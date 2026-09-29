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Eddie Fleischman reveló por qué Mano Menezes no hizo giras para ver a los jugadores peruanos en el extranjero: “Es un tema financiero”

El periodista hizo una sorpresiva confesión sobre el contundente motivo que le impide al DT brasileño viajar al exterior y conocer a fondo la realidad de los futbolistas nacionales

El periodista deportivo confesó las razones por las que el DT de la 'bicolor' no hizo giras en el exterior como otros entrenadores. (Video: Full Deporte)
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La selección peruana de Mano Menezes atraviesa una nueva etapa, aunque las críticas ya aparecieron por la falta de ideas claras en su propuesta de juego, sobre todo, tras la abultada derrota ante Estados Unidos. A ese debate, el periodista Eddie Fleischman sumó una observación sobre el trabajo del comando técnico fuera del país.

Según planteó el comunicador en el programa Full Deporte, el entrenador brasileño no ha viajado al extranjero para seguir de cerca a los futbolistas peruanos que compiten en otras ligas. Fleischman sostuvo que esa ausencia respondería a una restricción económica dentro de la Federación Peruana de Fútbol.

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“Te voy a decir algo que tiene que ver también con la gestión de la Federación, porque es un tema financiero”, afirmó en primera instancia.

El comunicador cuestionó que el veterano DT no haya ido a República Checa a observar a Joao Grimaldo, a quien considera una alternativa necesaria para aportar desequilibrio por las bandas y por la escasez de futbolistas con esa capacidad en el plantel nacional. Su planteamiento no se limitó a ver partidos, sino que incluyó un seguimiento más amplio de cada convocable.

Joao Grimaldo – Europa League – Champions League – Perú – deportes – 11 agosto
Joao Grimaldo no ha tenido minutos esta temporada en Sparta Praga y apenas jugó un partido con la reserva. - créditos: Sparta Praha

Eddie Fleischman sostuvo que una visita permite conversar con los entrenadores de los jugadores, con sus preparadores físicos y conocer incluso el entorno cotidiano en el que se encuentran. En esa línea, preguntó por la situación de Renato Tapia, quien no ha sido titular en los últimos partidos de Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos.

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“¿Qué pasa? A ver, vamos a verlo a Emiratos, ¿dónde está viviendo? ¿Qué dice su preparador físico? ¿Qué dice su entrenador?”, expresó el periodista al describir el tipo de información que, a su juicio, el cuerpo técnico debería recopilar antes de definir convocatorias.

El análisis incluyó una comparación con los métodos de Ricardo Gareca durante su ciclo al frente de la selección peruana. Fleischman recordó que en su momento el ‘Tigre’ viajó a Emiratos Árabes Unidos para reunirse con Jefferson Farfán y evaluar su situación competitiva.

Junto a Néstor Bonillo, Ricardo Gareca visitó a Renato Tapia, Sergio Peña y Miguel Araujo en el extranjero. - créditos: Andina
Junto a Néstor Bonillo, Ricardo Gareca visitó a Renato Tapia, Sergio Peña y Miguel Araujo en el extranjero. - créditos: Andina

El periodista sostuvo que Mano Menezes no tendría libertad para realizar esos recorridos. “Es el trabajo del entrenador, pero acá no se lo dejan hacer porque no quieren que viaje y porque tienen la ojeriza puesta en Tapia”, declaró.

Eso no fue todo, ya que Eddie Fleischman puso en duda que no existan recursos para que el técnico viaje, mientras otras personas podrían integrar delegaciones en desplazamientos de la selección. “¿No hay plata para viajar? No, porque tiene que viajar Sabrina Martin de repente o tiene que viajar ‘Calín’ La Rosa en la delegación”, cuestionó.

Además, objetó que se convoque únicamente a 23 jugadores a la última gira en Norteamérica pese a que, según dijo, hay cuatro partidos por disputar.

Sobre Renato Tapia, el comunicador interpretó el silencio del estratega brasileño ante una situación que calificó de delicada como una señal de que no quiso asumir públicamente una explicación deportiva. “El que calla otorga”, mencionó.

El periodista Vladimir Vicentelo contó detalles de la ausencia del 'Cabezón' en la próxima convocatoria de la 'bicolor' para los partidos en Norteamérica. (Video: Nada Que No Sepa)

Los viajes de Mano Menezes para visitar a los clubes de Liga 1

La observación de Eddie Fleischman cobra fuerza por el contraste entre la falta de visitas al exterior y los desplazamientos que Mano Menezes sí realizó dentro del Perú. El entrenador brasileño recorrió clubes de la Liga 1 para reunirse con los planteles y observar alternativas del torneo local.

Esos viajes mostraron una intención de acercamiento con los equipos peruanos, los respectivos técnicos y con los futbolistas que actúan en el campeonato nacional. El DT buscó recoger impresiones de los clubes y conocer la realidad del balompié nacional.

A raíz de esta gira interna, surgieron las convocatorias de Matías Zegarra, Oslimg Mora, Piero Magallanes, Rodrigo Vilca, Matías Córdova y Jhonny Vidales.

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