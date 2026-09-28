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El notable balance de Thiago Kosloski con la Sub-20 en los Juegos ODESUR 2026 y por qué el futuro de la selección peruana se encuentra en sus manos

El preparador brasileño, ubicado en la segunda línea de jerarquía del comando técnico de Perú por detrás de Mano Menezes, tiene la enorme misión de encaminar a los jóvenes de la categoría hacia el plantel absoluto

Thiago Kosloski, responsable del área formativa de la selección peruana; en su primera prueba de nivel ganó una medalla de bronce en los Juegos ODESUR 2026. - Crédito: FPF
Thiago Kosloski, responsable del área formativa de la selección peruana; en su primera prueba de nivel ganó una medalla de bronce en los Juegos ODESUR 2026. - Crédito: FPF
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Hay datos que son tan ciertos como demoledores alrededor de la selección peruana: que nuestro presente es sombrío lo sabemos. Que existe un serio problema para formar talentos también es de conocimiento público. Y que el futuro tiene mucho misterio en cualquier escenario no escapa de la realidad.

Pero en lo que respecta al porvenir existe una ecuación palmaria que puede torcer el destino: Thiago Kosloski. Claramente el entrenador asistente de Mano Menezes no es un salvador, pero sí es el llamado factor determinante dentro de la categoría de menores de Perú que puede ubicar las primeras piedras de la tan anhelada reforma que se busca impulsar en la FPF.

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Thiago Kosloski charlando con jugadores e integrantes de su comando técnico en la Villa Deportiva Nacional. - Crédito: FPF
Thiago Kosloski charlando con jugadores e integrantes de su comando técnico en la Villa Deportiva Nacional. - Crédito: FPF

Los primeros pasos acaban de quedar en manifiesto en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El evento multidisciplinario de la región no levantaba mayores expectativas para el fútbol de los selecciones U19 / U20 hasta que la ‘bicolor’, con mucho carácter competitivo, fue derribando puertas hasta luchar por un lugar en el podio.

El entrenador Kosloski siempre tuvo muy en claro que los Juegos ODESUR servirían como un banco de pruebas en todos los sentidos. Incluso, la idea inicial era plasmar avances de juego en la Fase de Grupos, algo que fue evolucionando rápido cuando el bloque nacional empezó a soñar con el avance de llaves.

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El equipo de Thiago Kosloski obtiene el boleto tras imponerse 2-1 a Panamá en Santa Fe y llega con seis puntos, luego de recuperarse de la derrota inicial ante Colombia (Movistar)

Hubo muchas dudas en el arranque por la derrota 2-0 a manos de Colombia, pero pronto Perú se rehizo sostenido en un libreto de protección a ultranza con arremetidas puntuales. Así venció a Chile (por primera vez en el certamen) y luego repitió éxito con Panamá.

Lo hecho llegando a semifinales fue especialmente determinante y aunque se perdió la posibilidad de ir por el oro, tras caer contra Argentina en un choque dramático, se logró subsanar el paso con la consecución de la presea de bronce luego de batir, por segunda vez, a un alicaído Chile.

Selección Peruana – Thiago Kosloski - Juegos ODESUR Santa Fe– Perú – deportes – 22 septiembre
La oncena base de Perú en los Juegos ODESUR 2026. - Crédito: FPF

Con esa andadura, Thiago Kosloski ha dejado atrás el rótulo de discutido para adoptar la etiqueta de sobresaliente. Los números lo avalan: 3 partidos ganados de 5 disputados con un saldo de 6 goles anotados. Los registros también están de su lado al haber roto la mala racha de más de tres décadas sin medallas ODESUR y lograr que su configuración volviera a ganar un partido oficial tras siete años.

Qué orgullo vivir un momento como este junto a Perú U20”, expresó el brasileño para añadir que “el bronce en Santa Fe representa mucho más que una medalla: significa volver al podio después de 32 años y confirmar el trabajo que venimos haciendo con este grupo”

La 'blanquirroja' le ganó a Chile por 2-1 en tierras argentinas. (Movistar Deportes)

Dentro esa labor a la que el brasileño hace referencia se encuentra la cohesión futbolística de un conglomerado de jugadores locales, a los cuales luego se añadirán aquellos legionarios de notable presente, sobre todo en Europa. Bajo su liderazgo, está de más decir, aparecerán efectivos prometedores que muy bien guiados y trabajados —aspectos a los que Kosloski hará mucho hincapié— ascenderán a la selección peruana como parte de ese relevo generacional que tanto hace falta.

Estos jugadores son el futuro de la selección absoluta, y cuanto más cualificado sea este trabajo, mayores serán las posibilidades de contar con un equipo cada vez más fuerte y mejor preparado para lograr grandes resultados en el futuro”, reflexionó Thiago luego del éxito suramericano.

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