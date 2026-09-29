Perú

Roberto Sánchez pide renuncia del premier Luis Galarreta: “Si quiere amenazar (...), que dé un paso al costado”

El excandidato presidencial consideró una amenaza la respuesta de Galarreta —“deberían superar la elección”— ante el rechazo de la Comisión de Constitución a las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo

El excandidato presidencial consideró una amenaza la respuesta de Galarreta —“deberían superar la elección”— ante el rechazo de la Comisión de Constitución a las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo
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El jefe del gabinete de asesores de Juntos por el Perú en el Senado, Roberto Sánchez, pidió este martes al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, que dé un paso al costado si pretende “amenazar al país” o al sistema democrático, en respuesta a las declaraciones del jefe del Ejecutivo sobre el rechazo del Parlamento a la solicitud de facultades legislativas.

“Si el señor quiere amenazar al país, amenazar el sistema democrático con sus momentos fugaces de emociones, entonces que dé un paso al costado y que diga: ‘No soy capaz y me voy’”, declaró el excandidato presidencial al ser consultado sobre si las palabras del primer ministro constituían un “ultimátum” al Parlamento.

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Sánchez sostuvo que esa sería “la postura correcta” si Galarreta no está dispuesto a asumir la responsabilidad que implica ejercer la presidencia del Consejo de Ministros. “Rechazamos todo tipo de acción totalitaria, violentista”, respondió posteriormente, cuando fue consultado sobre una eventual intención de disolver la Cámara Baja.

Las declaraciones del exaspirante presidencial, recogidas por el portal de investigación Epicentro TV, se produjeron después de que Galarreta cuestionara la decisión de la Comisión de Constitución de proponer el rechazo de la solicitud de facultades legislativas presentada por el Ejecutivo.

El premier Luis Galarreta oficializa el aumento de la remuneración mínima y detalla los avances del gobierno en seguridad y obras públicas. Además, hace un llamado a las bancadas del Congreso para que aprueben facultades que permitan apoyar a las pymes y enfrentar el fenómeno de El Niño. | Canal N

Durante un acto oficial en el que se anunció el incremento de la remuneración mínima vital a partir de octubre, Galarreta defendió la gestión de su gabinete durante sus primeros 60 días y afirmó que en ese periodo se han “destrabado” obras de saneamiento, transporte y agricultura, además de incrementarse los operativos policiales y las intervenciones en los penales considerados de máxima seguridad.

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También aprovechó la ocasión para pedir a las bancadas parlamentarias respaldar las facultades solicitadas por el Gobierno y cuestionó el dictamen que plantea rechazarlas. “Más allá de los extremos y los radicales que ya presentan una moción o un dictamen negando las facultades, yo creo que hay bancadas que van a estar a la altura”, señaló.

Galarreta sostuvo, además, que un eventual rechazo a las facultades no debería interpretarse como una posición contra la presidenta Keiko Fujimori, sino como una decisión que, a su juicio, afectaría al país.

Roberto Sánchez
Sánchez calificó el pedido de facultades como un “mamarracho”, afirmó que no se ajusta a la Constitución y planteó que sea archivado o corregido con sustento técnico y constitucional

“Este no es decirle no a Keiko Fujimori. Yo creo que ya deberían superar la elección. Este es decirle no al pueblo peruano, decirle no al Perú”, afirmó.

“Mamarracho”

Sánchez había señalado que el pedido de facultades es un “mamarracho” que “no se ajusta a la Constitución”, por lo que consideró que debería archivarse. “Señores de la soberbia. Se les pidió que rehagan su mamarracho de solicitud universal de facultades. Dijeron que no”, escribió en su cuenta de X, en respuesta también al titular del Senado y dirigente fujimorista Miguel Torres.

“Se les pidió un ‘pacto de caballeros’ y que respeten el dictamen parcial, pero lo rechazaron. Se les ha solicitado, con documentos, que aclaren su interpretación del reglamento para no desnaturalizar un eventual dictamen parcial. No responden. Su documento, mal elaborado, no se ajusta a la Constitución y corresponde que sea archivado. ¿O tendrán la sensatez de mejorarlo desde el punto de vista técnico y con base constitucional?”, agregó.

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