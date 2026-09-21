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“Te están apuntando”: seguridad interrumpe mitin y retira al alcalde streamer Franco Vidal ante posible peligro

El incidente ocurrió mientras el burgomaestre de Ate pronunciaba un discurso de campaña y uno de sus agentes advirtió que alguien entre el público aparentemente le apuntaba con un láser

El incidente ocurrió mientras el burgomaestre de Ate pronunciaba un discurso de campaña y uno de sus agentes advirtió que alguien entre el público aparentemente le apuntaba con un láser
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El alcalde streamer de Ate, Franco Vidal, fue retirado este domingo de un mitin de campaña por su equipo de seguridad después de que uno de sus agentes advirtiera que alguien del público aparentemente le estaba “apuntando con un láser” mientras pronunciaba un discurso y lo transmitía por la plataforma Kick.

El incidente ocurrió cuando burgomaestre hablaba sobre sus propuestas para las zonas altas de la jurisdicción, puesto que busca continuar en la política municipal como candidato a número dos en la fórmula que encabeza su padre, Manuel Vidal Camargo (Avanza País).

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“Están que te apuntan con láser”, le advirtió uno de sus agentes de seguridad, que ingresó rápidamente para rodearlo y posteriormente lo retiró del lugar. Vidal interrumpió momentáneamente su discurso y preguntó: “¿Qué vamos a marcar el 4 de octubre?”.

El agente llevó además la mano al arma que portaba mientras escoltaba al alcalde fuera del escenario, donde se sumaron otros simpatizantes. Durante el mitin, el edil había acusado a sus contendores de haberse reunido para “complotar” contra su candidatura, aunque afirmó que su campaña responde con obras.

Franco Vidal, Alcalde de Ate, anuncia sus intenciones de postular a la presidencia del Perú en el 2031
El alcalde busca continuar en la política municipal como candidato a teniente alcalde en la fórmula que encabeza su padre, Manuel Vidal Camargo, de Avanza País

“Yo he dado todo por mi gente de Ate. He dado incluso más de lo que tenía que dar, pero siempre pensando en mi gente. ¿Y por qué digo que he dado más incluso de lo que tenía que dar? Porque he expuesto hasta mi libertad. A mí me han querido meter preso (...) por hacer obras en donde ningún alcalde ha llegado”, afirmó.

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Entre las obras que mencionó figuran el proyecto del cerro Candela, la ampliación de la carretera Central, la construcción del Parque Temático Cultural Puruchuco y la demolición de un muro en el óvalo de Santa Anita.

La autoridad edil también sostuvo que existe una “persecución política” en su contra porque, según afirmó, sus rivales políticos “tienen miedo” al respaldo que podría recibir una eventual candidatura presidencial.

“Acá donde ven, mis amigos, yo soy querido, y no solamente en Ate Vitarte, en todo el Perú. Por eso ahora hay un miedo. Hay un miedo ahora, porque saben que Franco Vidal de aquí a cinco años, pase lo que pase, que voy a tener una bancada en el Congreso, que voy a ayudar a mi pueblo de Ate Vitarte”, dijo.

Alcalde de Ate afirma que buscará la Presidencia en 2031 | Video: TikTok / Franco Vidal

Un padre cuestionado

Manuel Vidal Camargo, padre del alcalde y quien se presenta como el “William Wallace” de Ate, declaró ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) haber sido condenado en 2007 a tres años de prisión efectiva por proxenetismo, en un caso que involucró a menores de edad.

Aunque figura como rehabilitado de oficio y habilitado para postular, también registra denuncias archivadas por agresiones contra mujeres, en 2021, y por presunto abuso de autoridad y usurpación de funciones, en 2023.

En febrero de 2026, la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Fecor) abrió una investigación preliminar contra el candidato por presunto lavado de activos, con el objetivo de determinar el origen de su patrimonio y sus movimientos financieros. Además, enfrenta dos denuncias recientes por presunta usurpación agravada y lesiones, y por presunta colusión y corrupción de funcionarios.

Su hijo, de 31 años, se convirtió en el alcalde más joven del distrito y de Lima, y en sus apariciones públicas se presenta como “Dibujito”, el nombre con el que denomina a su comunidad de seguidores.

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