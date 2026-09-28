Productora responde a fans de Robbie Williams que piden conocer nueva fecha antes de pedir reembolso: “Será mucho antes del 5 de octubre”

One Entertainment anuncia que fecha de Robbie Williams se conocerá antes del 5 de octubre

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La incertidumbre por el concierto suspendido de Robbie Williams en Lima abrió un nuevo reclamo entre los asistentes. Luego de que Ticketmaster Perú comunicara que el trámite para solicitar devoluciones estará disponible hasta el 5 de octubre, varios usuarios pidieron conocer antes la fecha y el recinto de la reprogramación. One Entertainment respondió que ambos datos se anunciarán mucho antes de que venza ese plazo.

La productora confirmó que el cantante británico regresará a la capital como parte de la gira BRITPOP LATAM, aunque todavía no difundió el día ni el lugar de la presentación. “Estamos trabajando en el anuncio oficial”, señaló la empresa en respuesta a los comentarios publicados en sus redes sociales.

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El plazo informado por Ticketmaster generó dudas entre personas que habían adquirido entradas para el segundo show de Williams, que fue cancelado después de la clausura de Arena 1 Park. Los usuarios cuestionaron que deban decidir si piden el reembolso sin conocer las nuevas condiciones del evento.

Municipalidad de San Miguel canceló el segundo concierto de Robbie Williams. One Entertainment

“Primero quiero saber la nueva fecha para saber si podré asistir y, si no, pedir mi devolución”, escribió una de las personas que comentó la publicación de la productora. Otro mensaje señaló que algunos asistentes tienen viajes programados y necesitan conocer la reprogramación para decidir si conservan sus boletos.

One Entertainment afirmó que la nueva fecha se conocerá antes del vencimiento

Ante las consultas, One Entertainment explicó que la comunicación de Ticketmaster corresponde al proceso habitual que se activa ante la modificación de un evento. La empresa indicó que ese procedimiento permite pedir una devolución hasta la fecha establecida.

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“La comunicación de Ticketmaster forma parte del procedimiento habitual ante la reprogramación de un evento y permite solicitar la devolución hasta la fecha indicada”, respondió la productora. También insistió en que ese aviso no modifica el anuncio previo sobre el regreso de Robbie Williams a Lima.

La precisión llegó después de que un usuario preguntara de forma directa si el día y el recinto de la nueva presentación se conocerían antes del 5 de octubre. La respuesta de la productora fue concreta: “Sí. La nueva fecha y el nuevo venue serán anunciados mucho antes del 05 de octubre”.

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Productora respondió a preocupación de fans de Robbie Williams. One Entertainment/ IG

La empresa agregó que el mensaje enviado por Ticketmaster responde a un mecanismo automático de devolución ante una modificación del evento. Hasta el momento, One Entertainment no brindó detalles sobre el recinto elegido ni sobre la fecha en que se realizará el concierto reprogramado.

El uso del término “venue” por parte de la organizadora alude al nuevo escenario que recibirá el espectáculo. Entre los comentarios, varios asistentes solicitaron que la presentación se traslade a un espacio de mayor capacidad, como el Estadio Nacional o el Estadio San Marcos. La productora no confirmó ninguno de esos lugares.

Dudas sobre el proceso de devolución

Una parte de los reclamos se concentró en la necesidad de que la fecha reprogramada se anuncie antes de que venza la posibilidad de solicitar el reembolso. Los usuarios sostienen que la decisión depende de su disponibilidad, sus viajes y otros compromisos adquiridos para los próximos meses.

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Otros asistentes señalaron que, al iniciar el proceso en Ticketmaster, la plataforma les muestra un aviso según el cual el organizador debe confirmar el procedimiento. También solicitaron indicaciones sobre los pasos para efectuar el trámite.

Productora respondió a preocupación de fans de Robbie Williams. One Entertainment/ IG

Ticketmaster comunicó que la devolución podrá solicitarse hasta el 5 de octubre, según los mensajes citados por los usuarios. One Entertainment, por su parte, sostuvo que los datos sobre la nueva presentación se conocerán antes de esa fecha.

La productora no informó si el plazo de devolución será modificado una vez que anuncie el nuevo concierto. Tampoco precisó si las entradas ya adquiridas conservarán la misma ubicación en el recinto que se defina para la reprogramación.

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Arena espera una respuesta de San Miguel tras clausura y cancelación de Robbie Williams. One Entertainment