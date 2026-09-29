Perú

Niño de seis años quedó grave tras caída de tablas de madera en Villa María del Triunfo

El menor volvía del colegio con su abuelo y su hermana cuando una carga se desprendió de un camión frente a una maderera de Tablada de Lurín

Un niño se encuentra en estado crítico después de que pesados bloques de madera le cayeran encima desde un camión en Villa María del Triunfo. Las cámaras de seguridad registraron el preciso instante del accidente que también dejó herido a su abuelo.| Video: América Noticias
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Un niño de seis años permanece en estado grave tras ser alcanzado por tablas de madera que cayeron de un camión en la calle General Francisco Vidal Laos, cerca del cruce con Simón Bolívar, en el sector Tablada de Lurín, distrito de Villa María del Triunfo.

El menor volvía del colegio junto a su abuelo y una hermana mayor. De acuerdo con el relato de la familia, los tres caminaban por la zona cuando parte de la carga que manipulaban trabajadores de una maderera cayó hacia el lado por el que transitaban.

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La niña logró apartarse. El abuelo sufrió un golpe en la cabeza, mientras que las tablas impactaron contra el niño, quien cayó al suelo. Otros trabajadores retiraron la madera que lo cubría. Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad.

Un menor fue hospitalizado tras ser golpeado por una carga de madera| Foto: América Noticias
Un menor fue hospitalizado tras ser golpeado por una carga de madera| Foto: América Noticias

Escolar se encuentra grave

El niño pudo caminar algunos metros después del accidente, pero luego se desvaneció, según la versión recogida en el lugar. Fue trasladado al hospital Guillermo Kaelin, donde recibió atención de emergencia.

Su abuelo afirmó que el pequeño debía ser derivado al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. “Está con derrame, creo. Su situación está grave”, declaró.

El camión se encontraba estacionado frente a una maderera cuando ocurrió el hecho. Testigos señalaron que trabajadores descargaban o acomodaban la carga desde la calle mientras los escolares pasaban junto al vehículo.

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Vecinos indicaron que, en otras ocasiones, los camiones ingresaban al local para descargar la madera. Esta vez, según sus testimonios, la maniobra se realizó en la vía pública y sin vallas de seguridad ni señales de advertencia.

El abuelo de la víctima pidió cerrar estos locales, debido a que invaden las veredas de la zona.

El accidente ocurrió en una calle de Tablada de Lurín, donde trabajadores descargaban tablas desde un vehículo estacionado junto a una maderera
El accidente ocurrió en una calle de Tablada de Lurín, donde trabajadores descargaban tablas desde un vehículo estacionado junto a una maderera| Foto: América Noticias

Un trabajador de la maderera evitó dar declaraciones sobre lo ocurrido. Más tarde, la esposa de uno de los hombres que manipulaba las tablas afirmó que su pareja, el conductor del camión y el administrador del establecimiento fueron llevados a la comisaría de Tablada de Lurín.

La mujer sostuvo que la empresa se comunicó con los familiares del niño y que asumiría los gastos derivados de la atención. Esa versión no pudo ser confirmada de forma independiente.

La investigación deberá establecer cómo se produjo la caída de la carga, si se cumplieron las medidas de seguridad durante la descarga y las eventuales responsabilidades.

Canales de ayuda ante una emergencia

Puedes contactarte de manera gratuita por los siguientes medios:

SAMU: 106. El Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) brinda orientación médica y coordina la atención prehospitalaria ante accidentes y emergencias de salud. Al llamar, se debe informar la ubicación exacta, el estado de la persona afectada y un número de contacto.

Policía Nacional del Perú: 105. La PNP puede intervenir para resguardar la zona, facilitar el tránsito de los equipos de emergencia y realizar las primeras diligencias cuando el accidente involucra posibles responsabilidades de terceros.

Bomberos Voluntarios del Perú: 116. Los bomberos atienden emergencias como rescates, incendios, derrumbes, accidentes de tránsito y situaciones en las que una persona queda atrapada o requiere auxilio inmediato.

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