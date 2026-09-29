Pedido de facultades: Fujimorismo pide censurar a diputada de JP que preside la Comisión de Constitución

Fuerza Popular presentó una moción de censura contra Giannina Avendaño, presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados

Guardar

La bancada de Fuerza Popular presentó este martes una moción para censurar a la presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Giannina Avendaño (Juntos por el Perú), a quien atribuye una “falta de transparencia” y un “deficiente manejo” de la Mesa Directiva del grupo parlamentario.

La iniciativa fue presentada por el diputado fujimorista Jaime Abensur y respaldada por sus colegas Pier Figari, Marco Pacheco y Arturo Alegría, durante la sesión en la que la comisión debate el predictamen relacionado con la solicitud del Ejecutivo para recibir facultades legislativas en 66 materias por un plazo de 120 días.

PUBLICIDAD

Según el documento, la conducción de Avendaño habría afectado la programación de las sesiones y el “oportuno tratamiento” de los asuntos que corresponden a la comisión.

“La falta de transparencia de la señora Giannina Iris Avendaño Vilca en la conducción de la presidencia de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, se ha visto reflejada en el deficiente manejo de la Mesa Directiva”, señala el documento.

El pedido acusa a la legisladora de Juntos por el Perú de falta de transparencia y de un deficiente manejo de la Mesa Directiva

Los parlamentarios de Fuerza Popular sustentan su pedido en los principios de transparencia y responsabilidad ética contemplados en el Reglamento de la Cámara Baja.

Abensur ya había cuestionado la decisión de la legisladora de postergar el debate del predictamen y reclamado el cumplimiento de los plazos establecidos en el reglamento.

PUBLICIDAD

Durante la sesión de este martes, Avendaño cuestionó la procedencia de la iniciativa y sostuvo que el pedido de censura no correspondía. Después de más de una hora de debate e intercambios entre los integrantes del grupo de trabajo, anunció que no admitiría la moción presentada en su contra.

En paralero, el jefe del gabinete de asesores de Juntos por el Perú en el Senado, Roberto Sánchez, pidió al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, que dé un paso al costado si pretende “amenazar al país” o al sistema democrático, en respuesta a sus declaraciones sobre el rechazo a la solicitud de facultades.

PUBLICIDAD

“Si el señor quiere amenazar al país, amenazar el sistema democrático con sus momentos fugaces de emociones, entonces que dé un paso al costado y que diga: ‘No soy capaz y me voy’”, declaró el excandidato presidencial al ser consultado sobre si las palabras del primer ministro constituían un “ultimátum” al Parlamento.

La iniciativa fue promovida por el diputado Jaime Abensur y contó con las firmas de Pier Figari, Marco Pacheco y Arturo Alegría

Sánchez sostuvo que esa sería “la postura correcta” si Galarreta no está dispuesto a asumir la responsabilidad que implica ejercer la presidencia del Consejo de Ministros. “Rechazamos todo tipo de acción totalitaria, violentista”, respondió posteriormente, cuando fue consultado sobre una eventual intención de disolver la Cámara Baja.

PUBLICIDAD

Durante un acto oficial en el que se anunció el incremento de la remuneración mínima vital a partir de octubre, Galarreta defendió la gestión de su gabinete durante sus primeros 60 días y afirmó que en ese periodo se han “destrabado” obras de saneamiento, transporte y agricultura, además de incrementarse los operativos policiales y las intervenciones en los penales considerados de máxima seguridad.

También aprovechó la ocasión para pedir a las bancadas parlamentarias respaldar las facultades solicitadas por el Gobierno y cuestionó el dictamen que plantea rechazarlas. “Más allá de los extremos y los radicales que ya presentan una moción o un dictamen negando las facultades, yo creo que hay bancadas que van a estar a la altura”, señaló.

PUBLICIDAD