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Rafael Márquez, entrenador de México, elogia a Perú pese a su fuerte tropiezo frente a Estados Unidos: “Es un equipo competitivo de Sudamérica”

El ‘Rafa’, quien en su época fue un central de culto, hizo un análisis muy puntilloso de la ‘bicolor’, que será su segundo ensayo como entrenador de los mexicanos. “No va a ser nada fácil”, puntualizó

El histórico 'Rafa' hace un puntilloso análisis de su próximo oponente en la ventana FIFA de septiembre. | VIDEO: Azteca Deportes
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Más allá de que Perú vive un tormentoso presente, con un Mano Menezes que aún no logra imprimir su sello en nueve meses de trabajo, sigue reuniendo valoraciones positivas. En la previa del amistoso contra México, el histórico Rafael Márquez, hoy líder de los ‘aztecas’, no se cansó de encumbrar a su próximo rival.

“¿Qué espero de Perú? Seguramente no va a ser nada fácil, es un equipo competitivo, es un equipo de Sudamérica que, obviamente, todos los equipos de Sudamérica te compiten y es algo en lo que nosotros vamos a hacer énfasis también”, manifestó en una comparecencia.

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Mano Menezes y Rafa Márquez afinan los últimos detalles de sus equipos para el esperado amistoso entre Perú y México.
Mano Menezes y Rafa Márquez afinan los últimos detalles de sus equipos para el esperado amistoso entre Perú y México. Crédito: Agencias

En esa misma frecuencia, el ‘Rafa’ tomará muchos recaudos para el duelo contra la selección peruana, a la que considera una estructura conformada con elementos nada desdeñables y que suele pretender arremetidas en circunstancias inesperadas.

Perú yo creo que tiene jugadores interesantes y también es un equipo que intenta ir muy directo hacia área rival, entonces tendremos mucho cuidado en eso”, indicó.

En una conferencia de prensa, Rafael Márquez, aseguró que la competencia interna será lo más importante dentro de su era, por lo que no dudó que Padilla o García sumen minutos en la portería (X/ @miseleccionmx)

Como hay una proximidad de encuentros, Rafael Márquez ha adelantado que modificará su oncena en Nueva Jersey, ya que “es difícil que jueguen los mismos con tan poco tiempo entre partidos”, y sobre todo porque “busco ver jugadores” con el objetivo de regenerar al combinado mexicano.

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El inicio de la era del ‘Rafa’ con el ‘tri’ empezó después de la Copa del Mundo 2026 cuando Javier Aguirre dio un paso al costado. Siendo su segundo, el otrora defensor del Barcelona asumió la responsabilidad de guiar a su selección en un nuevo camino mundialista dentro de cuatro año.

Rafael Márquez en su presentación como director técnico de la selección mexicana. - Crédito: REUTERS
Rafael Márquez en su presentación como director técnico de la selección mexicana. - Crédito: REUTERS

Especial atención con Morita

Dentro de la selección mexicana surgen varios nombres descollantes, pero el efectivo diferencial, por largo, es Gilberto Mora, quien es considerado la nueva ‘joya’ del país, luego de realizar una participación de gran relieve en la última cita planetaria con tan solo 17 años.

Hace unos días, el popular ‘Morita’ puso en manifiesto gran parte de su eximio talento al llevar a los suyos al empate a uno contra Colombia con un golazo cimentado en pura habilidad individual. Ahora, se espera que sea de la partida con un Perú que ya ha empezado a tomar recaudos.

La jugada comenzó dentro del área colombiana, donde Gilberto Mora recibió el balón con poco espacio y rápidamente buscó la manera de superar a la defensa. El futbolista de apenas 17 años mostró personalidad para encarar a Jhon Lucumí, uno de los zagueros colombianos, y realizó un recorte que le permitió dejarlo fuera de la jugada. (redes sociales)

Vamos a compartir la cancha mañana con él, con todo cuidado para no dejar que en ese juego se sobresalga como en los demás”, externó Mano Menezes, seleccionador peruano, en rueda de prensa.

Por su lado, Rafael Márquez ha ponderado sus capacidades pese a su corta edad y cree que, en caso se mude a Europa pronto, podrá sobresalir en cualquier club sin importarle el peso de la historia, aunque remarcó que todavía “no ha ganado nada”.

Un jugador con la camiseta verde número 19 de México levanta sus manos para aplaudir en la cancha de un estadio.
Logra este hito tras batir récords en el Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Es muy joven, tiene un futuro interesante, tiene calidad para jugar en cualquier equipo, ojalá que ahora que cumpla 18 años tenga una gran oportunidad y ojalá que sea un gran equipo”, dijo.

Estando en la mirada del mundo, Gilberto Mora deslumbra por el desparpajo impropio para generar fútbol, asociarse con los más grandes y asomarse al área con mucha soltura. Definitivamente es cuestión de tiempo para que dé el gran salto.

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