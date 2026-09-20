Facundo Castelli metió potente cabezazo, tras pase de Francisco Arancibia, en Universitario vs Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura 2026

Facundo Castelli apareció de cabeza por el segundo palo y aumentó el marcador en Cusco - Crédito: L1MAX.

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Durante el Deportivo Garcilaso vs Universitario, el delantero Facundo Castelli fue el que más buscó agitar las redes. Contó con dos ocasiones claras —entre el final del primer tiempo e inicio del segundo— pero falló de manera clamorosa. Pese a esos reveses, pudo rehacerse en una situación palmaria y así sacarse la rabia que llevaba adentro.

A los 57′ minutos, como cual tromba por el flanco derecho, Francisco Arancibia avanzó a toda velocidad, dejando relegado a sus marcadores, y mandó un centro preciso al corazón del área. Allí, por más que hubiera varios puntuales guindas, surgió la estampa goleadora del atacante argentino.

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Facundo Castelli fue una auténtica pesadilla para Anderson Santamaría. - Crédito: ITEA

Facundo Castelli saltó con fuerza y conectó de cabeza, superando el marcaje de Anderson Santamaría, para colocar el esférico al primer palo de un Diego Romero que poco o nada pudo hacer para conjurar ese ataque. Con esa diana se dio por liquidado el cotejo con un resonante 4-0.

El camino del aplastante triunfo empezó muy temprano con un testarazo impecable de Aldair Salazar tras un saque de esquina ejecutado por Kevin Sandoval, que poco tiempo después dejó su huella goleadora en el luminoso. Agustín Gonzáles, finalmente, se unió al festín en un exultante Inca Garcilaso de la Vega.

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Garcilaso, nuevo líder

Por buen tramo del Torneo Clausura 2026, Deportivo Garcilaso se posicionó como líder incontestable por encima del resto de clubes. Su buen hacer, amparado en el ritmo creciente de Beto da Silva junto al desempeño esplendoroso de Francisco Arancibia, ha sido la clave para transformarse en candidato a ganador del certamen.

Aunque hubo un desliz en la novena fecha al perder por renta mínima a manos del Sport Boys, en el Miguel Grau del Callao, el ‘pedacito de cielo’ recuperó muy rápido el paso al imponerse con autoridad a Universitario, lo que supuso su retorno al primer puesto de la clasificación con 22 unidades.

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Facundo Castelli ganándole la posición a Anderson Santamaría para sellar goleada ante Universitario. - Crédito: Deportivo Garcilaso

A ello, conviene mencionar, la tropa del argentino Lisandro Greppo ha escalado a la tercera plaza de la Tabla Acumulada, acechando a la ‘U’ de una manera extremadamente peligrosa, dado que la diferencia entre ambos es apenas de una unidad.

Viene, ahora, el parate FIFA, que durará por más de dos semanas, y el Deportivo Garcilaso aprovechará esa situación no solo para intensificar las sesiones de preparación en Cusco, también para planificar encuentros amistosos que le sirvan para llegar mejor engranados a la reanudación del campeonato peruano, que está por entrar a su recta decisiva.

Fixture restante

Fecha 11: Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo | Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Fecha 12: FBC Melgar vs Deportivo Garcilaso | Estadio Monumental de la UNSA.

Fecha 13: Deportivo Garcilaso vs Los Chankas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Fecha 14: Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso | Estadio Campeones del 36.

Fecha 15: Universidad Técnica de Cajamarca vs Deportivo Garcilaso | Estadio Héroes de San Ramón.

Fecha 16: Deportivo Garcilaso vs Comerciantes Unidos | Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Fecha 17: Juan Pablo II College vs Deportivo Garcilaso | Estadio de Chongoyape