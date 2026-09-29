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Héctor Cúper deja Universitario: ¿quién asumirá el mando del primer equipo tras su salida?

La ‘U’ ya definió quién estará al frente del equipo de manera temporal y trabaja en la búsqueda del entrenador que tomará el cargo en la reanudación del Torneo Clausura

Héctor Cúper dejó de ser entrenador de Universitario tras resolverse su vínculo con el club.
Héctor Cúper dejó de ser entrenador de Universitario tras resolverse su vínculo con el club. Crédito: LFP
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La salida de Héctor Cúper ya es un hecho en Universitario de Deportes. Después de varios días de incertidumbre en torno a la continuidad del técnico argentino, la institución ‘crema’ finalmente acordó resolver su contrato y ahora deberá definir quién asumirá el mando del primer equipo para afrontar el tramo decisivo de la temporada.

Mientras la dirigencia encabezada por Franco Velazco evalúa las alternativas disponibles y avanza en la búsqueda de un nuevo entrenador, el cuadro merengue continuará con sus trabajos bajo una conducción temporal. La intención será mantener la planificación del equipo durante el receso por la fecha FIFA, a la espera de que se concrete la llegada del próximo comando técnico.

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A través de un comunicado oficial, Universitario confirmó que Piero Alva será el encargado de dirigir los entrenamientos del primer equipo durante este periodo de transición. El exfutbolista tomará las riendas de las prácticas mientras la institución define al sucesor de Cúper en el banquillo.

“De manera interina, el profesor Piero Alva dirigirá los entrenamientos del primer equipo. En los próximos días, el Club informará oportunamente sobre la designación del nuevo cuerpo técnico”, se lee en el pronunciamiento de la institución.

De esta manera, Alva tendrá la responsabilidad de conducir las prácticas durante la fecha FIFA y mantener al plantel enfocado en sus próximos desafíos de la temporada. Su presencia, por ahora, será temporal y estará sujeta a la decisión que tome la administración crema.

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Piero Alva asumirá el mando del primer equipo de manera interina mientras sigue el parón FIFA.

La ‘U’ evaluará alternativas para elegir al nuevo DT

Con la salida de Cúper confirmada, la administración de Universitario deberá iniciar formalmente la búsqueda de su reemplazante. El club realizará la evaluación y negociación correspondiente antes de anunciar al nuevo entrenador y al cuerpo técnico que lo acompañará.

La decisión llega en un momento importante de la temporada, pues el equipo tendrá por delante el tramo final del Torneo Clausura 2026. Por ello, la administración deberá analizar distintas opciones antes de definir quién asumirá la conducción del plantel.

Hasta el momento, Universitario no ha confirmado el nombre del próximo entrenador. El único encargado oficial es Piero Alva, quien trabajará de manera interina mientras continúan las conversaciones y evaluaciones internas.

¿Quién reemplazará a Héctor Cúper?

Con la salida de Héctor Cúper ya confirmada, uno de los nombres que aparece en el radar de Universitario es el de Fabián Bustos. El técnico argentino conoce la institución, luego de haber dirigido al conjunto ‘crema’ durante 2024 y conquistar el bicampeonato nacional en el año del centenario.

Bustos se encuentra actualmente sin equipo después de que Millonarios anunciara su salida a comienzos de septiembre. Durante su paso por el fútbol colombiano, el entrenador dirigió 32 partidos, con un registro de 16 victorias, nueve empates y siete derrotas.

Fabián Bustos salió bicampeón con Universitario en el 2024.
Fabián Bustos salió bicampeón con Universitario en el 2024.

La posibilidad de su regreso ya había sido mencionada durante los últimos días, cuando todavía no estaba definida la continuidad de Cúper. Según reportes publicados en ese momento, desde Universitario se realizaron consultas para conocer la situación del argentino, aunque no llegó a existir una negociación formal.

Ahora, con el banquillo crema disponible, Fabián Bustos vuelve a aparecer como una de las alternativas que podría evaluar la administración. Sin embargo, el club todavía debe realizar el análisis correspondiente y negociar con el candidato que finalmente sea elegido para asumir el cargo.

Mientras tanto, Piero Alva dirigirá los entrenamientos de manera interina, tal como informó Universitario en su comunicado. El exfutbolista estará al frente del equipo durante este periodo de transición, mientras la institución define al nuevo cuerpo técnico.

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