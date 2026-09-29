Yahaira Plasencia revela que fue su novio Luis Fernando quien le escribió a Magaly Medina para conciliar

La cantante Yahaira Plasencia explica el proceso de conciliación legal que sostuvo con la conductora Magaly Medina y detalla la intervención de su entorno para entablar un diálogo directo entre ambas partes. Reveló que su novio, Luis Fernando Rodríguez fue quien tomó la iniciativa para esta charla

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Yahaira Plasencia reveló que Luis Fernando tomó la iniciativa para contactar a Magaly Medina y abrir una vía de diálogo que terminó con la conciliación entre ambas, luego de un conflicto legal que la salsera decidió dejar atrás para priorizar a su familia y su carrera.

La cantante abordó el tema durante su participación en el programa Sin + que decir. Allí sostuvo que el proceso judicial había perdido sentido para ella, pese a que consideraba posible obtener un resultado favorable.

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Yahaira Plasencia explicó que las diferencias con la conductora tuvieron un impacto personal y familiar. No obstante, afirmó que los problemas de salud que atravesó su madre durante el último año modificaron la forma en que enfrenta este tipo de situaciones.

“Creo que era algo que no tenía sentido. De hecho, sí, cuando pasó en algún momento todo lo que dijo, sí me afectó a mí, a mi familia. Pero ya con todo lo que ha pasado en este año con mi mamá, ves la vida desde otra perspectiva”, declaró la intérprete de salsa.

La cantante Yahaira Plasencia declara en una transmisión que su pareja inició el contacto con Magaly Medina para acordar una conciliación.

Para la artista, mantener el litigio implicaba destinar tiempo, dinero y energía a un enfrentamiento que ya no deseaba prolongar. Por eso, optó por enfocarse en su entorno y en sus próximos proyectos de trabajo.

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“Digo: ‘Yo no tengo tiempo para eso, sino tengo tiempo para mi energía para mi madre, mi familia, para mi trabajo, para hacer las cosas bien’”, manifestó Yahaira Plasencia.

La salsera indicó que la decisión de buscar una conciliación no partió de ella ni de Magaly Medina. Según relató, fue Luis Fernando quien dio el primer paso y escribió a la periodista para plantearle la posibilidad de que ambas conversaran.

Plasencia contó que su pareja le transmitió a la conductora que podían dejar sus diferencias de lado. “Sabes qué, tú tienes que conocer a Yahaira, Yahaira es una chica buena onda, muy buena hija, ella no se mete con nadie. Yo creo que ustedes dos damas empoderadas pueden conversar y llegar a un diálogo y llegar a una conciliación”, recordó sobre el mensaje.

La cantante Yahaira Plasencia declara en un programa que su pareja se comunicó con la conductora Magaly Medina.

De acuerdo con la versión de la cantante, Magaly Medina respondió de forma favorable a la propuesta. La presentadora habría aceptado la posibilidad de un encuentro y derivado el contacto a una persona de su equipo para coordinar la reunión.

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El encuentro se dio en ATV en una amena charla

La reunión entre Yahaira Plasencia y Magaly Medina se realizó en las instalaciones de ATV, antes de la emisión de uno de los programas de la conductora. La intérprete señaló que la conversación permitió alcanzar un entendimiento sobre el conflicto que ambas mantenían.

“Nos hemos reunido las dos en ATV, antes de empezar su programa. Ella con su productor, yo fui también, conversamos bastante y llegamos a un acuerdo bien chévere”, relató la cantante.

El pacto cerró una disputa que había llegado al ámbito legal. Plasencia contó que una jueza emitió recientemente un documento relacionado con el caso, el cual establece ciertas pautas para la relación entre las dos figuras de la televisión peruana.

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Según detalló, la resolución señala que deberán mantener un trato basado en el respeto, el diálogo y la buena educación. Para la salsera, ese punto forma parte de la decisión de dejar atrás los enfrentamientos públicos.

Se acabó la guerra mediática. Yahaira Plasencia confirmó que firmará una conciliación con Magaly Medina tras haber dialogado sin abogados. Ambas destacaron la importancia del lado humano y de buscar la tranquilidad por encima de los conflictos.

Además, el acuerdo contemplaba que Magaly Medina ofreciera disculpas públicamente. Yahaira afirmó que decidió hacer lo mismo por voluntad propia y ante las cámaras.

“Incluso ella tenía que pedirme disculpas en su programa y por cortesía le dije: ‘Yo también puedo hacerlo’, sin ningún problema, y lo hice también”, precisó Yahaira Plasencia.

La artista sostuvo que la conciliación con Magaly Medina le permitió cerrar una etapa que ya no quería mantener abierta. También consideró que el acuerdo puede dejar un mensaje sobre la posibilidad de resolver diferencias sin prolongar el resentimiento.

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“Yo creo que es un buen mensaje para la sociedad, cero rencor, para no tener el alma así. Yo creo que solté, me siento mucho más tranquila”, afirmó.