Perú Deportes

Mano Menezes explicó el contundente motivo por el que Renato Tapia no fue convocado a la selección peruana: “Lo he seguido muy de cerca”

El estratega brasileño habló de la situación ‘Cabezón’, que quedó fuera de la nómina de la ‘bicolor’ para los amistosos en Norteamérica

El DT brasileño no incluyó al 'Cabezón' para los amistosos de la 'bicolor' en Norteamérica. (Video: Movistar Deportes)
Guardar

La selección peruana ya se encuentra en Estados Unidos para afrontar los amistosos de setiembre y octubre ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. Entre los nombres que siguen ausentes después de un largo periodo figura Renato Tapia, quien no integra una convocatoria desde setiembre de 2025.

El técnico Mano Menezes explicó que la decisión no implica un cierre definitivo para el mediocampista de Al Wasl y remarcó que mantiene un seguimiento del futbolista “Quizás es uno de los jugadores a los que he seguido más de cerca es Renato Tapia”, dijo en diálogo con Movistar Deportes.

PUBLICIDAD

El médico de su club es mi amigo personal, trabajamos juntos en Flamengo. Así que tenemos interés en todos, siempre lo he dicho desde el primer momento que llegué aquí”, indicó el entrenador para contar la cercanía con el equipo del ‘Cabezón’.

Menezes ironizó por la presencia de Gianluca Lapadula en la convocatoria pese a ser de los experimentados del plantel, aunque dejó en claro que se trata del perfil que necesita para esa posición. “‘Ah, pero usted trajo a Lapadula, que es mayor’, pero el puesto exige que tengamos un jugador como Lapadula, y el camino continúa”, comentó.

PUBLICIDAD

Mano Menezes explicó el contundente motivo por el que Renato Tapia no fue convocado a la selección peruana.
Mano Menezes explicó el contundente motivo por el que Renato Tapia no fue convocado a la selección peruana.

De la misma manera, Mano Menezes confirmó que en el lugar de Renato Tapia consideró a Wilder Cartagena por su cercanía al país de los amistosos que tendrá la ‘bicolor’ al militar en Orlando City de la MLS. “Llevaremos a Cartagena para los partidos en Estados Unidos porque él está ahí, es más práctico para nosotros que lo usemos para observarlo allí con nosotros, entonces sirve a todo”, precisó.

El presente de Renato Tapia en Al Wasl

Renato Tapia afronta su segunda campaña en Al Wasl de los Emiratos Árabes Unidos. Su participación en el inicio de la temporada 2026-2027 ha sido limitada: registra cinco apariciones, 157 minutos en cancha, una asistencia y una tarjeta amarilla entre la liga local, la UAE Leagues Cup y la Champions League asiática.

La escasa continuidad en el comienzo del curso podría formar parte de la evaluación que realiza el cuerpo técnico de la selección peruana. Mano Menezes no vinculó de manera directa la no convocatoria con sus cifras en el club, aunque sí sostuvo que los convocados deben llegar con ritmo competitivo y condiciones para responder de inmediato.

Renato Tapia disputó 29 partidos en Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos. - créditos: Al Wasl
Renato Tapia disputó 29 partidos la temporada pasada en Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos. - créditos: Al Wasl

La ausencia de Renato Tapia en la selección peruana se extiende desde el partido ante Paraguay, disputado el año pasado por las Eliminatorias Sudamericanas. Desde entonces, el volante quedó envuelto en cuestionamientos por sus críticas a la gestión de la FPF y por el comentario irónico que publicó tras el nombramiento de Manuel Barreto como DT interino.

En aquella ocasión, el mediocampista escribió: “Oh sorpresa, levante la mano el que no se lo esperaba”, en alusión a la decisión de la Federación. El mensaje generó reacciones en el entorno de la selección y alimentó las versiones sobre un distanciamiento entre el jugador y la dirigencia.

Esto pese a que tanto el presidente, Agustín Lozano, como el director general de fútbol, Jean Ferrari, descartaron tener un inconveniente con el futbolista de 31 años.

El volante habló sobre su situación actual y su ilusión de volver a ser considerado en el nuevo proceso clasificatorio de la ‘bicolor’. (Video: Denganche)

Mano Menezes sobre las novedades en la selección peruana para la gira en Norteamérica

Mano Menezes defendió la convocatoria de Gianluca Lapadula, Oslimg Mora y Piero Magallanes como parte de un criterio que combina antecedentes, actualidad y proyección. La lista reúne a futbolistas de diferentes edades y recorridos, con el objetivo de observar alternativas durante los cuatro amistosos.

“Actualmente estamos en proceso de renovación de nuestro plantel, y este es el momento de intentar encontrar algunos jugadores”, explicó el entrenador brasileño. La frase resume la lógica de una convocatoria que dejó fuera a varios nombres habituales en anteriores procesos.

Temas Relacionados

Mano MenezesRenato TapiaSelección peruanaperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Héctor Cúper puede dejar Universitario tras la abultada derrota ante Deportivo Garcilaso? La revelación sobre el DT argentino en la ‘U’

El conjunto ‘merengue’ sumó una derrota clave por el liderato del Torneo Clausura y el entrenador ‘gaucho’ ha sido cuestionado por el bajo nivel del equipo

¿Héctor Cúper puede dejar Universitario tras la abultada derrota ante Deportivo Garcilaso? La revelación sobre el DT argentino en la ‘U’

Erick Delgado halagó a 4 jugadores de Sporting Cristal tras triunfo ante Atlético Grau: “Se ve la solidaridad del equipo”

El exarquero llenó de elogios a cuatro futbolistas del elenco ‘rimense’ luego de la victoria ante los ‘albos’ y resaltó la mejora en el Torneo Clausura 2026

Erick Delgado halagó a 4 jugadores de Sporting Cristal tras triunfo ante Atlético Grau: “Se ve la solidaridad del equipo”

Universitario cayó goleado 4-0 ante Deportivo Garcilaso en Cusco: goles y resumen de la derrota crema en el Torneo Clausura de Liga 1 2026

Partido para el olvido de los dirigidos por Héctor Cúper en condición de visita. ‘Merengues’ se irán al receso de fecha FIFA cediendo el primer lugar de la tabla de posiciones a su rival de turno

Universitario cayó goleado 4-0 ante Deportivo Garcilaso en Cusco: goles y resumen de la derrota crema en el Torneo Clausura de Liga 1 2026

Franco Velazco calificó como “punto de inflexión” la derrota de Universitario ante Deportivo Garcilaso: “No afronamos el partido como debíamos”

El administrador ‘crema’ expresó su malestar tras la goleada sufrida en Cusco, aunque respaldó el trabajo del DT Héctor Cúper de cara al reinicio del Torneo Clausura

Franco Velazco calificó como “punto de inflexión” la derrota de Universitario ante Deportivo Garcilaso: “No afronamos el partido como debíamos”

Jugador de Juan Pablo II sufrió escalofriante lesión y fue retirado en ambulancia en duelo con CD Moquegua por Liga 1 2026

Fabio Agurto atravesó un momento difícil en Chongoyape, cuando el equipo ‘auriblanco’ ganaba 1-0 y la ‘fuerza del sur’ buscaba el empate. El club ‘norteño’ emitió un mensaje de aliento a su jugador

Jugador de Juan Pablo II sufrió escalofriante lesión y fue retirado en ambulancia en duelo con CD Moquegua por Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

‘China’ Polo: Bancadas de oposición exigen cambio en el Mininter por el asesinato de la periodista y candidata al GORE Áncash

‘China’ Polo: Bancadas de oposición exigen cambio en el Mininter por el asesinato de la periodista y candidata al GORE Áncash

Asesinato de ‘La China’ Polo: todo lo que se sabe del crimen de la periodista y candidata en plena campaña electoral en Caraz

Debate municipal 2026 inicia este lunes: Conoce los candidatos, duplas y bloques temáticos de la primera fecha

Partido de López Aliaga lleva a 110 candidatos con sentencias, entre ellos por homicidio, violación y tráfico de drogas

Rafael López Aliaga encabeza simulacro para alcaldía de Lima con 28,4% de votos válidos, seguido por Carlos Bruce con 18,2%

ENTRETENIMIENTO

Mario Cortijo y su duro testimonio sobre el bullying tras caso en Liceo Naval: “Soy un sobreviviente de violencia física, psicológica y sexual”

Mario Cortijo y su duro testimonio sobre el bullying tras caso en Liceo Naval: “Soy un sobreviviente de violencia física, psicológica y sexual”

Rodrigo González tras asesinato de ‘La China Polo’: “Esa boca no la callaba nadie, solo podían hacerlo matándote”

Lourdes Sacín revela su última conversación con ‘La China’ Polo horas antes de su asesinato: “Me estaba hablando de algunas fuentes”

Panamericana TV se disculpa y reconoce el error de Milagros Leiva: usuarios cuestionan el comunicado y exigen su salida

Kingteka podría pagar hasta 27,5 millones de soles tras disparar contra un gallinazo

DEPORTES

Sport Boys vs Alianza Atlético: día, hora y canal TV de la semifinal ida de la Copa de la Liga 2026

Sport Boys vs Alianza Atlético: día, hora y canal TV de la semifinal ida de la Copa de la Liga 2026

¿Héctor Cúper puede dejar Universitario tras la abultada derrota ante Deportivo Garcilaso? La revelación sobre el DT argentino en la ‘U’

Ignacio Buse y un reconocimiento a su gran temporada: fue confirmado como suplente en la prestigiosa Laver Cup 2026

Erick Delgado halagó a 4 jugadores de Sporting Cristal tras triunfo ante Atlético Grau: “Se ve la solidaridad del equipo”

Alianza Lima vs Palestino: el amistoso internacional que los ‘blanquiazules’ alistan para el parón FIFA