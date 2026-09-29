Roberto Sánchez afirma que pedido de facultades de Keiko Fujimori es un “mamarracho” que “no se ajusta a la Constitución”

Roberto Sánchez cuestionó el pedido de facultades del Gobierno de Keiko Fujimori y sostuvo que la solicitud “no se ajusta a la Constitución” y debería ser archivada

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El jefe del gabinete de asesores de Juntos por el Perú en el Senado, Roberto Sánchez, cuestionó este lunes el pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno de Keiko Fujimori y sostuvo que la solicitud “no se ajusta a la Constitución”, por lo que consideró que debería ser archivada.

“Señores de la soberbia. Se les pidió rehagan su mamarracho de solicitud universal de facultades. Dijeron no”, escribió el excandidato presidencial en su cuenta de X, en referencia a las conversaciones sostenidas en el Parlamento sobre la propuesta del Ejecutivo.

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Sánchez afirmó que también se planteó establecer un “pacto de caballeros” para respetar el eventual dictamen parcial que apruebe el Congreso, pero aseguró que esa propuesta tampoco fue aceptada.

Agregó que se solicitaron documentos para precisar la interpretación del reglamento parlamentario y evitar que se “desnaturalice” un eventual dictamen parcial. “¡No responden!”, escribió.

El dirigente de Juntos por el Perú afirmó que el Ejecutivo rechazó propuestas para reformular su solicitud y establecer un “pacto de caballeros” sobre un eventual dictamen parcial

“Su mal hecho documento no se ajusta a la Constitución, corresponde ser archivado”, sostuvo Sánchez, aunque dejó abierta la posibilidad de que el Ejecutivo introduzca modificaciones técnicas y adecúe su propuesta al marco constitucional.

El pronunciamiento se produjo después de que el segundo vicepresidente y titular del Senado, Miguel Torres, defendiera la aprobación de al menos una parte de las facultades solicitadas por el Ejecutivo.

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“Durante 30 días dijeron que el pedido de facultades era demasiado amplio y debía concentrarse en seguridad y fenómeno de El Niño. Entonces correspondía debatir, ajustar y decidir, no rechazar todo”, señaló Torres.

El parlamentario pidió a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados actuar con “prudencia y responsabilidad” y advirtió que rechazar incluso las materias que considera urgentes supondría “darle la espalda al país”.

Este grupo de trabajo, presidido por la diputada Giannina Avendaño (Juntos por el Perú), recomienda no aprobar y enviar al archivo la solicitud del Ejecutivo para recibir facultades legislativas durante 120 días en ocho materias.

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Entre los argumentos del predictamen figura que el Gobierno no habría detallado de manera suficiente las normas y artículos que pretende modificar y que habría presentado una “fórmula general”. El documento sostiene además que la existencia de problemas públicos en las materias planteadas no genera, por sí sola, la obligación de otorgar facultades legislativas al Ejecutivo.

La Comisión de Constitución ha convocado para este martes, a las 14.00 horas, una sesión extraordinaria para sustentar y debatir el predictamen.

El premier Luis Galarreta oficializa el aumento de la remuneración mínima y detalla los avances del gobierno en seguridad y obras públicas. Además, hace un llamado a las bancadas del Congreso para que aprueben facultades que permitan apoyar a las pymes y enfrentar el fenómeno de El Niño. | Canal N

Poco antes del pronunciamiento de Torres, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, cuestionó a los congresistas que se oponen al pedido de facultades y a quienes promueven mociones contra integrantes de su gabinete, a tres meses de asumir el cargo.

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Durante un acto oficial en el que se formalizó el aumento del salario mínimo, Galarreta pidió al Congreso bicameral respaldar las iniciativas del Gobierno y sostuvo que rechazar las facultades solicitadas supondría frenar medidas dirigidas, según afirmó, a beneficiar a la población y a las pequeñas empresas.

“Hay algunos senadores y diputados (...) que ya presentan una moción o un dictamen negando las facultades”, afirmó, antes de calificarlos de “extremos y radicales”, pedirles “dar la batalla política” y expresar su confianza en que otras bancadas respalden las propuestas del Ejecutivo.

“Esto no es decirle no a Keiko Fujimori. Yo creo que ya deberían superar la elección. Es decirle no al pueblo peruano, decirle no al Perú”, afirmó.

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