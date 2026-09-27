Sporting Cristal vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales ida de Copa de la Liga 2026

Para los hinchas que aún no han adquirido sus entradas, la disponibilidad se mantiene a pocas horas del partido. Conoce los puntos seleccionados.
Sporting Cristal se medirá en condición de visitante ante ADT hoy, domingo 27 de setiembre, en un duelo correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa de la Liga 2026. El estadio Unión Tarma será el escenario del primer encuentro entre dos equipos que viven realidades diferentes en la Liga 1, pero que buscará trascender en esta competición alterna.
Así llega Sporting Cristal
Sporting Cristal se instaló en las semifinales de la Copa de la Liga al culminar líder del grupo J. Luego dejó fuera a Bentín Taca Heroica y Sport Huancayo.
No obstante, los ‘rimenses’ han evidenciado una notable mejora en la Liga 1, al encadenar tres triunfos consecutivos que lo han ubicado en el tercer puesto del Torneo Clausura, a tres unidades del líder Deportivo Garcilaso.
El DT Roberto Mosquera ha sabido recuperar a un equipo que en el Apertura peleó en la parte baja de la tabla y ahora tiene opciones de salir ganador del segundo certamen doméstico de la temporada.
El objetivo de los ‘bajopontinos’ también está en conseguir la Copa de la Liga, una competición que el 2021 se adjudicaron cuando tenía el nombre de Copa Bicentenario.
Así llega ADT
ADT llegó hasta esta instancia de la Copa de la Liga al quedar segundo del grupo E, para posteriormente eliminar a Cienciano y CD Moquegua.
Sin embargo, el elenco tarmeño vive una realidad completamente opuesta en el Torneo Clausura, del que se ubica en el puesto 17, mientras que en la tabla acumulada de la Liga 1 se encuentra en el antepenúltimo lugar con 25 puntos, los mismos que CD Moquegua, pero mejor colocado por diferencia de goles.
De todos modos, el técnico Víctor Rivera buscará la reacción y esta competencia intermedia intentará que sirva de impulso para tratar de salir de la zona de descenso en el tablero general.
Sporting Cristal vs ADT: posibles alineaciones
Sporting Cristal: César Bautista, Juan González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva, Agustín Álvarez Wallace, Yoshimar Yotún, Juan Manuel Cuesta, Santiago González, Luis Iberico y Michael Hoyos. DT: Roberto Mosquera
ADT: Carlos Solís, Alejandro Ramos, Joaquín Pereyra, Horacio Benincasa, Orlando Núñez, Ángel Ojeda, John Narváez, Joao Rojas, Aldair Rodríguez, Juan Lucumí y Jonathan Bauman. DT: Víctor Rivera
Historial de enfrentamientos
Sporting Cristal y ADT se han enfrentado en nueve oportunidades a lo largo de la historia del fútbol peruano. Y el balance resulta favorable para los ‘cerveceros’ con cuatro triunfos, tres empates y dos derrotas.
El último choque se dio el 24 de mayo de este año, en el marco de la fecha 16 del Torneo Apertura. El estadio Alberto Gallardo fue testigo de una victoria de los ‘rimenses’ por 2-1 con los goles de Yoshimar Yotún y Gustavo Cazonatti. Jordan Guivin anotó para el ‘vendaval celeste’.
Dónde ver Sporting Cristal vs ADT por Copa de la Liga 2026
El encuentro entre Sporting Cristal y ADT se disputará el domingo 27 de setiembre y será transmitido a través del canal de YouTube de Bicolor+, el cual pertenece a la Federación Peruana de Fútbol.
Otra forma de seguir este duelo es por el portal web de Infobae Perú, que te traerá toda la información desde la previa, el minuto a minuto, las declaraciones de los protagonistas y más detalles que no te puedes perder.
A qué hora juegan Sporting Cristal vs ADT por Copa de la Liga 2026
El Sporting Cristal vs ADT por la ida de las semifinales de la Copa de la Liga 2026 se jugará en el estadio Unión Tarma a las 15:15 horas de Perú, misma franja horaria de Colombia y Ecuador. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami), comenzará una hora después.
En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay arrancará a las 17:15 horas. En México se dará a las 14:15 horas, mientras que en España el pitazo inicil será a las 22:15 horas.