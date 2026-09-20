Edenor confirmó la causa del masivo apagón que dejó a casi 600 mil usuarios en CABA y el Gran Buenos Aires sin luz

El corte de luz en el AMBA comenzó a las 21:00 y afectó a más de 500.000 hogares, comercios y semáforos (REUTERS/Marcos Brindicci)

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Varios barrios de la Ciudad de Buenos Aires y zonas del Conurbano quedaron sin suministro eléctrico el sábado por la noche. Aunque el corte de luz alcanzó a usuarios tanto de Edenor como de Edesur, una subestación bajo control de la compañía responsable del abastecimiento en el norte porteño fue el foco original del inconveniente.

A partir de las 21:00 se registró la interrupción del servicio que afectó a casi 600 mil hogares y conjuntos edilicios. Comercios y luces de tránsito también permanecieron sin energía. El ENReGE indicó que el punto máximo de afectados se produjo a las 21:45, con 519.472 usuarios de Edenor y 78.125 de Edesur sin luz.

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Ambas concesionarias lograron restablecer casi por completo el suministro poco después de las 23:00.

No obstante, durante todo el domingo persistía la incógnita sobre el motivo del extenso corte que impactó al AMBA. Desde Edesur, voceros habían manifestado desde un principio a este medio que el origen del inconveniente no les correspondía, mientras que en Edenor continuaban investigando las causas de la falla. Esa información finalmente se conoció en la tarde.

El apagón alcanzó barrios de CABA como Belgrano, Palermo, Recoleta y Villa Urquiza, además de zonas bonaerenses como Munro y Vicente López

Edenor confirmó a Infobae que la causa del corte de energía registrado ayer fue atribuida a un desperfecto en un interruptor de 220 kilovolts que está instalado en la subestación Malaver. Continúan las indagaciones para determinar con precisión los factores que derivaron en este fallo. La ubicación de esta instalación corresponde al partido de San Martín, en la provincia de Buenos Aires.

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La compañía presta servicio en una zona donde una extensa franja del corredor norte de la ciudad se vio afectada, incluyendo los barrios Belgrano, Colegiales, Villa del Parque, Palermo, Recoleta, Villa Crespo, Villa Urquiza y Saavedra, que perdieron suministro eléctrico; Munro y Vicente López, ya en la provincia, se sumaron a la interrupción. Conforme pasaban los minutos, la electricidad volvió parcialmente en ciertas áreas: la restitución comenzó primero en Núñez, Belgrano y Recoleta.

En el área bajo responsabilidad de Edesur, los barrios que sufrieron el mayor impacto fueron La Paternal, Flores, Floresta, Villa del Parque, Vélez Sarsfield, Caballito y Villa Santa Rita.

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Edenor atribuyó la causa del corte de energía a un desperfecto en un interruptor de 220 kilovoltios instalado en la subestación Malaver de San Martín (REUTERS/Marcos Brindicci)

Edesur comunicó a las 21:30 que “se normalizó el servicio a los clientes afectados por una falla en el sistema, ajena a nuestra compañía”. Un representante de la empresa precisó: “El incidente de esta noche alcanzó a un grupo de clientes en la zona sur y norte del AMBA, alguno de ellos dentro del área de concesión de nuestra distribuidora”.

El Gobierno inició una licitación para reforzar la red eléctrica del AMBA ante los riesgos por los cortes de luz

La Secretaría de Energía puso en marcha el 11 de agosto una licitación nacional e internacional para que el sector privado se encargue del financiamiento, la construcción, la operación y el mantenimiento de AMBA I, un proyecto valuado en USD 800 millones orientado a ampliar la red de transporte eléctrico del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La iniciativa apunta a sumar infraestructura en una zona donde los picos de consumo elevan el riesgo de cortes de luz.

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La obra forma parte del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, que agrupa 16 proyectos y prevé inversiones superiores a USD 6.600 millones. De acuerdo con información obtenida por este medio, AMBA I será la primera iniciativa del programa en salir a licitación.

El proyecto contempla 270 kilómetros de nuevas líneas de transmisión de 500, 220 y 132 kilovoltios, junto con una estación transformadora en Plomer. El diseño incluye además equipos de compensación reactiva, conocidos como STATCOM, destinados a sostener la estabilidad de la red.

Con las obras concluidas, la infraestructura sumaría cerca de 2.000 megavatios de capacidad adicional. La red quedará conectada con las distribuidoras que abastecen al área metropolitana.

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