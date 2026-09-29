Violencia en la Copa Perú 2026: jugador de El Combe FC golpeó al árbitro tras ser expulsado y suspenden partido ante ADA Cajabamba

Un futbolista de El Combe Fútbol Club golpeó al juez principal tras recibir la roja, por lo que los minutos finales no se jugaron y la Copa Perú definirá el resultado oficial (Radar Deportivo)

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La tercera fecha de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026 quedó marcada por un episodio de violencia que interrumpió el duelo entre ADA Cajabamba y El Combe FC, disputado el 27 de septiembre en el Estadio Germán Contreras Jara de Cajabamba.

El cotejo, que transcurría con intensidad y había alcanzado la igualdad en los minutos finales gracias a un tiro libre, se truncó de forma súbita cuando un futbolista del equipo foráneo, recién sancionado con la expulsión, descargó un golpe de puño contra el árbitro principal.

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El juez, ante la gravedad de la situación, optó por dar por concluido el encuentro de inmediato. El resultado y las eventuales sanciones disciplinarias quedarán en manos de las autoridades de la competencia.

El desarrollo del partido antes del incidente

El duelo entre ADA Cajabamba y El Combe FC se mantuvo parejo hasta el tramo final. El cuadro local se adelantó desde el penal, mientras la visita sostuvo su orden y buscó reaccionar. (Radar Deportivo)

El encuentro comenzó con un trámite parejo, aunque fue el conjunto local el que logró quebrar el equilibrio primero. Josimar Serrato convirtió desde el punto penal y puso en ventaja a ADA Cajabamba, resultado que parecía suficiente para asegurarle los tres puntos al cuadro de casa.

Sin embargo, El Combe FC no resignó su posición en el campo y mantuvo una organización defensiva sólida durante buena parte del tiempo reglamentario, con Julio Ríos como uno de los referentes más destacados en esa labor, neutralizando con eficacia las aproximaciones de los atacantes locales.

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El conjunto visitante también sufrió un contratiempo arbitral antes del descuento: un tanto fue anulado por posición adelantada, decisión que encendió los ánimos entre los jugadores foráneos y elevó la tensión sobre el césped del Germán Contreras Jara. Pese al descontento, El Combe FC sostuvo su empuje ofensivo y llegó al empate sobre el cierre del partido. Jorge “Chiquiño” Vásquez ejecutó un tiro libre con precisión y estableció el 1-1, desatando la euforia del plantel visitante.

La agresión que detuvo el partido

El compromiso terminó abruptamente tras la agresión de un jugador de El Combe FC al árbitro. El futbolista había sido expulsado apenas un minuto después del empate visitante. (Radar Deportivo)

Apenas un minuto después del tanto de Vásquez, el árbitro tomó una nueva determinación que alteró el rumbo del encuentro: expulsó a un futbolista de El Combe FC. La reacción del sancionado fue inmediata y desmedida. En lugar de retirarse del terreno de juego, el jugador se abalanzó sobre el juez principal y le propinó un puñetazo, provocando un momento de caos en el estadio cajabambino.

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El árbitro, en ejercicio de sus facultades y ante la imposibilidad de garantizar el normal desarrollo del compromiso, resolvió suspender el partido en ese instante. Los minutos restantes no se disputaron.

El episodio dejó sin definición deportiva un duelo que hasta ese momento había ofrecido alternativas y emoción, y convirtió la jornada en un hecho que trascendió por razones ajenas al juego.

Consecuencias y próximos pasos

El Combe FC podría afrontar consecuencias disciplinarias luego del incidente en Cajabamba. La decisión final estará en manos de los organismos competentes, que evaluarán el informe del partido. (Radar Deportivo)

Con el encuentro interrumpido y el marcador congelado en 1-1, la resolución del resultado oficial recaerá sobre los organismos disciplinarios de la Copa Perú. Las autoridades de la competencia deberán determinar cómo se computa el partido en la tabla de posiciones de la Etapa Nacional, además de evaluar las sanciones que correspondan tanto al futbolista agresor como, eventualmente, a su club.

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La agresión a un árbitro constituye una de las faltas más graves dentro del reglamento del fútbol peruano y suele derivar en suspensiones prolongadas, que en casos extremos pueden extenderse de manera indefinida. El Combe FC, por su parte, podría enfrentar consecuencias institucionales según lo que establezca el tribunal competente de la Federación Peruana de Fútbol o el ente organizador de la Copa Perú.

El incidente en Cajabamba se suma a una serie de episodios violentos que han afectado al fútbol de ascenso en el país y que periódicamente reavivan el debate sobre los mecanismos de protección para los árbitros en las distintas etapas de la competencia. Por ahora, el foco está puesto en las medidas que adopten las autoridades del torneo frente a lo ocurrido el sábado en el Germán Contreras Jara.

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