Sporting Cristal vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales ida de Copa de la Liga 2026

Para los hinchas que aún no han adquirido sus entradas, la disponibilidad se mantiene a pocas horas del partido. Conoce los puntos seleccionados.

Sporting Cristal se medirá en condición de visitante ante ADT hoy, domingo 27 de setiembre, en un duelo correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa de la Liga 2026 . El estadio Unión Tarma será el escenario del primer encuentro entre dos equipos que viven realidades diferentes en la Liga 1 , pero que buscará trascender en esta competición alterna.

07:46 hs

Así llega Sporting Cristal

Sporting Cristal se instaló en las semifinales de la Copa de la Liga al culminar líder del grupo J. Luego dejó fuera a Bentín Taca Heroica y Sport Huancayo.

No obstante, los ‘rimenses’ han evidenciado una notable mejora en la Liga 1, al encadenar tres triunfos consecutivos que lo han ubicado en el tercer puesto del Torneo Clausura, a tres unidades del líder Deportivo Garcilaso.

El DT Roberto Mosquera ha sabido recuperar a un equipo que en el Apertura peleó en la parte baja de la tabla y ahora tiene opciones de salir ganador del segundo certamen doméstico de la temporada.

El objetivo de los ‘bajopontinos’ también está en conseguir la Copa de la Liga, una competición que el 2021 se adjudicaron cuando tenía el nombre de Copa Bicentenario.