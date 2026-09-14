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“La ‘U’ ya es campeón del Torneo Clausura”: la firme opinión de Mauro Cantoro tras el triunfo de Universitario ante Alianza Lima

El exfutbolista se refirió a la agónica victoria del cuadro ‘crema’ en Matute y de su candidatura para ganar el segundo certamen doméstico del año

El exjugador habló de la candidatura de la 'U' para el Torneo Clausura 2026 luego de la victoria en Matute. (Video: Desmarcados)
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Universitario de Deportes tomó la punta del Torneo Clausura tras conseguir un triunfo notable de visitante ante Alianza Lima, por la fecha 9. La caída de Deportivo Garcilaso frente a Sport Boys en el Callao permitió que la ‘U’ escalara al primer puesto del segundo certamen doméstico del año.

El 2-1 en el estadio Alejandro Villanueva activó las proyecciones de Mauro Cantoro, quien consideró que el cuadro ‘crema’ quedó encaminado hacia el Clausura, aunque todavía restan ocho jornadas para su finalización.

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“Feliz por el triunfo agónico, pero triunfo al fin. La verdad que buen partido, buen clásico, hubo momentos para los dos. Creo que en líneas generales, el que gana siempre tiene alguna cosita mejor, más allá del ‘blooper’ de Alianza en lo último entre Chávez y Duarte. Duarte es el arquero, en el área es el dueño, tiene que arrancarle la cabeza a su compañero, al de la ‘U’, a la pelota, a todo”, dijo en primera instancia en el programa de YouTube, Desmarcados.

De la misma manera, el ‘Toro’ interpretó que la victoria en Matute reforzó la candidatura de un equipo ‘merengue’ que en el Apertura acabó en el cuarto puesto. “Creo que ya la ‘U’ se perfila para el torneo, ahora sí”. Su postura fue todavía más tajante al ser consultado por la posibilidad de que Alianza Lima mantenga opciones en la pelea. “Hoy la ‘U’ es campeón para mí, ya está”, respondió.

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“La ‘U’ ya es campeón del Torneo Clausura”: la firme opinión de Mauro Cantoro tras el triunfo de Universitario ante Alianza Lima
“La ‘U’ ya es campeón del Torneo Clausura”: la firme opinión de Mauro Cantoro tras el triunfo de Universitario ante Alianza Lima

El argumento de Mauro Cantoro se apoyó en el margen que, a su juicio, necesitaría dejar Universitario para perder el liderato del Torneo Clausura. “¿Con quién puede perder? Pierde con Garcilaso, ¿con quién más puede perder? ¿Con Boys en el Callao? Bueno”, planteó.

Luego vinculó esa incógnita con las obligaciones de los demás aspirantes. “¿Alianza tiene que ganar? Esa es otra, pero ¿que la ‘U’ pierda seis puntos?”, completó.

¿Qué dijo Héctor Cúper por el triunfo de Universitario ante Alianza Lima?

El técnico Héctor Cúper celebró los tres puntos de Universitario, aunque evitó que el desenlace favorable ocultara los problemas que detectó en el funcionamiento colectivo. “Sí, digamos que disfraza porque no hicimos un buen segundo tiempo”, dijo en conferencia de prensa.

El DT argentino explicó que su plan requería recuperar el balón y administrar la posesión con rapidez. Esa secuencia no se sostuvo y el equipo tampoco logró ejecutar con precisión los ataques que había previsto. “Habíamos apostado a dos, tres pases y llegar rápidamente al área rival, pero hemos fallado bastante en eso”, reconoció.

Disfruta de todas las jugadas, las polémicas y los goles del Clásico. Alex Valera abrió el marcador para los visitantes, mientras que Pablo Girotti anotó el gol del empate. Sin embargo, el blooper de Duarte y Chávez le dio el triunfo a los cremas en Matute | L1MAX

Héctor Cúper explicó que el cuerpo técnico buscó explotar los espacios que podía dejar Alianza Lima por su necesidad de atacar. La alternativa del contragolpe tampoco tuvo la eficacia esperada durante buena parte de la segunda mitad. “El triunfo siempre lo que no tiene que hacer es tapar aquellas cosas que no hemos hecho bien”, agregó.

El experimentado entrenador también destacó los rendimientos de Jorge Murrugarra y Piero Quispe en el mediocampo. Sobre la siguiente formación, dejó abierta la puerta a modificaciones y señaló que son “muy probables”.

Próximo partido de Universitario

Universitario visitará a Deportivo Garcilaso el sábado 19 de setiembre, por la fecha 10 del Torneo Clausura. El encuentro se disputará a las 18:00 horas de Perú, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco.

El partido enfrentará al líder con su escolta inmediato. Una victoria ‘crema’ ampliaría su margen en la tabla, mientras que un resultado favorable para el equipo cusqueño modificaría la disputa por el primer lugar.

La transmisión estará a cargo de L1 MAX, señal que emite los partidos del campeonato peruano. El compromiso también podrá verse mediante la plataforma de streaming Liga 1 Play.

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