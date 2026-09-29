Perú Deportes

Violencia en la Copa Perú 2026: jugador de El Combe FC golpeó al árbitro tras ser expulsado y suspenden partido ante ADA Cajabamba

Un futbolista del conjunto visitante agredió con un puñetazo al juez principal luego de recibir la tarjeta roja, lo que obligó a suspender el duelo cuando el marcador estaba 1-1

Un futbolista de El Combe Fútbol Club golpeó al juez principal tras recibir la roja, por lo que los minutos finales no se jugaron y la Copa Perú definirá el resultado oficial (Radar Deportivo)
Guardar

La tercera fecha de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026 quedó marcada por un episodio de violencia que interrumpió el duelo entre ADA Cajabamba y El Combe FC, disputado el 27 de septiembre en el Estadio Germán Contreras Jara de Cajabamba.

El cotejo, que transcurría con intensidad y había alcanzado la igualdad en los minutos finales gracias a un tiro libre, se truncó de forma súbita cuando un futbolista del equipo foráneo, recién sancionado con la expulsión, descargó un golpe de puño contra el árbitro principal.

PUBLICIDAD

El juez, ante la gravedad de la situación, optó por dar por concluido el encuentro de inmediato. El resultado y las eventuales sanciones disciplinarias quedarán en manos de las autoridades de la competencia.

El desarrollo del partido antes del incidente

Copa Perú - ADA Cajabamba - El Combe FC – Perú – deportes – 28 septiembre
El duelo entre ADA Cajabamba y El Combe FC se mantuvo parejo hasta el tramo final. El cuadro local se adelantó desde el penal, mientras la visita sostuvo su orden y buscó reaccionar. (Radar Deportivo)

El encuentro comenzó con un trámite parejo, aunque fue el conjunto local el que logró quebrar el equilibrio primero. Josimar Serrato convirtió desde el punto penal y puso en ventaja a ADA Cajabamba, resultado que parecía suficiente para asegurarle los tres puntos al cuadro de casa.

Sin embargo, El Combe FC no resignó su posición en el campo y mantuvo una organización defensiva sólida durante buena parte del tiempo reglamentario, con Julio Ríos como uno de los referentes más destacados en esa labor, neutralizando con eficacia las aproximaciones de los atacantes locales.

PUBLICIDAD

El conjunto visitante también sufrió un contratiempo arbitral antes del descuento: un tanto fue anulado por posición adelantada, decisión que encendió los ánimos entre los jugadores foráneos y elevó la tensión sobre el césped del Germán Contreras Jara. Pese al descontento, El Combe FC sostuvo su empuje ofensivo y llegó al empate sobre el cierre del partido. Jorge “Chiquiño” Vásquez ejecutó un tiro libre con precisión y estableció el 1-1, desatando la euforia del plantel visitante.

La agresión que detuvo el partido

Copa Perú - ADA Cajabamba - El Combe FC – Perú – deportes – 28 septiembre
El compromiso terminó abruptamente tras la agresión de un jugador de El Combe FC al árbitro. El futbolista había sido expulsado apenas un minuto después del empate visitante. (Radar Deportivo)

Apenas un minuto después del tanto de Vásquez, el árbitro tomó una nueva determinación que alteró el rumbo del encuentro: expulsó a un futbolista de El Combe FC. La reacción del sancionado fue inmediata y desmedida. En lugar de retirarse del terreno de juego, el jugador se abalanzó sobre el juez principal y le propinó un puñetazo, provocando un momento de caos en el estadio cajabambino.

El árbitro, en ejercicio de sus facultades y ante la imposibilidad de garantizar el normal desarrollo del compromiso, resolvió suspender el partido en ese instante. Los minutos restantes no se disputaron.

El episodio dejó sin definición deportiva un duelo que hasta ese momento había ofrecido alternativas y emoción, y convirtió la jornada en un hecho que trascendió por razones ajenas al juego.

Consecuencias y próximos pasos

Copa Perú - ADA Cajabamba - El Combe FC – Perú – deportes – 28 septiembre
El Combe FC podría afrontar consecuencias disciplinarias luego del incidente en Cajabamba. La decisión final estará en manos de los organismos competentes, que evaluarán el informe del partido. (Radar Deportivo)

Con el encuentro interrumpido y el marcador congelado en 1-1, la resolución del resultado oficial recaerá sobre los organismos disciplinarios de la Copa Perú. Las autoridades de la competencia deberán determinar cómo se computa el partido en la tabla de posiciones de la Etapa Nacional, además de evaluar las sanciones que correspondan tanto al futbolista agresor como, eventualmente, a su club.

La agresión a un árbitro constituye una de las faltas más graves dentro del reglamento del fútbol peruano y suele derivar en suspensiones prolongadas, que en casos extremos pueden extenderse de manera indefinida. El Combe FC, por su parte, podría enfrentar consecuencias institucionales según lo que establezca el tribunal competente de la Federación Peruana de Fútbol o el ente organizador de la Copa Perú.

El incidente en Cajabamba se suma a una serie de episodios violentos que han afectado al fútbol de ascenso en el país y que periódicamente reavivan el debate sobre los mecanismos de protección para los árbitros en las distintas etapas de la competencia. Por ahora, el foco está puesto en las medidas que adopten las autoridades del torneo frente a lo ocurrido el sábado en el Germán Contreras Jara.

Temas Relacionados

Copa PerúADA CajabambaEl Combe FCperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jorge Fossati sostuvo fuerte cruce con Gonzalo Núñez por un episodio puntual del inicio de su periplo con Perú: “Usted sigue jodie*** con Italia”

El veterano entrenador uruguayo, cuyo paso como seleccionador nacional fue insustancial, fue perdiendo la compostura en una entrevista por el tema del amistoso trunco contra la ‘azzurra’ hace más de dos años

Jorge Fossati sostuvo fuerte cruce con Gonzalo Núñez por un episodio puntual del inicio de su periplo con Perú: “Usted sigue jodie*** con Italia”

Rafael Márquez, entrenador de México, elogia a Perú pese a su fuerte tropiezo frente a Estados Unidos: “Es un equipo competitivo de Sudamérica”

El ‘Rafa’, quien en su época fue un central de culto, hizo un análisis muy puntilloso de la ‘bicolor’, que será su segundo ensayo como entrenador de los mexicanos. “No va a ser nada fácil”, puntualizó

Rafael Márquez, entrenador de México, elogia a Perú pese a su fuerte tropiezo frente a Estados Unidos: “Es un equipo competitivo de Sudamérica”

Lima será sede de la IFA7 Super Cup Perú 2026: el campeón irá a la Copa América Brasil 2027

Cuatro selecciones femeninas medirán fuerzas en el estadio Andrés Bedoya Díaz de Ate, en un torneo organizado por la International Football Association – IFA7

Lima será sede de la IFA7 Super Cup Perú 2026: el campeón irá a la Copa América Brasil 2027

Alianza Lima intensifica su minipretemporada con la presencia de Paolo Guerrero, el retorno de D’Alessandro Montenegro y la ausencia de Piero Cari

En un entorno de exigencia y vigilancia, el bloque aliancista se pone a punto en Cieneguilla. El entrenador Pablo Guede ha recuperado a dos elementos sustanciales toda vez que ha promovido a varios jóvenes

Alianza Lima intensifica su minipretemporada con la presencia de Paolo Guerrero, el retorno de D’Alessandro Montenegro y la ausencia de Piero Cari

El récord que Pedro Gallese está a punto de lograr con la selección peruana: igualaría a Roberto ‘Chorri’ Palacios

El guardameta lleva más de una década siendo titular indiscutido bajo los tres palos de la Blanquirroja. Este martes, en Nueva Jersey, podría sellar uno de los hitos personales más importantes de su carrera internacional

El récord que Pedro Gallese está a punto de lograr con la selección peruana: igualaría a Roberto ‘Chorri’ Palacios
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Exministro Rafael Rey sería enviado como embajador a España, desliza canciller Carlos Espá: “Vamos a esperar unos días”

Exministro Rafael Rey sería enviado como embajador a España, desliza canciller Carlos Espá: “Vamos a esperar unos días”

Roberto Sánchez afirma que pedido de facultades de Keiko Fujimori es un “mamarracho” que “no se ajusta a la Constitución”

Miguel Torres, alarmado por negativa a facultades legislativas: “Correspondía debatir, ajustar y decidir, no rechazar todo”

Comisión de Constitución recomienda no aprobar pedido de facultades al Gobierno de Keiko Fujimori y enviarlo al archivo, según predictamen

EE.UU. retiró la visa al juez peruano Juan Carlos Núñez Matos: el magistrado falló a favor de régimen chino en caso del puerto de Chancay

ENTRETENIMIENTO

Grupo 5 anunció ‘streaming party’ con el BTS Fanclub oficial este 30 de septiembre: “Vamos a pasarla muy chévere”

Grupo 5 anunció ‘streaming party’ con el BTS Fanclub oficial este 30 de septiembre: “Vamos a pasarla muy chévere”

Magaly Medina revela el tierno vínculo que tiene con Antoñito, hijo de Sheyla Rojas, y sorprende con mensaje: “Con mi guapo sobrino”

Cuto Guadalupe le gana juicio a Magaly Medina: Poder Judicial dicta prisión suspendida y pago de reparación civil

BTS en Lima: ARMY Chile cuestionó el show de drones de Perú para Jimin y asegura que es una copia

Proyectos de ARMY Perú para BTS: todo lo que debes saber de los fan actions en el Estadio San Marcos

DEPORTES

El llamado de Ricardo Gareca a las autoridades peruanas: “Por el momento no hay una política deportiva, abran los ojos”

El llamado de Ricardo Gareca a las autoridades peruanas: “Por el momento no hay una política deportiva, abran los ojos”

Alineaciones de Perú vs México: posibles titulares del partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

Jorge Fossati sostuvo fuerte cruce con Gonzalo Núñez por un episodio puntual del inicio de su periplo con Perú: “Usted sigue jodie*** con Italia”

Rafael Márquez, entrenador de México, elogia a Perú pese a su fuerte tropiezo frente a Estados Unidos: “Es un equipo competitivo de Sudamérica”

Lima será sede de la IFA7 Super Cup Perú 2026: el campeón irá a la Copa América Brasil 2027