Perú

Mar de la Costa Verde cambia a un inusual color turquesa por ingreso de aguas cálidas: ¿qué está pasando frente a Lima?

La modificación del color está relacionada con el ingreso de masas de agua diferentes y una menor presencia de fitoplancton. Especialistas reportan anomalías térmicas que superan los valores habituales

Imágenes aéreas revelan el sorprendente cambio de color del mar en la Costa Verde de Lima a un tono turquesa, similar al del Caribe. Este fenómeno se atribuye al calentamiento de las aguas por El Niño, lo que reduce la presencia de fitoplancton y genera preocupación por su impacto en la pesca y el ecosistema marino. Latina Noticias
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La tonalidad del mar frente a la Costa Verde cambió de forma notoria y mostró un color turquesa poco habitual para la costa de Lima. El contraste resulta visible desde distintos puntos del litoral, donde el agua suele presentar tonos verdosos o grisáceos.

El cambio ocurre en un contexto de temperaturas marinas superiores a los valores habituales. Según la información proporcionada, la superficie del mar registra incrementos de hasta seis grados en algunos sectores, mientras que otras mediciones citadas por especialistas muestran anomalías térmicas superiores.

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La variación de temperatura también modifica las condiciones en las que se desarrolla el fitoplancton, organismo microscópico que cumple una función esencial dentro de la cadena alimenticia marina. Su menor presencia cerca de la superficie influye en la tonalidad que adquiere el agua.

El fenómeno también genera efectos sobre especies vinculadas con las aguas frías. La anchoveta, por ejemplo, busca temperaturas bajas y puede desplazarse hacia zonas más profundas o diferentes sectores del litoral cuando las condiciones superficiales cambian.

¿Por qué el mar de la Costa Verde luce turquesa?

El mar frente a la Costa Verde presenta una tonalidad turquesa poco habitual. Composición
El mar frente a la Costa Verde presenta una tonalidad turquesa poco habitual. Composición

El contralmirante Jorge Vizcarra Figueroa, del Centro de Hidrografía y Navegación de la Marina, explicó que el cambio de color está relacionado con el ingreso de masas de agua que no suelen permanecer frente a la costa central.

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De acuerdo con Vizcarra, variables como la salinidad y la oxigenación intervienen en las características de estas aguas. El especialista también vinculó la transformación con los oleajes anómalos registrados durante los últimos días.

La presencia de menor cantidad de fitoplancton cerca de la superficie constituye otro factor relevante. Este organismo forma parte de la base alimenticia de numerosas especies marinas y también influye en la apariencia habitual del océano peruano.

El fenómeno modifica así las condiciones que suelen caracterizar al litoral limeño. La combinación de temperatura, composición del agua y menor presencia de fitoplancton permite explicar la tonalidad turquesa observada desde la Costa Verde.

Anomalías térmicas superan los registros habituales

El especialista Jonathan Cárdenas explicó en Latina Noticias que las mediciones actuales muestran una diferencia considerable respecto de los parámetros utilizados en registros anteriores.

“Normalmente teníamos hasta cuatro grados de anomalías y ahora estamos superando los ocho grados de anomalía. ¿Y por qué tenemos que hacer eso? Para ver la diferencia: Anomalías térmicas sin precedentes”, declaró Cárdenas.

La información proporcionada también señala incrementos de hasta seis grados sobre la temperatura habitual del agua en la zona. Estas diferencias permiten dimensionar la alteración de las condiciones térmicas frente al litoral peruano.

El aumento de temperatura también repercute sobre organismos que dependen de aguas frías. En este escenario, la reducción del fitoplancton en las capas superficiales representa una modificación dentro de la cadena alimenticia marina.

Ingreso de aguas cálidas modifica la fauna marina

El cambio está asociado con el ingreso de masas de agua diferentes a las habituales frente a la costa central. Captura de pantalla
El cambio está asociado con el ingreso de masas de agua diferentes a las habituales frente a la costa central. Captura de pantalla

El Centro de Hidrografía y Navegación de la Marina también identificó el ingreso progresivo de aguas cálidas desde el sur y el norte hacia la zona de la costa central.

Esta modificación permite la aparición de especies asociadas con temperaturas más elevadas. Entre ellas figuran el atún aleta amarilla y el perico, especies que suelen encontrarse en sectores del norte del litoral peruano.

El desplazamiento de masas de agua también establece nuevas condiciones para las especies que dependen de determinados rangos térmicos. La anchoveta permanece como uno de los recursos más sensibles ante el calentamiento superficial debido a su preferencia por aguas frías.

El cambio visible en la Costa Verde, por tanto, coincide con una alteración de las condiciones físicas del mar y con modificaciones en la distribución de organismos marinos descritas por los especialistas citados.

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