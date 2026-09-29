Perú

ONPE reubicó 17 locales de votación: Revisa si tu mesa cambió de lugar en las ERM 2026

La consulta oficial permitirá confirmar si cambió el centro asignado, la dirección o la mesa de sufragio para votar el domingo 4 de octubre

Ya puedes conocer tu local de votación para las ERM2026 de este 4 de octubre.
Ya puedes conocer tu local de votación para las ERM2026 de este 4 de octubre.
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que reubicó 17 locales de votación para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, previstas para el domingo 4 de octubre. La modificación obliga a los electores a confirmar el centro asignado, la dirección y el número de mesa antes de acudir a sufragar en su distrito correspondiente.

Según la información difundida por el organismo electoral, la medida responde a situaciones que pueden afectar el desarrollo de la jornada.

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Entre ellas figuran problemas de infraestructura, trabajos de construcción y riesgos de inundación en los inmuebles utilizados habitualmente. Cada traslado busca asegurar condiciones operativas y de seguridad para quienes voten ese día en Perú.

Consulta electoral de la ONPE permite verificar cambios en la mesa

La consulta electoral de la ONPE está disponible en línea y permite verificar, con el número del Documento Nacional de Identidad (DNI), si hubo cambios en el local. El sistema muestra la dirección del establecimiento, el distrito, el número de mesa y la información sobre la eventual designación como miembro de mesa para cada elector.

Para realizar la revisión, el ciudadano debe ingresar a la plataforma oficial de consulta, escribir su número de DNI y pulsar la opción de consulta. La respuesta identifica el lugar donde corresponde votar. También permite confirmar si la mesa fue modificada y planificar el recorrido antes de la apertura de los locales de votación asignados.

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Las mesas recibirán a los votantes desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. El horario forma parte de la organización de las ERM 2026 y establece un margen de 10 horas para emitir el voto. Quienes estén dentro del local al momento del cierre podrán sufragar, según la información proporcionada para la jornada.

Una vez concluida la votación, los miembros de mesa iniciarán el escrutinio. Deberán revisar las cédulas, contar los votos y completar las actas electorales que serán remitidas para el procesamiento de resultados. El cumplimiento de la instalación y de las tareas posteriores corresponde a los titulares y suplentes que resultaron sorteados para este proceso electoral.

Una mano deposita un voto en una urna de la ONPE junto a billetes de soles y un gráfico con montos de multas electorales
Un afiche informativo detalla que las multas por no votar o no cumplir como miembro de mesa en las Elecciones 2026 de Perú pueden superar los 700 soles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miembros de mesa y electores enfrentan multas por incumplimientos

Los ciudadanos designados como miembros de mesa deben presentarse para instalar las mesas de sufragio. La ausencia injustificada o la negativa a asumir el cargo genera una multa equivalente al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), señalada en S/ 275. La sanción alcanza tanto a titulares como a suplentes convocados para las elecciones regionales.

El elector que no acuda a votar también puede recibir una multa, cuyo importe depende de la clasificación socioeconómica del distrito registrado en el DNI. Para los distritos no pobres, el monto indicado es de S/ 110; para los pobres no extremos, S/ 55; y para los de pobreza extrema, S/ 27,50 por la omisión.

Quienes tengan una causa que les impida participar podrán solicitar una dispensa por omisión al sufragio ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El trámite podrá iniciarse desde el día posterior a los comicios. La información disponible no detalla los documentos exigidos, por lo que los electores deberán revisar las disposiciones publicadas por autoridad competente.

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