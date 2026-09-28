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Gil Mora es temido por entrenador de Perú y advierte que buscará frenarlo a como dé lugar

El técnico aseguró que tendrán cuidado con Mora

Mora ya ha sido ojeado por Perú y aseguran que tendrán cuidado con él. Créditos: agencias.
Mora ya ha sido ojeado por Perú y aseguran que tendrán cuidado con él. Créditos: agencias.
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La actuación de Gilberto Mora ante Colombia comenzó a generar reacciones incluso fuera de la Selección Mexicana.

El mediocampista de 17 años fue uno de los protagonistas del encuentro al conseguir su primer gol con el combinado mayor, una actuación que llamó la atención de Mano Menezes, entrenador de Perú, antes del enfrentamiento entre ambas selecciones.

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El técnico brasileño habló sobre las condiciones del futbolista mexicano y dejó claro que su equipo ya tiene identificado el peligro que puede representar.

Sus palabras llegan en un momento particular para Mora, quien comienza a ganar protagonismo con la selección absoluta después de convertirse en una de las apariciones más llamativas del futbol mexicano.

Perú buscará frenar la influencia de Gil Mora

Después de lo mostrado frente a Colombia, Gil Mora tendrá un escenario diferente ante Perú.

El conjunto sudamericano ya conoce algunas de sus características y, de acuerdo con las palabras de Menezes, una de las prioridades será impedir que vuelva a encontrar las condiciones necesarias para marcar diferencia.

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El entrenador señaló que compartirán la cancha con el joven mexicano y que deberán hacerlo “con todo cuidado para no dejar que sobresalga como en los demás”.

La frase refleja la atención que el cuerpo técnico peruano pretende poner sobre Mora, particularmente después de la actuación que tuvo con México.

Así fue el gol de Mora ante Colombia

La jugada comenzó dentro del área colombiana, donde Gilberto Mora recibió el balón con poco espacio y rápidamente buscó la manera de superar a la defensa. El futbolista de apenas 17 años mostró personalidad para encarar a Jhon Lucumí, uno de los zagueros colombianos, y realizó un recorte que le permitió dejarlo fuera de la jugada. (redes sociales)

El futbolista de Xolos demostró ante Colombia que puede convertirse en una alternativa ofensiva importante pese a su corta edad.

Su gol llegó después de una acción individual en la que realizó un recorte dentro del área y consiguió abrirse el espacio necesario para definir.

Más allá del tanto, su participación volvió a mostrar una de las principales características que han acompañado su crecimiento: la capacidad para recibir la pelota en zonas peligrosas y tomar decisiones rápidamente.

Ante un rival que ya llega advertido sobre sus condiciones, Mora podría tener menos libertad para desarrollar ese juego.

Para el mexicano, el partido ante Perú representa precisamente otro paso dentro de su proceso con la Selección Mexicana mayor.

Ahora deberá responder ante un equipo que prepara su estrategia con conocimiento de sus cualidades y que buscará reducir su participación durante el encuentro.

Mano Menezes ya había puesto atención sobre el mexicano

Las declaraciones de Mano Menezes también tuvieron como antecedente el conocimiento que el entrenador brasileño ya tenía de Mora.

El estratega recordó que estuvo presente durante el Mundial de 2026, por lo que pudo observar de cerca el proceso de la Selección Mexicana y la aparición del joven futbolista.

Mano Menezes sigue sin convencer como líder de la selección peruana. - Crédito: FPF
Mano Menezes elogió a la joya mexicana. - Crédito: FPF

Menezes destacó precisamente la aparición de futbolistas jóvenes con condiciones para competir al máximo nivel y mencionó a Mora como un ejemplo del talento que puede surgir en el futbol mexicano. Sus palabras adquieren mayor relevancia después de que el mediocampista consiguiera marcar ante Colombia.

El crecimiento de Mora ha sido rápido. Su irrupción con la selección absoluta comenzó a convertirlo en una figura que los rivales necesitan considerar dentro de su preparación, aunque su proceso todavía se encuentra en una etapa inicial.

El encuentro contra Perú será otra prueba para el futbolista de 17 años. Después de llamar la atención con su actuación ante Colombia, ahora deberá enfrentarse a un rival que llegará con referencias concretas sobre su juego y con la intención de limitar los espacios que pueda encontrar durante el partido.

La advertencia de Mano Menezes coloca nuevamente a Gil Mora bajo los reflectores, pero también muestra cómo ha cambiado la percepción alrededor del joven mexicano: ya no solamente se habla de su potencial a futuro, sino de la necesidad que tienen sus próximos rivales de tomar precauciones ante lo que puede producir dentro de la cancha.

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