados.

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