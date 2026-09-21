Mano Menezes explicó el contundente motivo por el que Renato Tapia no fue convocado a la selección peruana: “Lo he seguido muy de cerca”

El DT brasileño no incluyó al 'Cabezón' para los amistosos de la 'bicolor' en Norteamérica. (Video: Movistar Deportes)

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La selección peruana ya se encuentra en Estados Unidos para afrontar los amistosos de setiembre y octubre ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. Entre los nombres que siguen ausentes después de un largo periodo figura Renato Tapia, quien no integra una convocatoria desde setiembre de 2025.

El técnico Mano Menezes explicó que la decisión no implica un cierre definitivo para el mediocampista de Al Wasl y remarcó que mantiene un seguimiento del futbolista “Quizás es uno de los jugadores a los que he seguido más de cerca es Renato Tapia”, dijo en diálogo con Movistar Deportes.

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“El médico de su club es mi amigo personal, trabajamos juntos en Flamengo. Así que tenemos interés en todos, siempre lo he dicho desde el primer momento que llegué aquí”, indicó el entrenador para contar la cercanía con el equipo del ‘Cabezón’.

Menezes ironizó por la presencia de Gianluca Lapadula en la convocatoria pese a ser de los experimentados del plantel, aunque dejó en claro que se trata del perfil que necesita para esa posición. “‘Ah, pero usted trajo a Lapadula, que es mayor’, pero el puesto exige que tengamos un jugador como Lapadula, y el camino continúa”, comentó.

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Mano Menezes explicó el contundente motivo por el que Renato Tapia no fue convocado a la selección peruana.

De la misma manera, Mano Menezes confirmó que en el lugar de Renato Tapia consideró a Wilder Cartagena por su cercanía al país de los amistosos que tendrá la ‘bicolor’ al militar en Orlando City de la MLS. “Llevaremos a Cartagena para los partidos en Estados Unidos porque él está ahí, es más práctico para nosotros que lo usemos para observarlo allí con nosotros, entonces sirve a todo”, precisó.

El presente de Renato Tapia en Al Wasl

Renato Tapia afronta su segunda campaña en Al Wasl de los Emiratos Árabes Unidos. Su participación en el inicio de la temporada 2026-2027 ha sido limitada: registra cinco apariciones, 157 minutos en cancha, una asistencia y una tarjeta amarilla entre la liga local, la UAE Leagues Cup y la Champions League asiática.

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La escasa continuidad en el comienzo del curso podría formar parte de la evaluación que realiza el cuerpo técnico de la selección peruana. Mano Menezes no vinculó de manera directa la no convocatoria con sus cifras en el club, aunque sí sostuvo que los convocados deben llegar con ritmo competitivo y condiciones para responder de inmediato.

Renato Tapia disputó 29 partidos la temporada pasada en Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos. - créditos: Al Wasl

La ausencia de Renato Tapia en la selección peruana se extiende desde el partido ante Paraguay, disputado el año pasado por las Eliminatorias Sudamericanas. Desde entonces, el volante quedó envuelto en cuestionamientos por sus críticas a la gestión de la FPF y por el comentario irónico que publicó tras el nombramiento de Manuel Barreto como DT interino.

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En aquella ocasión, el mediocampista escribió: “Oh sorpresa, levante la mano el que no se lo esperaba”, en alusión a la decisión de la Federación. El mensaje generó reacciones en el entorno de la selección y alimentó las versiones sobre un distanciamiento entre el jugador y la dirigencia.

Esto pese a que tanto el presidente, Agustín Lozano, como el director general de fútbol, Jean Ferrari, descartaron tener un inconveniente con el futbolista de 31 años.

El volante habló sobre su situación actual y su ilusión de volver a ser considerado en el nuevo proceso clasificatorio de la ‘bicolor’. (Video: Denganche)

Mano Menezes sobre las novedades en la selección peruana para la gira en Norteamérica

Mano Menezes defendió la convocatoria de Gianluca Lapadula, Oslimg Mora y Piero Magallanes como parte de un criterio que combina antecedentes, actualidad y proyección. La lista reúne a futbolistas de diferentes edades y recorridos, con el objetivo de observar alternativas durante los cuatro amistosos.

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“Actualmente estamos en proceso de renovación de nuestro plantel, y este es el momento de intentar encontrar algunos jugadores”, explicó el entrenador brasileño. La frase resume la lógica de una convocatoria que dejó fuera a varios nombres habituales en anteriores procesos.