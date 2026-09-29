Tres platos peruanos aparecen entre los fritos mejor valorados del mundo por TasteAtlas: uno de ellos quedó entre los cinco primeros

Diversos platos de la gastronomía peruana presentan preparaciones como el cuy chactado, la jalea y el chicharrón de pulpo servidos sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La gastronomía peruana volvió a aparecer en un listado internacional de preparaciones fritas elaborado por TasteAtlas. Esta vez, la jalea de Piura y Lambayeque figura entre las primeras posiciones de una selección que reúne 218 platos de distintos países y que se basa en las valoraciones del público.

El plato norteño comparte espacio con preparaciones de Asia, Europa y África. Su presencia destaca por una combinación de pescado y mariscos que se acompaña con productos tradicionales de la cocina peruana, además de una ensalada fresca que aporta un contraste ácido al plato.

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El listado también incluye otras dos preparaciones peruanas: el chicharrón de pulpo y el cuy frito o cuy chactado. Cada una ocupa una posición diferente de acuerdo con la puntuación obtenida en la plataforma gastronómica.

TasteAtlas, una enciclopedia dedicada a platos tradicionales, ingredientes locales y restaurantes, precisa que sus rankings se elaboran a partir de las valoraciones del público general. La selección publicada reúne preparaciones fritas de diferentes tradiciones culinarias.

La jalea peruana ocupa el cuarto lugar

La jalea de Piura y Lambayeque obtuvo una puntuación de 4.4 sobre la escala utilizada por TasteAtlas y se ubicó en el cuarto puesto del listado. La misma calificación corresponde a varias preparaciones que aparecen en posiciones cercanas, entre ellas chikin de Corea del Sur, batagor de Indonesia, maakouda de Marruecos, katsu kare de Japón, fritto misto di pesce de Italia y karipap de Malasia.

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La primera posición corresponde a las papas fritas de Bélgica, con una puntuación de 4.5. El segundo puesto corresponde a chikin, mientras que batagor ocupa el tercero.

TasteAtlas describe la jalea como una preparación de pescado ligeramente empanizado y frito, acompañada por mariscos como pulpo, calamar, camarones y conchas. El plato suele incorporar distintos ingredientes de la cocina peruana en su presentación.

Entre sus acompañamientos tradicionales aparecen los chifles, la cancha y una ensalada de cebolla roja marinada con limón, tomate y culantro. Esta combinación reúne elementos fritos, productos del mar y una preparación fresca con sabor ácido.

TasteAtlas explica la presencia de la jalea en la cocina peruana

La plataforma gastronómica relaciona la popularidad de la jalea con la disponibilidad de pescados y mariscos en la costa norte del Perú. TasteAtlas señala que este plato se convirtió en una de las preparaciones peruanas asociadas con las semanas de Cuaresma.

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“Gracias a la abundancia de pescados y mariscos frescos de la zona durante las semanas de Cuaresma —que coinciden con el final del verano en Sudamérica—, la jalea se ha convertido en uno de los platos peruanos favoritos de esta época de ayuno, y se encuentra fácilmente en numerosas cebicherías y restaurantes especializados en cebiche y otros platos marinos”, refiere la plataforma.

TasteAtlas vincula la popularidad de la jalea con la abundancia de pescados y mariscos de la costa norte peruana y con su consumo durante la Cuaresma.

El portal también incluye una descripción general de la variedad de preparaciones que integran su selección. “Dale a casi cualquier país una olla de aceite caliente y volverá con algo que la gente defenderá de por vida”, señala TasteAtlas en la presentación del listado.

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El chicharrón de pulpo aparece en el puesto 29

chicharrón de pulpo

Otra preparación peruana incluida es el chicharrón de pulpo, que obtuvo 4.3 puntos y ocupa el puesto 29. TasteAtlas lo identifica como un plato tradicional de mariscos originario del Perú.

Según la descripción de la plataforma, su preparación incluye pulpo, salsa de soja, mostaza, huevos, leche, harina, sal, pimienta y aceite. El pulpo primero se hierve hasta conseguir una textura firme y luego se corta en trozos.

Después, los trozos se incorporan a una mezcla elaborada con salsa de soja, mostaza, leche, huevos, sal y pimienta. La preparación continúa con el paso por harina y la fritura en aceite caliente hasta obtener una textura crujiente.

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El cuy chactado ocupa el puesto 174

Cuy chactado, plato típico de Arequipa.

El tercer plato peruano de la selección es el cuy frito o cuy chactado. La preparación obtuvo 3.4 puntos y aparece en el puesto 174 de los 218 platos considerados por TasteAtlas.

La plataforma lo describe como una preparación tradicional peruana y señala que su consumo se remonta a la época de los incas. De acuerdo con TasteAtlas, el cuy se fríe hasta conseguir una textura crujiente.

“El cuy frito —o cuy chactado— es uno de los platos tradicionales más antiguos del Perú y se consume desde la época de los incas. Se prepara con cuyes que, obviamente, no se crían como mascotas en el país; por el contrario, se fríen hasta alcanzar un punto de cocción crujiente y perfecto”, reseña TasteAtlas.

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La plataforma precisa que el cuy frito suele consumirse con las manos y recomienda tener servilletas a disposición. Entre sus acompañamientos menciona mazorca de maíz, arroz, papas, camote y ensaladas.