Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos durante la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026: así van los equipos durante la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada.

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La fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 comenzará este viernes 18 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 20. La jornada no incluirá el partido pendiente entre Cienciano y Los Chankas, debido a la participación del cuadro cusqueño en la Copa Sudamericana.

Los resultados podrían generar cambios en la tabla de posiciones. Revisa en esta nota, en tiempo real, los movimientos de cada equipo.

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Tabla del Torneo Clausura durante la fecha 9

Universitario de Deportes lidera en solitario la tabla de posiciones del Torneo Clausura tras imponerse a Alianza Lima en el clásico y luego de que Deportivo Garcilaso cediera puntos ante Sport Boys. En esta jornada, ‘cremas’ y cusqueños protagonizarán un duelo directo que podría definir al nuevo puntero.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura previo al inicio de la fecha 10.

Tabla acumulada de la Liga 1 2026

Alianza Lima se mantiene como líder de la tabla acumulada tras nueve fechas disputadas del Torneo Clausura. No obstante, su ventaja sobre Universitario de Deportes, su clásico rival y escolta, se redujo a cuatro puntos.

Tabla acumulada de la Liga 1 2026 previo a que se juegue la fecha 10 del Torneo Clausura.

Programación y resultados de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026

Viernes 18 de setiembre

- Alianza Atlético vs Comerciantes Unidos (15:00 horas / estadio Campeones del 36 de Sullana / L1 MAX)

- Alianza Lima vs ADT (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 MAX)

Sábado 19 de setiembre

- FC Cajamarca vs Cusco FC (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Sporting Cristal vs Atlético Grau (15:30 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Universitario (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

- Melgar vs Sport Boys (20:15 horas / estadio Monumental de la UNSA de Arequipa / L1 MAX)

Domingo 20 de setiembre

- Sport Huancayo vs UTC (13:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 MAX)

- Juan Pablo II vs CD Moquegua (15:30 horas / estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape / L1 MAX)

Miércoles 30 de setiembre

- Cienciano vs Los Chankas (15:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)*

*Partido actualizado por la organización de la Liga 1

Programación de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1

El mejor partido de la fecha 10

Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El equipo que se imponga asumirá el liderato de la tabla de posiciones.

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Garcilaso contará con el respaldo de su hinchada y la ventaja de jugar en Cusco, a más de 3 mil 400 metros sobre el nivel del mar. Universitario deberá ajustar su propuesta para buscar un resultado favorable en la altura.

Deportivo Garcilaso recibe a Universitario por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026.

Dónde ver los partidos de la fecha 10

Todos los partidos de la fecha 10 del Torneo Clausura serán transmitidos por L1 MAX, señal disponible en los operadores que la incluyan dentro de su programación.

Los encuentros también podrán verse por streaming mediante L1 Play, plataforma a la que se accede con suscripción y conexión a internet desde celulares, tabletas y computadoras.

Infobae Perú ofrecerá la cobertura de cada partido en su sitio digital, con la previa, el minuto a minuto, los goles y los resultados actualizados. No te lo puedes perder.

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