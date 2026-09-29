Programación de las semifinales vuelta de la Copa de la Liga 2026: partidos, horarios y canales TV

Programación de las semifinales vuelta de la Copa de la Liga 2026

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Sporting Cristal, Sport Boys, ADT y Alianza Atlético lucharán por su pase a la gran final de la Copa de la Liga 2026. Los cuatro equipos definirán sus llaves tras los encuentros por la semifinales de ida del torneo nacional.

Los ‘cerveceros’ y los ‘churres’ sacaron ventaja luego de ganar sus encuentros y tienen medio boleto a la instancia final. El equipo de Roberto Mosquera derrotó por 1-0 al ‘vendaval celeste’. Mientras que los de Sullana golearon por 5-2 a los ‘rosados’.

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Programación de las semifinales vuelta de la Copa de la Liga 2026

Jueves 1 de octubre

- Sporting Cristal vs ADT (15:00 horas / estadio Alberto Gallardo / América TV, Bicolor+)

Martes 6 de octubre

- Alianza Atlético vs Sport Boys (15:00 horas / estadio Campeones del 36 / América TV, Bicolor+)

Programación de las semifinales vuelta de la Copa de la Liga 2026

Así quedaron las semifinales de ida por la Copa de la Liga 2026

Sporting Cristal venció a ADT por 1-0 en Tarma y tomó ventaja en la semifinal de ida de la Copa de la Liga 2026. El único tanto llegó a los 15 minutos del primer tiempo. El brasileño Gabriel Santana avanzó por la izquierda, ingresó al área y sacó un remate cruzado que superó al arquero Carlos Solis.

El equipo celeste aprovechó su oportunidad y conservó la diferencia durante el resto del encuentro.

El ‘vendaval celeste’ buscó la igualdad en condición de local, pero no logró alterar el marcador. Sporting Cristal sostuvo el resultado con la mirada puesta en la revancha, prevista para la próxima semana.

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Sporting Cristal se llevó un triunfo clave en su visita a Tarma. A pesar del dominio de ADT en el segundo tiempo, la figura de Diego Enríquez en el arco fue decisiva para mantener el 1-0. Mira el resumen completo aquí.

Alianza Atlético goleó a Sport Boys por 5-2 en el Estadio Miguel Grau del Callao, en la ida de las semifinales de la Copa de la Liga 2026. El cuadro chalaco abrió el marcador a los tres minutos por medio de José Davey. El equipo dirigido por Carlos Desio no logró conservar la ventaja ante su público.

José Ingratti igualó a los 12 minutos y Román Suárez completó la remontada a los 28. Ariel Muñoz amplió la diferencia a los 36. Rolando Díaz descontó a los 42 minutos y mantuvo con opciones al conjunto local antes del descanso.

En el complemento, Muñoz volvió a convertir a los 66 minutos. Cristian Penilla selló la goleada en el tiempo añadido, a los 90′+3.

Alianza Atlético de Sullana mostró su poder ofensivo en una increíble victoria por 5-2 ante Sport Boys. El partido estuvo lleno de acción, con un doblete de Muñoz que se consagró como la figura del encuentro. No te pierdas los mejores momentos | América TV

Canal TV para ver las semifinales vuelta de la Copa de la Liga 2026

Las semifinales de la Copa de la Liga 2026 se podrán ver por América TV, que emitirá los partidos en los canales 4 y 704 HD. La señal también ofrecerá el acceso digital a través de AméricaTVGO.

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Los encuentros definirán qué equipos avanzarán a la final del torneo. Las llaves enfrentarán a Sporting Cristal, Sport Boys, Alianza Atlético y ADT.

La transmisión también estará disponible en Bicolor+ por YouTube, plataforma que posee los derechos de emisión del certamen. De ese modo, los aficionados tendrán alternativas de televisión abierta, streaming y video en línea para seguir cada eliminatoria.

Infobae Perú seguirá las eliminatorias con información previa, minuto a minuto, las jugadas destacadas y las declaraciones de los protagonistas. El medio ofrecerá además las novedades vinculadas con las series entre los cuatro equipos que continúan en competencia.

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Programación de las semifinales de la Copa de la Liga 2026

¿Qué ganará el campeón de la Copa de la Liga 2026?

El campeón de la Copa de la Liga 2026 recibirá un premio de USD 200.000, equivalentes a S/ 670.000, como reconocimiento por obtener el título.

El incentivo económico podrá respaldar la planificación institucional y deportiva del club para la siguiente campaña.

La consagración también tendrá un efecto en la Liga 1 2027. La Federación Peruana de Fútbol concederá dos puntos adicionales en la Tabla Acumulada del próximo campeonato al equipo que levante el trofeo.