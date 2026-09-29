Perú

Tres platos peruanos aparecen entre los fritos mejor valorados del mundo por TasteAtlas: uno de ellos quedó entre los cinco primeros

La preparación de pescado y mariscos comparte las primeras posiciones con platos de Bélgica, Corea del Sur, Indonesia y otros países

Tres platos con cuy frito, papas doradas, aros de marisco frito, salsa, cebolla y vasos sobre una mesa de madera con ajíes.
Diversos platos de la gastronomía peruana presentan preparaciones como el cuy chactado, la jalea y el chicharrón de pulpo servidos sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La gastronomía peruana volvió a aparecer en un listado internacional de preparaciones fritas elaborado por TasteAtlas. Esta vez, la jalea de Piura y Lambayeque figura entre las primeras posiciones de una selección que reúne 218 platos de distintos países y que se basa en las valoraciones del público.

El plato norteño comparte espacio con preparaciones de Asia, Europa y África. Su presencia destaca por una combinación de pescado y mariscos que se acompaña con productos tradicionales de la cocina peruana, además de una ensalada fresca que aporta un contraste ácido al plato.

PUBLICIDAD

El listado también incluye otras dos preparaciones peruanas: el chicharrón de pulpo y el cuy frito o cuy chactado. Cada una ocupa una posición diferente de acuerdo con la puntuación obtenida en la plataforma gastronómica.

TasteAtlas, una enciclopedia dedicada a platos tradicionales, ingredientes locales y restaurantes, precisa que sus rankings se elaboran a partir de las valoraciones del público general. La selección publicada reúne preparaciones fritas de diferentes tradiciones culinarias.

La jalea peruana ocupa el cuarto lugar

la jalea también figura en esta lista

La jalea de Piura y Lambayeque obtuvo una puntuación de 4.4 sobre la escala utilizada por TasteAtlas y se ubicó en el cuarto puesto del listado. La misma calificación corresponde a varias preparaciones que aparecen en posiciones cercanas, entre ellas chikin de Corea del Sur, batagor de Indonesia, maakouda de Marruecos, katsu kare de Japón, fritto misto di pesce de Italia y karipap de Malasia.

PUBLICIDAD

La primera posición corresponde a las papas fritas de Bélgica, con una puntuación de 4.5. El segundo puesto corresponde a chikin, mientras que batagor ocupa el tercero.

TasteAtlas describe la jalea como una preparación de pescado ligeramente empanizado y frito, acompañada por mariscos como pulpo, calamar, camarones y conchas. El plato suele incorporar distintos ingredientes de la cocina peruana en su presentación.

Entre sus acompañamientos tradicionales aparecen los chifles, la cancha y una ensalada de cebolla roja marinada con limón, tomate y culantro. Esta combinación reúne elementos fritos, productos del mar y una preparación fresca con sabor ácido.

TasteAtlas explica la presencia de la jalea en la cocina peruana

La plataforma gastronómica relaciona la popularidad de la jalea con la disponibilidad de pescados y mariscos en la costa norte del Perú. TasteAtlas señala que este plato se convirtió en una de las preparaciones peruanas asociadas con las semanas de Cuaresma.

“Gracias a la abundancia de pescados y mariscos frescos de la zona durante las semanas de Cuaresma —que coinciden con el final del verano en Sudamérica—, la jalea se ha convertido en uno de los platos peruanos favoritos de esta época de ayuno, y se encuentra fácilmente en numerosas cebicherías y restaurantes especializados en cebiche y otros platos marinos”, refiere la plataforma.

TasteAtlas vincula la popularidad de la jalea con la abundancia de pescados y mariscos de la costa norte peruana y con su consumo durante la Cuaresma.
TasteAtlas vincula la popularidad de la jalea con la abundancia de pescados y mariscos de la costa norte peruana y con su consumo durante la Cuaresma.

El portal también incluye una descripción general de la variedad de preparaciones que integran su selección. “Dale a casi cualquier país una olla de aceite caliente y volverá con algo que la gente defenderá de por vida”, señala TasteAtlas en la presentación del listado.

El chicharrón de pulpo aparece en el puesto 29

chicharrón de pulpo
chicharrón de pulpo

Otra preparación peruana incluida es el chicharrón de pulpo, que obtuvo 4.3 puntos y ocupa el puesto 29. TasteAtlas lo identifica como un plato tradicional de mariscos originario del Perú.

Según la descripción de la plataforma, su preparación incluye pulpo, salsa de soja, mostaza, huevos, leche, harina, sal, pimienta y aceite. El pulpo primero se hierve hasta conseguir una textura firme y luego se corta en trozos.

Después, los trozos se incorporan a una mezcla elaborada con salsa de soja, mostaza, leche, huevos, sal y pimienta. La preparación continúa con el paso por harina y la fritura en aceite caliente hasta obtener una textura crujiente.

El cuy chactado ocupa el puesto 174

Cuy chactado, plato típico de Arequipa.
Cuy chactado, plato típico de Arequipa.

El tercer plato peruano de la selección es el cuy frito o cuy chactado. La preparación obtuvo 3.4 puntos y aparece en el puesto 174 de los 218 platos considerados por TasteAtlas.

La plataforma lo describe como una preparación tradicional peruana y señala que su consumo se remonta a la época de los incas. De acuerdo con TasteAtlas, el cuy se fríe hasta conseguir una textura crujiente.

“El cuy frito —o cuy chactado— es uno de los platos tradicionales más antiguos del Perú y se consume desde la época de los incas. Se prepara con cuyes que, obviamente, no se crían como mascotas en el país; por el contrario, se fríen hasta alcanzar un punto de cocción crujiente y perfecto”, reseña TasteAtlas.

La plataforma precisa que el cuy frito suele consumirse con las manos y recomienda tener servilletas a disposición. Entre sus acompañamientos menciona mazorca de maíz, arroz, papas, camote y ensaladas.

Temas Relacionados

TasteAtlasgastronomía peruanacocina peruanachicharrón de pulpocuy fritocuy chactadola jaleaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sueldo mínimo sube a S/1.230 desde octubre: ¿cuándo llegará a los S/1.300 que anunció el Gobierno de Keiko Fujimori?

El primer tramo del aumento será de S/100 y entrará en vigencia el 1 de octubre. El Ejecutivo estableció que la subida de la RMV se aplicará de manera progresiva.

Sueldo mínimo sube a S/1.230 desde octubre: ¿cuándo llegará a los S/1.300 que anunció el Gobierno de Keiko Fujimori?

Cinco asesinatos en menos de 48 horas golpean Lima y Callao en pleno estado de emergencia

Un chofer fue quemado dentro de su vehículo en Los Olivos, un mototaxista perseguido a balazos en Comas y otro hombre recibió más de 20 disparos en el Callao. A ellos se suman una balacera mortal en Breña y el asesinato de un músico en el Cercado de Lima

Cinco asesinatos en menos de 48 horas golpean Lima y Callao en pleno estado de emergencia

Roberto Sánchez afirma que pedido de facultades de Keiko Fujimori es un “mamarracho” que “no se ajusta a la Constitución”

El excandidato presidencial y actual jefe de asesores de Juntos por el Perú cuestionó la propuesta del Ejecutivo y sostuvo que debe ser archivada, mientras el Congreso se prepara para debatirla

Roberto Sánchez afirma que pedido de facultades de Keiko Fujimori es un “mamarracho” que “no se ajusta a la Constitución”

Miguel Torres, alarmado por negativa a facultades legislativas: “Correspondía debatir, ajustar y decidir, no rechazar todo”

El titular del Senado cuestionó el predictamen que plantea archivar la solicitud del Gobierno y pidió preservar medidas consideradas urgentes

Miguel Torres, alarmado por negativa a facultades legislativas: “Correspondía debatir, ajustar y decidir, no rechazar todo”

Lima será sede de la IFA7 Super Cup Perú 2026: el campeón irá a la Copa América Brasil 2027

Cuatro selecciones femeninas medirán fuerzas en el estadio Andrés Bedoya Díaz de Ate, en un torneo organizado por la International Football Association – IFA7

Lima será sede de la IFA7 Super Cup Perú 2026: el campeón irá a la Copa América Brasil 2027
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Roberto Sánchez afirma que pedido de facultades de Keiko Fujimori es un “mamarracho” que “no se ajusta a la Constitución”

Roberto Sánchez afirma que pedido de facultades de Keiko Fujimori es un “mamarracho” que “no se ajusta a la Constitución”

Miguel Torres, alarmado por negativa a facultades legislativas: “Correspondía debatir, ajustar y decidir, no rechazar todo”

Comisión de Constitución recomienda no aprobar pedido de facultades al Gobierno de Keiko Fujimori y enviarlo al archivo, según predictamen

EE.UU. retiró la visa al juez peruano Juan Carlos Núñez Matos: el magistrado falló a favor de régimen chino en caso del puerto de Chancay

Premier arremete contra congresistas que rechazan facultades e impulsan mociones contra ministros: “Deberían superar la elección”

ENTRETENIMIENTO

Cuto Guadalupe le gana juicio a Magaly Medina: Poder Judicial dicta prisión suspendida y pago de reparación civil

Cuto Guadalupe le gana juicio a Magaly Medina: Poder Judicial dicta prisión suspendida y pago de reparación civil

BTS en Lima: ARMY Chile cuestionó el show de drones de Perú para Jimin y asegura que es una copia

Proyectos de ARMY Perú para BTS: todo lo que debes saber de los fan actions en el Estadio San Marcos

Avengers Doomsday: Cinemark y Cineplanet colapsaron en la preventa y entradas se agotaron en menos de una hora

BTS en Perú: reventa de entradas cuestan hasta los 7 mil soles para sus conciertos en el Estadio San Marcos

DEPORTES

Lima será sede de la IFA7 Super Cup Perú 2026: el campeón irá a la Copa América Brasil 2027

Lima será sede de la IFA7 Super Cup Perú 2026: el campeón irá a la Copa América Brasil 2027

Alianza Lima intensifica su minipretemporada con la presencia de Paolo Guerrero, el retorno de D’Alessandro Montenegro y la ausencia de Piero Cari

El récord que Pedro Gallese está a punto de lograr con la selección peruana: igualaría a Roberto ‘Chorri’ Palacios

La categórica opinión de Diego Penny luego de la derrota peruana en Estados Unidos: “Nadie puede disfrazar lo que sucedió”

Mano Menezes aclara que su enfoque solo se centra en la selección nacional: “No vine para reformular el fútbol peruano”