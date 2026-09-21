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¿Héctor Cúper puede dejar Universitario tras la abultada derrota ante Deportivo Garcilaso? La revelación sobre el DT argentino en la ‘U’

El conjunto ‘merengue’ sumó una derrota clave por el liderato del Torneo Clausura y el entrenador ‘gaucho’ ha sido cuestionado por el bajo nivel del equipo

El periodista Gustavo Peralta dio alcances de la continuidad del técnico argentino en la 'U' luego de perder el liderato del Torneo Clausura. (Video: Linkeados / Modo Fútbol)
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La derrota de Universitario de Deportes ante Deportivo Garcilaso en Cusco dejó preocupación en el entorno ‘crema’, que buscará aprovechar el parón FIFA de selecciones para mejorar de cara a lo que queda del Torneo Clausura 2026. El resultado también reabrió los cuestionamientos sobre la continuidad del técnico Héctor Cúper.

El periodista Gustavo Peralta contó que conversó con el administrador Franco Velazco luego de la caída y que la postura del directivo fue sostener al entrenador y no abrir una discusión sobre su permanencia en el cargo.

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¿Cúper podría renunciar? No. Ya se hubiera dado y hubiera puesto su cargo a disposición, pero eso no ha pasado. La declaración de Franco Velazco fue muy contundente. Ni siquiera de ‘vamos a analizar qué es lo que viene’, no, fue contundente, se queda", dijo en el programa de YouTube, Modo Fútbol.

Peralta reveló que la administración no tiene una única mirada sobre el futuro del banquillo, ya que afirmó que dentro de Universitario existen dirigentes que consideran que un cambio podría ser la mejor alternativa e incluso soltó un nombre. “Dentro de la ‘U’, no te voy a mentir, hay muchas voces que considerarían que lo mejor es hacer un cambio, hablando de la administración. Hacer un cambio y buscar algún elemento que esté a la mano, que conozca el plantel como Bustos”, declaró.

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¿Héctor Cúper puede dejar Universitario tras abultada derrota ante Deportivo Garcilaso? La revelación sobre el DT argentino en la ‘U’. - créditos: Universitario
¿Héctor Cúper puede dejar Universitario tras abultada derrota ante Deportivo Garcilaso? La revelación sobre el DT argentino en la ‘U’. - créditos: Universitario

El comunicador explicó que Franco Velazco sostiene su apuesta por Héctor Cúper porque fue él quien impulsó su llegada. Eso sí, no descartó que haya novedades durante la semana entrante. “(Velazco) está convencido de que va a mejorar, siente que tiene las características para recuperar el plantel y darle esa sostenibilidad. Pero eso fue el sábado y domingo. Vamos a ver si durante la semana cambia. En los clubes grandes todo cambia a veces”, acotó.

¿Qué dijo Franco Velazco sobre la continuidad de Héctor Cúper en Universitario?

Franco Velazco explicó para L1 MAX que aún no había hablado con Héctor Cúper después del encuentro en Cusco, pero admitió que el grupo mantiene el malestar por el resultado. “No he conversado todavía con el profesor. Todos estamos un poco fastidiados y mordiendo todavía la derrota”, apuntó. El dirigente añadió que la respuesta debe estar ligada a la identidad que atribuyó a Universitario: levantarse tras una caída y mostrar carácter.

La consulta por una eventual salida del entrenador argentino recibió una respuesta directa. “¿Salida de Héctor Cúper? No, de ninguna manera, no va por ahí”, aseguró el administrador ‘merengue’, para luego recalcar que “nosotros seguimos firmes en el objetivo de lograr el objetivo a fin de año y esto se consigue con trabajo. Eso ya le corresponde al comando técnico y al plantel de jugadores, y nosotros empujar todos en la misma dirección”.

Héctor Cúper acompañado de su cuerpo técnico y del administrador Franco Velazco. - Crédito: Universitario
Héctor Cúper acompañado de su cuerpo técnico y del administrador Franco Velazco. - créditos: Universitario

La continuidad del veterano estratega, de esta forma, depende de la confianza actual de la administración en que el plantel pueda recuperar su rendimiento. El parón por la fecha FIFA será un periodo de preparación antes de la reanudación del Torneo Clausura.

Universitario busca mejorar en el Torneo Clausura con su tercer entrenador en el 2026

Héctor Cúper es el tercer entrenador que dirige a Universitario durante 2026. Antes del arribo del argentino, el cuadro ‘crema’ tuvo al español Javier Rabanal y a Jorge Araujo en el cargo de forma interina.

La sucesión de técnicos coloca el foco sobre la necesidad de estabilizar al equipo en el Torneo Clausura. La derrota ante Deportivo Garcilaso aumentó la presión deportiva, aunque la decisión manifestada por Franco Velazco, por ahora, es de mantener el actual proceso.

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