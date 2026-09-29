Mauro Cantoro explica por qué la FPF se equivocó al contratar al Mano Menezes para la selección: “Fue una mala decisión”

El exdelantero atribuye la crisis posterior al 4-1 frente a Estados Unidos a una evaluación institucional deficiente, pues considera que el brasileño no encaja con la escasez de talentos disponibles (Desmarcados)

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La derrota por 4-1 ante Estados Unidos volvió a exponer las carencias estructurales de la selección peruana y reavivó el debate sobre la idoneidad del cuerpo técnico. En ese marco, Mauro Cantoro tomó la palabra y fue directo: el problema no es Mano Menezes como entrenador, sino la lectura que hizo la Federación Peruana de Fútbol (FPF) antes de contratarlo.

El exatacante sostuvo que la institución debió evaluar el perfil del brasileño a la luz de la realidad del fútbol nacional y no lo hizo.

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El argumento de Cantoro: el perfil equivocado para el momento equivocado

Mauro Cantoro cuestionó que la FPF contratara a Mano Menezes pese a conocer que el técnico priorizaría la selección mayor y no asumiría un papel en el desarrollo de las divisiones menores. (Desmarcados)

Para el exfutbolista conocido como el ‘Toro’, el error de la FPF no fue traer a un mal entrenador, sino traer al entrenador incorrecto dado el contexto. Mano Menezes había dejado en claro, incluso antes de asumir el cargo, que su foco estaría puesto exclusivamente en la selección mayor y que no tenía entre sus prioridades intervenir en el desarrollo de las divisiones menores.

Esa declaración de intenciones, según Cantoro, debió haber sido determinante al momento de elegir al sucesor en el banco de la ‘Bicolor’.

“Si en la FPF sabían cuál era la idea de Mano Menezes y que no tenía muchos futbolistas para elegir, fue una mala decisión de la Federación traerlo. Acá no había jugadores para elegir. Por eso tienes que ver el perfil de entrenador”, afirmó el exdelantero en el programa Desmarcados.

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El razonamiento del ‘Toro’ apunta a una contradicción de fondo: contratar a un técnico cuya metodología consiste en seleccionar entre un plantel amplio y consolidado, cuando Perú atraviesa precisamente una crisis de renovación y escasez de futbolistas de nivel internacional.

Un técnico de jerarquía en el lugar menos adecuado

El exfutbolista destacó la carrera de Menezes, aunque señaló que Perú necesitaba un entrenador dispuesto a trabajar desde las categorías menores ante la crisis de formación que atraviesa el país. (Selección Peruana)

Cantoro fue cuidadoso en separar la figura del entrenador de la decisión institucional. Reconoció la trayectoria de Menezes y su paso por clubes y selecciones de peso, pero insistió en que esas credenciales no resuelven el problema de fondo que enfrenta el fútbol peruano.

“Menezes es un gran entrenador, ha dirigido a equipos importantes. Pero mi punto no es ese, sino las decisiones que se toman. Se sabe lo mal que está el fútbol de menores en Perú, que se refleja en primera división. Por eso, no puedes traer a un técnico que se siente y elija: ‘A ver, tengo que elegir 30 jugadores, los convoco y veo cómo juegan tácticamente, cómo los pongo’. No, había que hacer un trabajo diferente desde abajo y que te iba a demorar”, señaló.

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La crítica apunta a una visión de corto plazo que, a juicio del exatacante, no se condice con la situación real del fútbol peruano. Un proceso de reconstrucción desde las categorías formativas requiere, según Cantoro, un perfil técnico orientado a la formación y no a la selección de jugadores ya formados.

Lo que dijo Menezes y lo que eso revela

El técnico brasileño explicó que su función está centrada en la selección mayor, mientras otro entrenador trabaja con la Sub-20. Sus declaraciones reforzaron el argumento planteado por Cantoro. (Selección Peruana)

El propio Mano Menezes había anticipado su postura en la conferencia de prensa previa al amistoso ante México. El brasileño explicó que su llegada a Lima no tenía como objetivo reformular el sistema futbolístico del país, sino obtener resultados con el primer equipo y clasificar al Mundial 2030.

“Cuando asumimos el trabajo, hablamos mucho sobre la necesidad de encontrar nuevos jugadores para sustituir a aquellos que por su edad ya no tenían lugar. Pero no vine aquí para reformular el fútbol peruano, vine para trabajar con la selección mayor. Colocamos un entrenador en la Sub-20 y estamos haciendo ese trabajo hasta ahí. Tenemos que presentar resultados y crear ilusión que es estar en el Mundial 2030”, expresó el técnico.

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Esas palabras, lejos de pasar inadvertidas, se convirtieron en el eje del cuestionamiento de Cantoro. Para el exfutbolista, el técnico fue honesto sobre sus intenciones desde el principio, y eso hace más difícil de comprender la decisión de la FPF de avanzar con su contratación sin considerar las implicancias de esa postura.

“Es un técnico con un buen perfil, pero, teniendo en cuenta lo mal que está el fútbol de menores, no puedes traer a un entrenador que únicamente se preocupe por el primer equipo, que es lo que él ha declarado. Había que traer un técnico diferente”, remarcó Cantoro en Desmarcados.

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La goleada ante Estados Unidos y las declaraciones del entrenador brasileño dejaron abierto un debate que la FPF todavía no respondió: si la institución conocía de antemano la filosofía de trabajo de Menezes, ¿por qué eligió un perfil que no se ajusta a las necesidades estructurales del fútbol peruano?