Cinco asesinatos en menos de 48 horas golpean Lima y Callao en pleno estado de emergencia

Lima Metropolitana y el Callao registraron cinco homicidios en un lapso de 40 horas durante el estado de emergencia vigente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cinco asesinatos, distintos escenarios y un lapso de menos de dos días. Entre la tarde del sábado 26 y la mañana del lunes 28 de septiembre, Los Olivos, Comas, Breña, Cercado de Lima y el Callao fueron escenario de ataques que dejaron cinco personas muertas y otras heridas.

Los casos no tienen, hasta el momento, un vínculo acreditado entre sí ni responden necesariamente al mismo móvil. Sin embargo, la secuencia vuelve a exponer la violencia con la que se están ejecutando distintos crímenes: ataques desde motocicletas, múltiples disparos y, en Los Olivos, un conductor quemado dentro de la unidad en la que descansaba.

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Todo ocurrió mientras Lima Metropolitana y el Callao permanecen bajo estado de emergencia por 60 días, declarado el 28 de agosto. El decreto mantiene a la Policía Nacional a cargo del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas y señala entre las razones de la medida el incremento del accionar criminal vinculado con homicidios, sicariato y extorsión.

Un análisis basado en registros del Sinadef reveló que más del 73% de los homicidios en el país se cometen con armas de fuego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas advierten que el problema va más allá del despliegue en las calles

La sucesión de homicidios aparece en un escenario sobre el que especialistas en seguridad ya venían alertando. Apenas dos días antes de estos últimos casos, el exministro del Interior Rubén Vargas sostuvo que “el país vive un desborde criminal” al analizar el avance del sicariato y planteó la necesidad de fortalecer las capacidades de inteligencia frente a las estructuras delictivas.

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Los registros disponibles también muestran el peso de las armas de fuego dentro de la violencia letal. Un análisis del especialista en datos Juan Carbajal, elaborado a partir del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), contabilizó 267 homicidios en el país entre el 28 de julio y el 14 de septiembre. Más del 73% de las víctimas murieron por proyectiles de arma de fuego. La cifra es preliminar porque el sistema puede incorporar posteriormente muertes cuya causa aún no había sido clasificada.

La permanencia de los asesinatos durante un estado de emergencia tampoco permite concluir, por sí sola, cuál será el resultado de la medida actual. Una investigación del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), que evaluó declaratorias anteriores aplicadas en el Callao, encontró efectos distintos según el periodo estudiado. En 2022 hubo reducciones de corto plazo en algunas formas de victimización, pero estas retornaron posteriormente a sus niveles previos. El informe concluye que este tipo de intervención muestra problemas de sostenibilidad como política contra el crimen.

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El estado de emergencia en Lima y el Callao sigue vigente pese a los recientes homicidios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Olivos: chofer fue quemado dentro de su vehículo

Uno de los ataques de mayor violencia se produjo durante la madrugada del lunes en Primera de Pro, en Los Olivos. Pedro José Herrera Veloz, de 34 años, descansaba dentro de una miniván antes de iniciar su jornada cuando tres sujetos llegaron hasta el lugar, rompieron las lunas de la unidad y provocaron un incendio con el conductor todavía en el interior.

Compañeros de la víctima denunciaron que los transportistas que cubren la ruta entre Pro y Alipio Ponce venían pagando S/40 semanales a presuntos extorsionadores. Según sus testimonios, los atacantes grabaron el asesinato y posteriormente difundieron las imágenes en un grupo de WhatsApp que también era utilizado para enviar amenazas y coordinar los pagos.

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Tras el crimen, alrededor de 60 unidades dejaron de operar. La Policía y el Ministerio Público deberán determinar quiénes participaron en el ataque y si el asesinato estuvo efectivamente relacionado con las extorsiones denunciadas por los conductores.

Un conductor de miniván de 34 años fue asesinado de manera brutal en Los Olivos. Presuntos extorsionadores le prendieron fuego a su vehículo mientras él descansaba en el interior, previo a iniciar su jornada laboral. El ataque fue grabado por los propios criminales.

Comas: persiguieron a mototaxista para continuar disparándole

La noche del domingo, Angelo Reyes Aldazabal trabajaba con su mototaxi por la avenida Chacra Cerro, en Comas, cuando fue interceptado por dos hombres que viajaban en una motocicleta.

Las cámaras de seguridad registraron que uno de los sujetos bajó de la unidad y comenzó a disparar. El mototaxista intentó continuar su recorrido, pero sus atacantes volvieron a subir a la motocicleta y fueron detrás de él.

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Reyes Aldazabal fue trasladado al Hospital Sergio Bernales, donde se confirmó su muerte. En la escena, personal de Criminalística encontró al menos 12 casquillos de bala. Las imágenes de videovigilancia forman parte de las pesquisas para identificar a los responsables.

Imágenes de una cámara de seguridad registraron el preciso instante en que dos sicarios a bordo de una motocicleta interceptan y acribillan a un mototaxista en una calle de Comas. A pesar de ser trasladado a un hospital, la víctima no sobrevivió. | América Noticias

Breña: ataque durante una pollada dejó un muerto y cuatro heridos

Horas antes, cerca de las 3:00 a. m. del domingo, dos hombres llegaron en una motocicleta hasta una vivienda de la zona de Nosiglia, en Breña, donde se realizaba una pollada bailable.

Uno de ellos abrió fuego contra las personas que se encontraban en el lugar. John Alaín Pérez Huamán, de 42 años, murió mientras era trasladado para recibir atención médica, mientras otras cuatro personas resultaron heridas.

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Los atacantes abandonaron posteriormente la motocicleta que habrían utilizado para escapar. Las primeras diligencias determinaron que el vehículo había sido reportado como robado y que su placa había sido manipulada. La Policía continúa buscando a los autores del ataque.

Una fiesta que debía ser de celebración terminó en una masacre en el distrito de Breña. Dos sicarios irrumpieron en una pollada bailable y dispararon contra los asistentes, dejando el saldo de una persona fallecida y cuatro heridos. La policía investiga un presunto ajuste de cuentas.| Video: Latina Noticias

Callao: 21 casquillos alrededor de una camioneta

La secuencia comenzó la tarde del sábado en la cuadra seis del jirón Guise, cerca de Mar Brava, en el Callao.

Jonathan Márquez Huamaní, de 42 años, se encontraba dentro de una camioneta cuando un automóvil se detuvo a corta distancia. Dos hombres descendieron, se colocaron a ambos lados del vehículo y dispararon repetidamente antes de huir.

Personal de Criminalística encontró 21 casquillos distribuidos en la zona. La víctima fue auxiliada por vecinos, pero murió cuando era trasladada al Hospital Daniel Alcides Carrión. El móvil todavía se encuentra bajo investigación.

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Un hombre de 42 años fue brutalmente asesinado dentro de su vehículo en el Callao. Sicarios lo interceptaron y le dispararon más de 20 veces, acabando con su vida. Peritos de criminalística investigan la escena del crimen. - Exitosa

Cercado de Lima: músico fue asesinado tras una presentación

La mañana del lunes, otro homicidio fue reportado en el cruce de la avenida Morales Duárez con el jirón Morropón, en el Cercado de Lima.

La víctima fue identificada como Marco Antonio Vílchez Arapa, conocido como “Lamparita”, músico y animador vinculado con la agrupación Los Reales de la Cumbia. Había culminado una presentación durante la madrugada y fue atacado alrededor de las 6:00 a. m.

Las versiones iniciales sobre lo ocurrido antes del crimen todavía difieren. Testigos señalaron que personas habrían estado esperando al músico, mientras otros reportes mencionan una gresca previa. Por ahora, ninguna de esas hipótesis ha sido confirmada por las autoridades. Criminalística recogió casquillos en la zona y las pesquisas buscan reconstruir los últimos minutos de la víctima.

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Los cinco asesinatos se concentraron en alrededor de 40 horas y permanecen bajo investigaciones independientes. La declaratoria de emergencia vigente en Lima y Callao se extenderá por 60 días desde el 28 de agosto, mientras la Policía mantiene el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas.