Héctor Cúper despierta dudas en Universitario: cónclave inminente entre plantel y administración tras ruinosa goleada en Torneo Clausura 2026

Héctor Cúper, en el ojo de la tormenta por su controversial manera de preparar los partidos en Ate. - Crédito: Universitario

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La estrepitosa goleada recibida por parte de Deportivo Garcilaso, en Cusco, ha remecido por completo los cimientos de Universitario de Deportes, que ahora se ha visto desplazado al segundo lugar del Torneo Clausura 2026. A nivel interno, más allá de una autocrítica por el ruinoso desliz, consideran que la situación se vuelve insostenible por los métodos particulares ejercidos por Héctor Cúper.

Luego de dos días del fatal revés en la altura, los integrantes de la estructura de la ‘U’ buscarán sostener un diálogo formal con el área directiva de la institución, encabezada por Franco Velazco, para externar su incomodidad por el estilo de labores del veterano argentino, que en cuatro meses en Ate no ha logrado cuajar un rendimiento decente.

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Héctor Cúper lleva más de cuatro meses de trabajo en Universitario de Deportes. - Crédito: Difusión

El asunto del cónclave ha sido desvelado con mucho detalle por Diego Rebagliati en ‘Fútbol Satélite’. De entrada manifestó que “los jugadores se van a juntar con la administración y le van a pedir revisar el tema; no están nada contentos”.

A los efectivos de Universitario también les causa mucha disconformidad cómo Héctor Cúper prepara los entrenamientos diarios en Campo Mar así como su falta de comunicación directa a la hora de anunciar a los once inicialistas que encararán los encuentros correspondientes al Clausura 2026.

Los futbolistas que conforman el bloque del tricampeón peruano están disconformes con el método de trabajo del veterano argentino. | VIDEO: Fútbol Satélite

“No les gusta la manera de entrenar, no les gusta sobre todo que dé el equipo y no trabaje el equipo titular. No trabaja la pelota parada, no saben hasta la charla técnica, previo a salir al estadio, el equipo; es una relación muy distante”, sumó Rebagliati.

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Aunque las dudas alrededor de la estampa señera de Cúper estén más que confirmadas, la idea de las autoridades de la institución de Odriozola es continuar con el proceso del argentino, claro está, sin ignorar las sensaciones de los futbolistas, quienes buscan recuperar el bienestar grupal durante el parón FIFA.

Alex Valera en plena galopada contra Deportivo Garcilaso. - Crédito: Difusión

Cuatro meses inconsistentes

Con un Universitario a la deriva, después de una mala apuesta por Javier Rabanal y una equivocada sucesión con Jorge Araujo, los directivos buscaron un reemplazo de emergencia que presumiera experiencia y galones. De ahí que se acordase la contratación de Héctor Cúper durante los primeros días de mayo.

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Consciente del contexto apremiante, el ‘Cabezón’ dejó muy en claro en su conferencia de presentación como nuevo líder del club que su prioridad era encauzar el problema del equipo para encarrilarlo hacia la lucha por el tetracampeonato en Perú.

De 70 años, el estratega argentino ha llevado las riendas de clubes como el Inter de Milán o el Valencia. | VIDEO: L1MAX

Durante los más de cuatro meses que lleva a cargo de la ‘U’, Héctor Cúper se hizo cargo de la contratación de nuevos jugadores —entre los que ha destacado el fichaje de Gianluca Lapadula y el retorno de Piero Quispe— e intentó modificar el sistema de juego del equipo, algo que no funcionó por cuestiones de adaptación a una nueva línea (4-4-2).

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En la actualidad, el argentino se encuentra en la lupa al no haber establecido un estilo matriz de juego así como también por fracasar en la repotenciación de futbolistas. A ello, conviene agregar, la lucha por el Torneo Clausura se ha puesto complicada y si no hay reacción inmediata, todo se pondrá cuesta arriba.

Héctor Cúper, bajo la lupa por mala dinámica en Ate. - Crédito: Universitario

Cúper, de 70 años, regresó a la actividad después de más de un año alejado de los banquillos tras tomarse un periodo sabático. Con anterioridad trabajó en selecciones como República Democrática del Congo, Siria y Egipto, a la que condujo en el Mundial de Rusia 2018.

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Aunque, a todas luces, sus mejores pergaminos datan de hace más de dos décadas cuando se hizo de dos títulos de la Supercopa de España con Mallorca y Valencia. Consignar que con el último club alcanzó dos subcampeonatos consecutivos de la Champions League. Tras esa experiencia firmó por el Inter de Milán, donde se hizo conocido por su estilo disciplinado, sobre todo con Ronaldo.