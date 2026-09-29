Atacan a balazos a bus de la empresa Machu Picchu: presuntos extorsionadores dejaron dos heridos

Un nuevo acto de violencia contra el transporte público se registró en el Cercado de Lima. Presuntos extorsionadores dispararon contra un bus, dejando como saldo al conductor y a una pasajera heridos. La policía investiga el hecho y busca a los responsables que huyeron en una motocicleta. | Canal N

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Un conductor y una pasajera resultaron heridos este lunes después de que presuntos extorsionadores dispararan contra una unidad de transporte público de la empresa Machu Picchu S.A., que cubre la ruta Chorrillos-Carabayllo en Lima.

Según un despacho de Canal N, el ataque armado ocurrió cuando varios pasajeros subían al vehículo, en una zona concurrida y durante la hora punta. Las imágenes difundidas muestran al menos dos impactos de bala en la unidad, cerca de la puerta, mientras que en el lugar fueron encontrados aproximadamente tres casquillos.

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De acuerdo con testimonios recogidos por la televisora, los presuntos atacantes serían un hombre y una mujer que se desplazaban en una motocicleta y que huyeron en dirección al distrito de San Martín de Porres.

El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Morales Suárez y Universitaria, apenas un día después del asesinato y posterior quema de un colectivero dentro de su propia unidad de transporte en el paradero Primera de Pro, en el límite de la misma jurisdicción con Los Olivos.

La empresa Machu Picchu S.A. ya había sido blanco de al menos dos ataques armados en 2025. El primero ocurrió en junio de ese año en Chorrillos y afectó al conductor de la unidad. El segundo se registró durante agosto y dejó a un pasajero herido. En ambos casos, las autoridades investigaron la posible relación de los atentados con extorsiones.

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Atacantes huyeron en moto: según testimonios recogidos por Canal N, un hombre y una mujer habrían efectuado los disparos desde una motocicleta y escaparon en dirección a San Martín de Porres

Entre los transportistas persiste el temor de que las amenazas y el cobro de cupos estén dirigidos contra la empresa. Algunos conductores señalan que no han recibido amenazas de manera directa, pero sospechan que las exigencias podrían estar llegando a la administración sin que ellos conozcan los detalles.

En desarrollo.