Sporting Cristal vs ADT: día, hora y canal TV de la revancha por las semifinales de la Copa de la Liga 2026

Sporting Cristal y ADT continuarán luchando por el boleto a la final de la Copa de la Liga 2026 en el estadio Alberto Gallardo. Crédito: Sporting Cristal

Guardar

Sporting Cristal y ADT volverán a enfrentarse por las semifinales de la Copa de la Liga 2026, esta vez en Lima y con un boleto a la gran final en juego. El conjunto ‘rimense’ consiguió una ventaja mínima en el partido de ida disputado en Tarma y buscará cerrar la serie ante su público.

El equipo dirigido por Roberto Mosquera se impuso 1-0 en el estadio Unión gracias al gol de Gabriel Santana a los 14 minutos. Ahora, los 90 minutos restantes se disputarán en el Alberto Gallardo, donde el cuadro tarmeño intentará darle vuelta al marcador global y mantener sus opciones de alcanzar la definición del torneo.

PUBLICIDAD

Sporting Cristal vs ADT: día, hora y canal TV

El partido de vuelta entre Sporting Cristal y ADT se jugará el jueves 1 de octubre de 2026 en el Estadio Alberto Gallardo, escenario donde el conjunto ‘celeste’ ejercerá como local. El encuentro está programado para las 15:00 horas (hora peruana). La programación de las semifinales establece que esta llave se cierre en Lima después del duelo de ida disputado en Tarma.

Para los aficionados que quieran seguir el encuentro por televisión, la transmisión estará a cargo de América TV (Canal 4) a nivel nacional. El compromiso también podrá seguirse mediante las plataformas digitales de América tvGO y Bicolor+. En Infobae Perú, además, realizaremos la cobertura completa de este compromiso.

PUBLICIDAD

Día: jueves 1 de octubre de 2026

Hora: 3:00 p. m.

Estadio: Alberto Gallardo

Canal TV: América TV

Streaming: América tvGO y Bicolor+

Programación de los partidos de vuelta de semifinales de la Copa de la Liga 2026. Crédito: LFP

¿Cómo llegan Sporting Cristal y ADT a la revancha?

Sporting Cristal llega con la ventaja de haber conseguido un 1-0 como visitante. Gabriel Santana marcó el único tanto del encuentro en Tarma y permitió que los dirigidos por Roberto Mosquera regresaran a Lima con una diferencia que ahora deberán defender para alcanzar la final.

El cuadro rimense atraviesa además un buen momento reciente. Antes de imponerse a ADT en la semifinal, había conseguido tres triunfos consecutivos en el Torneo Clausura, una racha que le permitió recuperar terreno en el campeonato y llegar con buenas sensaciones a esta definición.

ADT, por su parte, llegará a la revancha con la obligación de revertir el resultado de la ida para mantenerse en carrera. El conjunto tarmeño no logró aprovechar su condición de local y cayó por la mínima diferencia, pese a que generó varias ocasiones de peligro frente al arco defendido por Diego Enríquez, quien respondió para evitar el empate.

PUBLICIDAD

El conjunto dirigido por Víctor Rivera llegó a esta instancia después de eliminar a CD Moquegua por 2-0 en los cuartos de final. Sporting Cristal, en tanto, superó 4-1 a Sport Huancayo para instalarse entre los cuatro mejores del torneo.

Sporting Cristal se llevó un triunfo clave en su visita a Tarma. A pesar del dominio de ADT en el segundo tiempo, la figura de Diego Enríquez en el arco fue decisiva para mantener el 1-0. Mira el resumen completo aquí.

¿Qué se define en el Estadio Alberto Gallardo?

El encuentro en Lima definirá al primer finalista de la Copa de la Liga 2026. Sporting Cristal parte con ventaja de un gol en el marcador global, por lo que buscará mantener o ampliar esa diferencia durante los 90 minutos para asegurar su clasificación.

ADT necesita revertir el 1-0 de la ida. Una victoria por dos o más goles le permitirá superar a los ‘celestes’ y avanzar directamente, mientras que un triunfo por un gol de diferencia igualará el resultado global y llevará la definición a una tanda de penales.

PUBLICIDAD

La semifinal es una llave de ida y vuelta, a diferencia de las demás fases del torneo. Por ello, el resultado del Alberto Gallardo será el que determine definitivamente quién consigue el boleto a la final. El ganador de esta serie se enfrentará en la final al vencedor de la otra semifinal, protagonizada por Sport Boys y Alianza Atlético.